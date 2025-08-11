परमाणु हमले की धमकी के बाद आसिम मुनीर को भारत की दो-टूक, अमेरिका पर भी साधा निशाना

'अगर सचिन-गावस्कर सर ने सोचा होता...' Sarfaraz Khan ने अपने बयान से खींचा चीफ सिलेक्टर का ध्यान, जानें क्या कहा
पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की परमाणु धमकी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दिया है. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के बयानों को गैर-जिम्मेदाराना और परमाणु ब्लैकमेल का उदाहरण बताया.
पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की हालिया परमाणु हमले वाली टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि पाकिस्तान की 'परमाणु ब्लैकमेल' की पुरानी आदत अब दुनिया के सामने खुलकर आ रही है. साथ ही, भारत ने अमेरिका का नाम लेकर यह भी जताया कि इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयान ऐसे देश से आना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों की धमकी देना कोई नई बात नहीं है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को खुद यह देखना चाहिए कि ऐसे बयान कितने गैर-जिम्मेदार और खतरनाक हैं. उन्होंने कहा कि यह बयान उन संदेहों को और मजबूत करता है कि एक ऐसा देश, जिसकी सेना आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ी हो, उस पर परमाणु हथियारों के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल का भरोसा नहीं किया जा सकता.
भारत ने अमेरिका को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे बयान उस देश की धरती से दिए जा रहे हैं, जिससे भारत के मजबूत संबंध हैं. प्रवक्ता ने दोहराया कि भारत किसी भी तरह की परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाता रहेगा.
Statement by Official Spokesperson⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 11, 2025
🔗 https://t.co/aEi9bMFOHi pic.twitter.com/AGyyGNu8gv
दरअसल, असीम मुनीर ने अमेरिका के फ्लोरिडा में प्रवासी पाकिस्तानियों से बातचीत में कहा था कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है और अगर कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो 'हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे.' उन्होंने भारत पर सिंधु नदी पर डैम बनाने का आरोप भी लगाया और कहा कि 'पहले डैम बनने दीजिए, फिर हम मिसाइल अटैक कर उसे तोड़ देंगे.'
बहरहाल, भारत के सख्त संदेश के बाद यह मामला एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है, जहां पाकिस्तान की परमाणु नीति और आतंकवाद से उसके रिश्तों पर सवाल उठाए जा रहे हैं.
