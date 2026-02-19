FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

India AI Summit में दिखा भारत का टेक पावर, आत्मनिर्भर AI मिशन को मिली रफ्तार

India AI Summit में भारतीय स्टार्टअप और वैश्विक कंपनियों ने नई तकनीक पेश की है. Sarvam AI के लॉन्च ने दिखाया कि भारत अब AI उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि AI निर्माता बनने की राह पर है.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 19, 2026, 07:40 AM IST

India AI Summit में दिखा भारत का टेक पावर, आत्मनिर्भर AI मिशन को मिली रफ्तार
दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा India AI Impact Summit 2026 भारत के तकनीकी भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर पेश कर रहा है. इस समिट में देश के स्टार्टअप, बड़ी कंपनियां, सरकारी विभाग और विदेशी टेक कंपनियां एक मंच पर नजर आ रही हैं. यहां AI से जुड़े नए मॉडल, चिप्स तकनीक और हेल्थ सेक्टर में इसके इस्तेमाल को दिखाया गया. सबसे खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में युवा इस तकनीक को समझने और इसके अवसरों के बारे में जानने पहुंचे. 

स्वदेशी AI सिस्टम को मजबूत बनाना

समिट के तीसरे दिन भारत के स्टार्टअप Sarvam AI ने अपने दो बड़े लैंग्वेज मॉडल Sarvam-30B और Sarvam-105B लॉन्च किए. कंपनी ने घोषणा की कि ये दोनों मॉडल ओपन सोर्स होंगे. इसका मतलब है कि भारतीय डेवलपर्स, कंपनियां और सरकारी संस्थान इन्हें मुफ्त में इस्तेमाल कर सकेंगे और अपनी जरूरत के अनुसार बदलाव भी कर सकेंगे. इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी AI सिस्टम पर निर्भरता कम करना और भारत में स्वदेशी AI सिस्टम को मजबूत बनाना है. कंपनी ने लॉन्च के दौरान बताया कि Sarvam-30B ने कई बड़े AI सिस्टम के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है. दरअसल, यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत अपने AI मिशन के तहत घरेलू AI इंफ्रास्ट्रक्चर और फाउंडेशन मॉडल बनाने पर तेजी से काम कर रहा है. इसके पीछे डेटा सुरक्षा, कम लागत और आत्मनिर्भरता जैसे बड़े लक्ष्य जुड़े हुए हैं. 

सेमीकंडक्टर और चिप्स तकनीक भी चर्चा का प्रमुख विषय

समिट में सेमीकंडक्टर और चिप्स तकनीक भी चर्चा का प्रमुख विषय रही. विशेषज्ञों ने बताया कि AI के विकास में चिप्स की भूमिका सबसे अहम होती है. भारत इस क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाकर वैश्विक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. हेल्थ सेक्टर में भी AI के उपयोग ने लोगों का ध्यान खींचा. कैंसर केयर और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में AI के जरिए बेहतर और तेज इलाज की दिशा में काम किया जा रहा है. सरकार और निजी संस्थान मिलकर ऐसे सिस्टम विकसित कर रहे हैं, जिससे मरीजों को समय पर और सटीक इलाज मिल सके. इस समिट में भारत की बड़ी कंपनियां जैसे टाटा समूह, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, Zoho और विप्रो ने भी अपने AI आधारित समाधान पेश किए. इन कंपनियों ने दिखाया कि कैसे AI का उपयोग बिजनेस और आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने में किया जा सकता है.

भविष्य की दिशा

वहीं वैश्विक टेक कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, मेटा और ओपन एआई ने भी अपनी नई AI तकनीक और मॉडल पेश किए. हालांकि, इनमें से कई प्रोडक्ट अभी शुरुआती चरण या प्रोटोटाइप में हैं, लेकिन वे भविष्य की दिशा जरूर दिखाते हैं. 

यह भी पढ़ें: PM मोदी आज करेंगे India AI Impact Summit 2026 का उद्घाटन, टेक सेक्टर के दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा, जानें क्या रहेगा खास

AI for Governance और AI for People पर भी खास जोर

समिट में AI for Governance और AI for People पर भी खास जोर दिया गया. इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को आसान बनाना और आम लोगों के जीवन को बेहतर करना है. कई एक्स्पर्ट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग, डेटा गोपनीयता और कौशल विकास की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई. पैनल चर्चाओं में इस बात पर भी जोर डाला गया कि भारत किस प्रकार वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का नेतृत्व कर सकता है. इस शिखर सम्मेलन ने इस बात का प्रबल विश्वास पैदा किया कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है. कुल मिलाकर इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ AI का उपयोग करने वाला देश नहीं, बल्कि AI बनाने और दुनिया को नई दिशा देने वाला देश बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है.



