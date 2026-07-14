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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा भारत? UNSC सीट के लिए 'शांति' कैंपेन शुरू, सामने तजाकिस्तान की चुनौती

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साल 2028-29 के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान 'शांति' को न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में लॉन्च कर दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 14, 2026, 02:01 PM IST

ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा भारत? UNSC सीट के लिए 'शांति' कैंपेन शुरू, सामने तजाकिस्तान की चुनौती

यूनाइटेड नेशंस (फाइल फोटो- UN)

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  • भारत ने UNSC में साल 2028-29 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सीट के लिए अपना अभियान शुरू  किया
  • भारत के इस अभियान का नाम 'SHANTI' रखा गया है
  • एशिया-प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए जून 2027 में चुनाव होगा 
  • इस चुनाव में भारत का सीधा मुकाबला तजाकिस्तान से होगा 

यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत एक बार फिर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है. भारत ने साल 2028-29 के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए सोमवार (13 जुलाई 2026) को आधिकारिक तौर पर अपना अभियान शुरू कर दिया है. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत के इस कैंपेन को लॉन्च किया.

इस अभियान का नाम शांति (SHANTI) रखा गया है, जिसका पूरा मतलब है- 'Securing Holistic Advancement through Norms, Trust, Integrity' (मानकों, विश्वास और ईमानदारी के जरिए समग्र विकास सुनिश्चित करना). इस कार्यक्रम में दुनिया भर के कई देशों के राजदूत और राजनयिक शामिल हुए.

अगले साल चुनाव, तजाकिस्तान से मुकाबला 

सुरक्षा परिषद के इस कार्यकाल के लिए चुनाव अगले साल यानी जून 2027 में होने हैं. एशिया-प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए इस बार मुकाबला भारत और तजाकिस्तान के बीच होगा. बता दें कि इससे पहले भारत साल 2021-22 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, जहां भारत ने वैश्विक मंच पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी मजबूत राय रखी थी. 

बदलते वैश्विक हालात और भारत का नजरिया 

यह चुनावी अभियान ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पूरी दुनिया बड़े भू-राजनीतिक बदलावों से गुजर रही है. रूस-यूक्रेन युद्ध, गाजा का संघर्ष और ईरान को लेकर बढ़ता तनाव जैसी वैश्विक चुनौतियां दुनिया के सामने खड़ी हैं. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि आज का वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है. ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश वैश्विक मामलों में समान भागीदारी और बड़ी भूमिका की मांग कर रहे हैं. पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को और ज्यादा टाला नहीं जा सकता.

सिर्फ अस्थायी सीट नहीं, स्थाई सुधारों की है मांग

भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि साल 1945 में बना यह 15 देशों का परिषद आज की 21वीं सदी की हकीकत को नहीं दर्शाता. भारत का मानना है कि सुरक्षा परिषद में सुधार तब तक अधूरे हैं, जब तक इसके स्थाई और अस्थायी दोनों ही श्रेणियों में विस्तार न किया जाए. भारत ने चेतावनी दी है कि अगर केवल अस्थायी सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो यह सुधार पूरी तरह से विफल माना जाएगा. इससे वीटो पावर रखने वाले पांच स्थाई सदस्यों के दबदबे और फैसले लेने के तरीके में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा.

यथास्थिति बनाए रखने वालों पर निशाना

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वथानेनी ने भी हाल ही में कहा था कि जो लोग परिषद में बदलाव नहीं चाहते, वे नियमों की आड़ लेकर इस सुधार प्रक्रिया को दशकों से अटका रहे हैं. भारत अब इस टालमटोल के रवैये को स्वीकार करने के मूड में नहीं है.

कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की सक्रियता 

इस कैंपेन को लॉन्च करने के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर खाड़ी देशों (कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान) के सफल दौरे पर थे. इसके बाद वे ब्रसेल्स के लिए रवाना होंगे, जहां वे भारत-यूरोपीय संघ की बैठक में हिस्सा लेंगे. भारत का यह 'शांति' कैंपेन सिर्फ एक सीट पाने की कोशिश नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मंच पर ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) की आवाज को बुलंद करने और वैश्विक व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक बनाने का एक मजबूत संकल्प है.

ये भी पढ़ें- पहलगाम हमले में हाफिज सईद पर पाकिस्तान में बैठे-बैठे ही चलेगा केस, जानिए क्या है इन एब्सेंटिया ट्रायल

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