होर्मुज बंद हो या हो कोई जंग अब नहीं होगी तेल-गैस की किल्लत? भारत में ही खुदेंगे कुएं, रूस और मिडिल ईस्ट को लगेगा झटका

अगर कहीं गैस या तेल मिलता है तो उसको निकालने और बाजार तक पहुंचाने के लिए समुद्र में ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिसमें 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं.

पांच साल में समुद्र के नीचे तेल और गैस के भंडार का पता लगाकर 60 कुओं की खुदाई की जाएगी

तेल और गैस के एक कुएं की खुदाई के लिए सरकार 650 करोड़ रुपये देगी

ज्यादा लागत की वजह से प्राइवेट कंपनियां हाइड्रोकार्बन के भंडार की खोज से बचती हैं

योजना के कुल 84,084 करोड़ रुपये के बजट को चार हिस्सों में बांटा गया है

अमेरिका और ईरान की जंग का सबसे ज्यादा असर तेल और गैस की ग्लोबल सप्लाई पर पड़ा है. इस जंग के चलते मिडिल ईस्ट देशों से आने-जाने वाले तेल और गैस के जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फंसे पड़े हैं. भारत भी इससे काफी प्रभावित हुआ है. सरकार लगातार इस समस्या से निपटने के लिए समाधान तलाश रही है और इस बार सरकार ऐसा दांव लगाने जा रही है, जो दूसरे देशों पर तेल और गैस की निर्भरता को काफी ज्यादा कम कर देगा.

सरकार ने फैसला किया है कि वह अपने ही समुद्र में तेल और गैस के संभावित भंडार की खोज करके कुओं की खुदाई करेगा, जिसके लिए 84,084 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. प्राइवेट कंपनियां समुद्र में डीप वॉटर और अल्ट्रा डीप वॉटर खोज और खुदाई का काम करेंगी और सरकार इस काम में उनके वित्तीय बोझ को कम करेगी. इसी काम के लिए पिछले हफ्ते 'समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना' को मंजूरी दी गई है.

योजना का मकसद क्या है और यह कैसे काम करेगी?

योजना का मकसद तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना और यूएस-ईरान युद्ध जैसे वैश्विक संकट में भी तेल और गैस की किल्लत नहीं होने देना है. पिछले दस सालों में भारत की विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता 77 प्रतिशत से बढ़कर 88 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जबकि जितनी गैस की जरूरत है उसका आधा ही भारत आयात करता है. ऐसे में यह योजना बेहद अहम भूमिका निभाएगी.

यह एक वित्तीय सहायता योजना है, इसका उद्देश्य उन कंपनियों को आर्थिक सहयोग देना है, जो गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज करेंगी. पहले पांच सालों में यानी 2031 तक 60 कुओं की तलाश और खुदाई का काम किया जाएगा. देश में डीप वॉटर या अल्ट्रा डीप वॉटर हाइड्रोकार्बन होने की संभावना है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां इन्हें ढूंढने से बचती हैं क्योंकि इसमें बड़ा खर्च आता है. इनकी खोज बेहद महंगी और तकनीकी रूप से बेहद कठिन है. ऐसे में समुद्र मंथन योजना कंपनियों को ऐसे जोखिम से बचने में मदद करेगी.

चार हिस्सों में खर्च होंगे 84,084 करोड़ रुपये

समुद्र मंथन योजना के तहत 84,084 करोड़ रुपये चार हिस्सों में खर्च किए जाएंगे, आइए जानते हैं कैसे-

28,534 करोड़ रुपये समुद्र के नीचे तेल और गैस की खोज (सिस्मिक सर्वे) में खर्च किए जाएंगे. इसके लिए तेल और गैस के भंडार का आधुनिक तकनीक से सर्वे किया जाएगा.

अगर कहीं गैस या तेल मिलता है तो उसको निकालने और बाजार तक पहुंचाने के लिए समुद्र में ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिसमें 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं.

तेल और गैस उद्योग के लिए जरूरी उपकरणों और सेवाओं का निर्माण देश में ही किया जाएगा, जिसके लिए दो हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इस तरह भारत की विदेशी कंपनियों पर निर्भरता घटेगी.

तेल और गैस के कुओं की खुदाई के लिए सरकार कंपनियों को वित्तीय सहायता देगी. एक कुएं की खुदाई का 50 प्रतिशत हिस्सा या 650 करोड़ रुपये जो भी कम हो वह खर्च सरकार वहन करेगी.

समुद्र मंथन योजना से भारत को क्या लाभ होगा?

योजना के तहत ज्यादा तेल और गैस मिलने से दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम होगी. सरकार का अनुमान है कि इससे हर साल करीब एक लाख करोड़ रुपये के कच्चे तेल के आयात में कमी आ सकती है. साथ ही विदेशी मुद्रा की बचत होगी. ऑफशोर ड्रिलिंग, इंजीनियरिंग, जहाज निर्माण, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी सेवाओं के लिए लोगों की जरूरत बढ़ेगी, जिससे नई नौकरियां पैदा होंगी. इसके अलावा, वैश्विक संकट या समुद्री तनाव की स्थिति में भी देश में गैस और तेल की किल्लत नहीं होगी.

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