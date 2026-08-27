हर साल 230 टी-72 और टी-90 टैंकों को अपग्रेड करेगा भारत, 472 करोड़ की लागत से यहां बनेगी नई सुविधा

भारतीय सेना अपने सोवियत मूल के टी-72 के पुराने बेड़े को अपग्रेड करने जा रही है. इन टैंको को आधुनिक युद्ध की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाएगा. इसके लिए रक्षा मंत्री ने जबलपुर में एक नई सुविधा का शिलान्यास किया है.

जबलपुर में बनेगी टैंकों को अपग्रेड करने की नई सुविधा

27 अगस्त को क्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया परियोजना का शिलान्यास

जबलपुर में हर साल 80 टैंकों का किया जाएगा नवीनीकरण

भारतीय सेना के बेड़े में शामिल टी-72 और टी-90 प्रमुख युद्धक टैंक हैं. भारतीय सेना लंबे समय से रूसी मूल के इन टैंकों का इस्तेमाल कर रही है. अब नए दौर की चुनौतियों को देखते हुए इन टैंकों को तेजी से अपग्रेड भी किया जा रहा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार, 27 अगस्त को जबलपुर में टैंकों के नवीनीकरण की एक परियोजना का शिलान्यास किया. इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी भारतीय सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है. ऐसे में हमारी जरूरतें भी बहुत ज्यादा होती हैं. उन्होंने कहा कि जमीनी युद्ध में, टी-72 और टी-90 संस्करण के टैंक हमारे लिए बहुत जरूरी हैं.

जबलपुर में हर साल 80 टैंकों को अपग्रेड किया जाएगा

रक्षा मंत्री ने कहा कि आज जिस परियोजना का भूमि पूजन हुआ है, उसके तहत, यहां जबलपुर में हर साल 80 टैंकों के नवीनीकरण की अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जाएगी. जब यह परियोजना पूरी हो जाएगी, तो भारी वाहन कारखाना अवाडी की 150 टैंकों की क्षमता और वाहन कारखाना जबलपुर की 80 टैंकों की क्षमता मिलकर, हर साल 230 टैंकों का नवीनीकरण कर सकेंगी. इससे हमारी सेना को अपनी जरूरत के अनुसार, समय पर टैंक मिल सकेंगे. उन्होंने कहा कि 472 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में, हमारे स्थानीय प्रतिभा और तकनीकी कार्यबल को भी अवसर मिलेगा.

हमें हर तरह के हथियार चाहिए- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

आधुनिक युद्ध के दौर में मिसाइलों और ड्रोन्स की बढ़ती उपयोगिता देखते हुए कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि टैंकों का समय अब समाप्त हो गया. लेकिन रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण किसी एक मंच को दूसरे मंच का विकल्प मानना नहीं है. राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें ड्रोन भी चाहिए, हमें मिसाइल भी चाहिए, हमें तोपखाना भी चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भी चाहिए, ऊर्जा हथियार भी चाहिए और हमें आधुनिकीकरण किए गए टैंक भी चाहिए. हमें यह तय नहीं करना है कि टैंक चाहिए या ड्रोन; हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे सैनिकों के पास टैंक भी हों, ड्रोन भी हों और दोनों के बीच बेहतर समन्वय भी हो.

रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जबलपुर की यह सुविधा आने वाले समय में इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी. उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों से, भारी वाहन कारखाना यानी एचवीएफ ने भारतीय सेना को लगभग 4,400 टैंकों की आपूर्ति की है. यह आंकड़ा अपने आप में गर्व करने लायक है. ये टैंक आज भी हमारी सीमाओं पर दुश्मन के लिए काल बनकर खड़े हैं और हमारे जवानों का मनोबल बनकर खड़े हैं.

रक्षा मंत्री ने बताया कि टैंक की भूमिका समाप्त नहीं हुई है. टैंक की भूमिका विकसित हो रही है. यानी तकनीक बदल रही है, युद्ध का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन जमीनी लड़ाई में टैंकों की आवश्यकता समाप्त नहीं हुई है और यही बात हमारी रक्षा नीति को भी दिशा दे रही है.

घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़कर 1 लाख 77 हजार करोड़ से अधिक हुआ

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र, अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ रहा है. पिछले 10 वर्षों में हमने जो मेहनत की है, उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है. 2014 में हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन, मात्र 46,000 करोड़ रुपये था, यानि हम लोग भारत में सिर्फ 46,000 करोड़ रुपए के हथियार और साजो-सामान बना पाते थे. लेकिन आज वही बढ़कर रिकॉर्ड 1 लाख 77 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुका है. इसके अलावा 2014 के समय भारत का रक्षा निर्यात बहुत कम हुआ करता था. हम 1,000 करोड़ रुपए से कम के हथियार और साजो-सामान, दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. दुनिया भारत को एक विनिर्माण शक्ति, प्रौद्योगिकी साझेदार और विश्वसनीय रक्षा साझेदार के रूप में देख रही है.

