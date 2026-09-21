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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

40 mph की स्पीड... 'युद्ध अभ्यास 2026' में भारत के मिलिट्री डॉग की फुर्ती देख US आर्मी हैरान, जानें रामपुर हाउंड्स की खासियत

रामपुर हाउंड्स भारत में पाए जाने वाली कुत्तों की एक ब्रीड है, जिसे रामपुर ग्रेहाउंड्स भी कहा जाता है. यह तीन सौ साल पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर रीजन में पाई जाती थी. इसकी विक्टर और राउडी ब्रीड ने इंडियन और अमेरिकी आर्मी के युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया.

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Neelam

Updated : Sep 21, 2026, 12:35 PM IST

40 mph की स्पीड... 'युद्ध अभ्यास 2026' में भारत के मिलिट्री डॉग की फुर्ती देख US आर्मी हैरान, जानें रामपुर हाउंड्स की खासियत

भारत और अमेरिका की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में चार मिलिट्री डॉग्स विक्टर, राउडी, जैक और राइस ने भी हिस्सा लिया (Image Source: IANS)

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अमेरिकी सेना और इंडियन आर्मी के बीच चल रहे 'युद्ध अभ्यास' में चार मिलिट्री डॉग्स ने भी हिस्सा लिया. इनमें स्वदेशी ब्रीड रामपुर हाउंड्स के भी दो डॉग शामिल थे, उनकी फुर्ती, स्पीड और प्रदर्शन को देखकर अमेरिका सैनिक भी हैरान रह गए. रामपुर हाउंड्स कुत्तों की एक ब्रीड है, जो अपनी पतली बॉडी और एथलेटिक क्षमताओं के लिए जानी जाती है. सेना में देसी कुत्तों को कैसे शामिल किया जाए, इस पर सरकार का फोकस है. इसी के चलते रामपुर हाउंड्स को अमेरिका और भारत के बीच चल रही मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल किया गया है.

हर साल भारत और अमेरिका की थल सेना यह युद्ध अभ्यास करती है और इस साल यह इसका 22वां संस्करण है. 16 सितंबर से राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में फर्स्ट फेज से इसकी शुरुआत हुई और दूसरा फेज उत्तराखंड के औली फॉरेन ट्रेनिंग नोड में किया गया. इसके तहत मेजर जनरल अमरेश गुंजन और अमेरिकी कर्नल बेंजामिन जैकमैन ने दोनों देशों के 600-600 सैनिकों को संबोधित किया. भारतीय सेना ने बताया कि इस बार के युद्ध अभ्यास में चार सैन्य कुत्ते रामपुर हाउंड्स की ब्रीड विक्टर और राउडी, बेल्जियन मेलिनोइस जैक और लैबराडोर रिट्रीव राइस को भी शामिल किया और उन्होंने घुसपैठ और रस्सियों से उतरने की एक्ससाइज में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया.

कहां पाए जाते हैं रामपुर हाउंड्स और क्या है इनकी खासियत?

रामपुर हाउंड्स भारत में पाए जाने वाली कुत्तों की एक ब्रीड है, जिसे रामपुर ग्रेहाउंड्स भी कहा जाता है. यह तीन सौ साल पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर रीजन में पाई जाती थी. इसकी विक्टर और राउडी ब्रीड ने युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया. ये दिखने में काफी पतले होते हैं और एथलीटिक होते हैं यानी मजबूत और फूर्तीले होते हैं. इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है, ये एक घंटे में 40 मील तक दौड़ सकते हैं.

सेना रामपुर हाउंड्स को पहले उत्तर और पूर्वी सीमा पर भी तैनात कर चुकी है. मेघालय के उमरोई में हुई इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में भी इन्हें शामिल किया गया था और इसके बाद इन्हें मणिपुर बॉर्डर पर सेना के साथ तैनात कर दिया गया. यहां इन्होंने सफलतापूर्वक तात्कालिक विस्फोटर उपकरणों (IEDs) का भी पता लगाया था. पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के समय भी रामपुर हाउंड्स को जालंधर और अमृतसर में तैनात किया गया था. 

कब से भारतीय और अमेरिकी सेना कर रही युद्ध अभ्यास?

भारत और अमेरिका की थल सेनाएं साल 2004 से हर साल 'युद्ध अभ्यास' करती आ रही हैं और इस साल इसका 22वां संस्करण राजस्थान और उत्तराखंड में किया गया. इस साल का युद्ध अभ्यास अपनी तरह का विशेष संस्करण है. इसका मकसद माउंटेन वॉरफेयर यानी पहाड़ी युद्ध कला और रेगिस्तानी युद्ध कौशल दोनों को ही बढ़ावा देना है. पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो अलग-अलग थिएटर राजस्थान के रेगिस्तान और उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में युद्ध अभ्यास किया जा रहा है.

इस साल के युद्ध अभ्यास में M777 तोपों से लाइव फायरिंग ड्रिल भी की गई. M777 155 मिमी/39-कैलिबर की एक हल्की तोप है, जिसे पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकता है. इस सैन्य अभ्यास में अमेरिकी सेना की तरफ से आर्कटिक एंजेल्स एलीट यूनिट ने हिस्सा लिया. यूएस और इंडियन आर्मी के बीच हर साल होने वाले इस सैन्य अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच रणनीतिक सहयोग, आतंकवाद विरोधी अभियानों और सैन्य कौशल को बढ़ावा देना है.

 

यह भी पढ़ें:- युद्ध खत्म करने के लिए ईरान ने रखीं शर्तें, डोनाल्ड ट्रंप के बयान से बढ़ी हलचल

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