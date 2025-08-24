भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप बंद कर दीं, अब पार्सल नहीं भेजे जाएंगे

Add DNA as a Preferred Source
डाक विभाग ने अमेरिका के लिए डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और अब पार्सल जैसी चीजें नहीं भेजी जा सकेंगी. ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

ऋतु सिंह

Updated : Aug 24, 2025, 07:16 AM IST

भारतीय डाक नेअमेरिका के लिए सभी डाक सेवाओं कोअस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है.अमेरिका 50 प्रतिशत टैरिफ और नए सीमा शुल्क नियम लागू करनेके बाद 30 जुलाई, 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नया सीमा शुल्क निर्णय जारी किया. इसके तहत 29 अगस्त से 800 डॉलर तक के सामान पर शुल्क - मुक्त छूट रद्द कर दी गई है.

इसका मतलब है कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाली हर अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तु पर सीमा शुल्क लगेगा . हालाँकि, 100 डॉलर तक की उपहार वस्तुएं शुल्क से मुक्त रहेंगी .

इंडिया पोस्ट निलंबन निर्णय

अमेरिका के इस फैसले के बाद, 25 अगस्त, 2025 से अमेरिका के लिए सभी प्रकार की डाक सेवाओं की बुकिंग बंद कर दी जाएगी. हालाँकि, 100 डॉलर से कम मूल्य की वस्तुएँ भेजी जा सकेंगी. तकनीकी तैयारी के अभाव में, अमेरिका जाने वाली एयरलाइनें इन सेवाओं को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं. ग्राहकों को उन वस्तुओं के लिए धनवापसी मिलेगी जो पहले ही बुक हो चुकी हैं लेकिन भेजी नहीं जा सकतीं .

 

व्यापार तनाव की पृष्ठभूमि  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है . ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ लगाया है . भारत ने इस फैसले को ' अन्यायपूर्ण, अव्यावहारिक और अनुचित ' बताया है . साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी उपाय किए जाएँगे.

ग्राहकों के लिए संदेश

डाक विभाग ने कहा है , " मौजूदा स्थिति में सुधार के प्रयास जारी हैं. जल्द ही सेवाएँ फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाएगा. तब तक, नागरिकों से धैर्य रखने का अनुरोध है. "

भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ा है. भारतीय डाक विभाग के निलंबन के कारण अमेरिका में रिश्तेदारों, व्यापारिक साझेदारों या ग्राहकों को भेजे जाने वाले पार्सल और डाक अस्थायी रूप से रुक गए हैं.

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ कई उद्योगों पर भारी पड़ रहा है. इससे भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है और उसका निर्यात ठप हो गया है.

क्या भारत में पंजीकृत डाक सेवा बंद की जा रही है?

आपको बता दें कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारतीय डाक 1 सितंबर, 2025 से पंजीकृत डाक सेवा बंद करने जा रहा है. प्रेस सूचना ब्यूरो ने इस दावे का खंडन किया है. पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि पंजीकृत डाक को बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे स्पीड पोस्ट के साथ मिलाया जा रहा है. पंजीकृत डाक की सभी ज़रूरी सुविधाएँ पहले की तरह मिलती रहेंगी. अब पंजीकृत डाक की सुविधाएँ स्पीड पोस्ट के तहत भी उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा और सेवाओं में कोई कमी नहीं आएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

