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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

अंडमान और निकोबार द्वीप पर भारत इस्तेमाल करेगा न्यूक्लियर पावर! चीन को घेरने की तैयारी जोरों पर

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ रहा है. सरकार के इस प्रोजेक्ट तहत इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और टाउनशिप विकसित करेगी.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 07, 2026, 09:02 PM IST

अंडमान और निकोबार द्वीप पर भारत इस्तेमाल करेगा न्यूक्लियर पावर! चीन को घेरने की तैयारी जोरों पर

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर मिलेगी परमाणु ऊर्जा से बिजली. (AI इमेज)

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  • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 24 घंटे बिजली देने की योजना
  • स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक कर रहे स्टडी
  • इन्हें कारखानों में तैयार कर सीधे साइट पर असेंबल किया जा सकता है

भारत रणनीतिक रूप से अहम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है. इसके लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) और परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम ने द्वीप का दौरा भी किया है. वैज्ञानिकों की टीम 4 से 8 सितंबर तक अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के सभी तीनों जिलों का दौरा कर संभावित स्थलों का मूल्यांकन कर रही है.

TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिक 'स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर' (SMRs) के लिए संभावित जगहों का आकलन कर रहे हैं. भविष्य में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू होने हैं. इसलिए केंद्र सरकार पहले से ही  बिजली की मांग में होने वाली भारी बढ़ोतरी के लिए तैयारी कर रही है. 

TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों की टीम ने उप-राज्यपाल एडमिरल डी. के. जोशी (सेवानिवृत्त) से मुलाकात कर प्रस्तावित योजना और संभावित स्थलों का प्रेजेंटेशन दिया है. यहां ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत 14.2 मिलियन TEU क्षमता का अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT) बनाने की योजना है. नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और टाउनशिप का निर्माण भी किया जाना है. 

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का प्रयोग क्यों?

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कई छोटे-छोटे द्वीपों से मिलकर बना है. यहां बिजली के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का प्रयोग इसलिए किया जाएगा क्योंकि बड़े परमाणु बिजलीघरों की तुलना में इन्हें कम जगह की जरूरत होती है. इन्हें कारखानों में तैयार कर सीधे साइट पर असेंबल किया जा सकता है. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पारंपरिक रिएक्टर्स से काफी सुरक्षित होते हैं और समुद्र के बीच स्थित द्वीप जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के अनुकूल हैं. ये डीजल जनरेटर और मौसम पर निर्भर सौर ऊर्जा की तुलना में 24 घंटे स्थायी बिजली प्रदान करते हैं.

अंडमान और निकोबार द्वीप पर क्यों फोकस कर रहा है भारत?

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मल्लका जलडमरूमध्य और 6-डिग्री चैनल के ठीक मुहाने पर स्थित हैं. यहां से दुनिया का एक बड़ा समुद्री व्यापारिक जहाज मार्ग गुजरता है. हिंद महासागर में चीन की नौसेना और उसकी बढ़ती गतिविधि को देखते हुए भारत भी यहां स्थायी सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है. भारत का एकमात्र त्रि-सेवा कमान (Tri-Services Command) यहीं स्थित है. भविष्य में यहां सैन्य और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी जिसे निर्बाध और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति मिलना बेहद जरूरी है. यही कारण है कि इस द्वीप समूह पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स स्थापित करने की संभावना तलाशी जा रही है. 

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