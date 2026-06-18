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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पांच और स्क्वाड्रन खरीदेगा भारत, जानिए कब तक हो सकता है रूस के साथ सौदा

S-400 Air Defence System: भारत रूसी मूल के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पांच अतिरिक्त स्क्वाड्रन को शामिल करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गया है. रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इसके लिए 'एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी' को हरी झंडी दे दी है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 18, 2026, 06:12 PM IST

S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पांच और स्क्वाड्रन खरीदेगा भारत, जानिए कब तक हो सकता है रूस के साथ सौदा

भविष्य में भारत के पास कुल दस S-400 स्क्वाड्रन हो सकते हैं. (AI इमेज) 

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S-400 Air Defence System: सीमा पार से आने वाले हवाई खतरों से देश को सुरक्षित रखने के लिए भारत S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के पांच और स्क्वाड्रन खरीदेगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने नए एस-400 खरीदने के लिए औपचारिक रूप से 'एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी' को मंजूरी दे दी है. भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और देश के महत्वपूर्ण ठिकानों को सुरक्षा कवच देने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है. 

रूस के साथ सौदे पर हस्ताक्षर कब तक?

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार, पांच अतिरिक्त  S-400 ट्रायम्फ सिस्टम के लिए अंतिम सौदे पर हस्ताक्षर 2026 के अंत तक हो सकता है. रूस के साथ होने वाली नई डील 1 लाख करोड़ रुपये की हो सकती है. रक्षा मंत्रालय से 'एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी' की मंजूरी मिलने का मतलब है कि अब इस डील के लिए रूस के साथ कीमत, डिलीवरी शेड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर विस्तृत बातचीत शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है.

एस-400 की संख्या बढ़ाने को कैसे देखते हैं एक्सपर्ट?

भारत ने साल 2018 में रूस के साथ एस-400 के पांच स्क्वाड्रन के लिए समझौता किया था. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस रक्षा प्रणाली ने जैसी क्षमता दिखाई, उसके बाद पांच अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने का फैसला लिया गया. रक्षा विशेषज्ञ संदीप उन्नीथन इसे भारत के सुदर्शन चक्र शील्ड का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं. संदीप उन्नीथन के अनुसार, एस-400 लड़ाकू विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से सुरक्षा के लिए भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे अहम और ताकतवर हिस्सा होगा. भारत के कई स्तरों वाले एयर-डिफेंस सिस्टम में बराक-8, आकाश, VSHORADS, और MANPADS जैसी रक्षा प्रणालियां भी हैं.

पुरानी डील का पांचवा एस-400 स्क्वाड्रन कब मिलेगा?

रूस के साथ एस-400 के लिए हुई पुरानी डील के तहत चार स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं. पांचवां और अंतिम स्क्वाड्रन इस साल के अंत तक मिल जाएगा. भारत ने पहले से ही दो प्रणालियां पाकिस्तान सीमा के पास और एक पूर्वोत्तर में तैनात की हुई हैं. चौथा सिस्टम भी पाकिस्तान से लगते वेस्टर्न सेक्टर में ही तैनात किया जाएगा. साल के अंत में पांचवां स्क्वाड्रन मिलने पर इसे इस्टर्न सेक्टर में तैनात किया जा सकता है. 

भविष्य में भारत के पास कुल दस S-400 स्क्वाड्रन हो सकते हैं. इस तरह भारत रूस के बाहर दुनिया में इस सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक बन जाएगा. S-400 सिस्टम लड़ाकू विमानों, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफ़ॉर्म, क्रूज मिसाइलों और  बिना पायलट वाले सिस्टम को लंबी दूरी से निशाना बनाने में सक्षम है. 

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