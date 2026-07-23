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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

भारत ने लंबी दूरी की सरफेस-टू-एयर मिसाइल 'कुश' का पहला सफल परीक्षण किया, हवा में ही मारे जाएंगे दुश्मन के जेट

डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने परीक्षण के दौरान मिसाइल के सभी प्रमुख मानकों का सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया. कुश एयर डिफेंस सिस्टम के सफल विकास के बाद भारत चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 23, 2026, 11:07 PM IST

भारत ने लंबी दूरी की सरफेस-टू-एयर मिसाइल 'कुश' का पहला सफल परीक्षण किया, हवा में ही मारे जाएंगे दुश्मन के जेट

DRDO ने कुश मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया. (AI इमेज)

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  • DRDO ने स्वदेशी सरफेस-टू-एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया
  • कुश मिसाइल सिस्टम में एस-400 जैसी क्षमता है
  • हर तरह के  हवाई खतरों को खत्म करने में सक्षम है कुश इंटरसेप्टर

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने गुरुवार, 23 जुलाई को ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्ग-रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल 'कुश' का पहला सफल परीक्षण किया. रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यह टेस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के खिलाफ किया गया जो तेज रफ्तार और ऊंचाई वाले हवाई खतरे जैसा था. भारत की स्वदेशी इंटरसेप्टर मिसाइल ने इसे सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया. रक्षा मंत्रालय ने ये भी बताया है कि कुश मिसाइल सिस्टम बड़ी रेंज और ऊंचाई पर कई तरह के हवाई खतरों को खत्म करने में सक्षम है. यह दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल, बिना पायलट वाले हवाई वाहन और अवाक्स जैसे बड़े लक्ष्यों को निशाना बना सकता है. 

क्या है स्वदेशी कुश मिसाइल डिफेंस सिस्टम

भारत की हवाई सीमा को अभेद्य बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र के तहत एयर डिफेंस सिस्टम का एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. इसमें देसी-विदेशी दोनों सिस्टम शामिल हैं. देश की हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए DRDO प्रोजेक्ट कुश के तहत एस-400 जैसी स्वदेशी प्रणाली विकसित कर रहा है. इतनी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित करने की क्षमता दुनिया के केवल चुनिंदा देशों के ही पास है. 

प्रोजेक्ट कुश के तहत तीन तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें विकसित की जाएंगी. ये ठीक वैसा ही है जैसा एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में होता है. इसमें पहली एम-1 इंटरसेप्टर की रेंज 150 किमी, एम-2 इंटरसेप्टर की रेंज 250 किमी और एम-3 इंटरसेप्टर की रेंज 350 से 400 किमी तक होगी. इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद रक्षा प्रणालियों के आयात को लेकर भारत की निर्भरता कम होगी. 

कुश एयर डिफेंस प्रणाली देश की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ी छलांग है. ये सिस्टम भारतीय सशस्त्र बलों को दूर से आने वाले हवाई खतरों का समय रहते पता लगाने और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट करने की क्षमता प्रदान करेगा. इसके जरिए देश के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, रणनीतिक संपत्तियों और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी.

पूरी तरह से विकसित होने के बाद ये एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय वायु सेना और सेना के एकीकृत वायु रक्षा ग्रिड को बैलिस्टिक मिसाइलों और स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के खतरे के खिलाफ मजबूत करेगा. प्रोजेक्ट कुश की सबसे लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल की स्पीड मैक 5.5 होगी. इस परियोजना का खर्च 21,700 करोड़ रुपये है. 

सुरक्षा कवच 'सुदर्शन चक्र' कैसे काम करेगा?

डीआरडीओ के अनुसार, स्वदेशी डिफेंस सिस्टम 'सुदर्शन चक्र' के चार मुख्य पहलू होंगे. इसमें निगरानी, ​​पता लगाना, ट्रैकिंग एवं पहचान और नष्ट करना  शामिल हैं. डीआरडीओ ने कहा है कि भारत ने निगरानी, पहचान और ट्रैकिंग प्रणालियां पहले से ही तैयार कर ली हैं. अब इन्हें मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर विकसित किए जा रहे हैं. 'सुदर्शन चक्र' डिफेंस शील्ड खतरे की पहचान के लिए एआई और उन्नत रडार का उपयोग करेगी. खतरे का पता चलते ही सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस प्रणाली विभिन्न प्रकार के जवाबी हमले के विकल्पों का उपयोग करेगी. इसमें हमले के स्थान के आधार पर लंबी दूरी की मिसाइलें और मध्यम दूरी की मिसाइलें शामिल होंगी. भारत की स्वदेशी मिसाइल-रोधी कवच ​​बनाने की ये महात्वाकांक्षी परियोजना 2030 तक पूरी हो सकती है.

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