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ग्रेटर नोएडा में इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 शुरू, भारत का सबसे बेहतरीन स्किल्ड टैलेंट दिखेगा

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ग्रेटर नोएडा में इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 शुरू, भारत का सबसे बेहतरीन स्किल्ड टैलेंट दिखेगा

ग्रेटर नोएडा में इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 के शुभारंभ के अवसर पर एमएसडीई की सचिव देवश्री मुखर्जी ने कहा, 'हमें अपने स्किल्स पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारी पहचान, हमारी क्षमता और हमारे भविष्य को परिभाषित करते हैं.'

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 31, 2026, 04:38 PM IST

ग्रेटर नोएडा में इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 शुरू, भारत का सबसे बेहतरीन स्किल्ड टैलेंट दिखेगा

India Skills National Competition

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कौशल के क्षेत्र में उत्कृष्टता का जश्न मनाने के लिए भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, 'इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025–26' आज ग्रेटर नोएडा में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुई. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के तत्वावधान और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से आयोजित, यह प्रतियोगिता देश भर से 650 से अधिक कुशल युवाओं को एक साथ लाती है, जो राष्ट्रीय और वैश्विक उद्योग मानकों के अनुरूप 63 कौशल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. यह प्रतियोगिता फ्यूचर-रेडी वर्कफोर्स बनाने और 'विकसित भारत' के विज़न को आगे बढ़ाने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार शामिल हैं जो देश भर में आयोजित पांच क्षेत्रीय चरणों में विजेता बनकर उभरे हैं. अलग-अलग जोन में आयोजित इन क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में हज़ारों उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिनमें से प्रत्येक ने असाधारण तकनीकी दक्षता, अनुशासन और समर्पण का प्रदर्शन किया. आज यहां एकत्रित हुए ये फाइनलिस्ट, चयन के इन कड़े चरणों से सामने आए सर्वश्रेष्ठ टैलेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं.

'शिक्षा ज्ञान का निर्माण करती है'

इस समारोह को संबोधित करते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की सचिव देवश्री मुखर्जी ने कहा, 'शिक्षा ज्ञान का निर्माण करती है, लेकिन कौशल उस ज्ञान को एक उद्देश्य और शक्ति प्रदान करता है. तेज़ी से बदलती दुनिया में, किसी भी राष्ट्र की असली ताकत, आजीवन सीखने की उसकी प्रतिबद्धता और शिल्प कौशल पर गर्व में निहित है. इंडिया स्किल्स जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम ऐसे रोल मॉडल्स तैयार कर रहे हैं जो युवा भारतीयों को कौशल के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं. जैसा कि हम शंघाई में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए एक मजबूत दल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, हम एक स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि भारत दुनिया के सबसे स्किल्ड वर्कफोर्स में से एक का निर्माण कर रहा है.'

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर मनीषा सेनशर्मा ने कहा कि इंडिया स्किल्स सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड स्किल्ड टैलेंट इकोसिस्टम बनाने की भारत के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. उन्होंने कहा कि 200 से ज़्यादा इंडस्ट्री पार्टनर्स और 63 स्किल्स में होने वाली प्रतियोगिताओं (जिनमें से 43 ऑनसाइट और 20 ऑफसाइट हैं) के साथ, यह प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री के साथ मज़बूत तालमेल, बड़े पैमाने और समावेशिता को दर्शाता है.

'इंडिया स्किल्स ट्रेनिंग, इंडस्ट्री और परफॉर्मेंस का एक मज़बूत मेल है'

एनएसडीसी के सीईओ अरुण कुमार पिल्लई ने उद्योग-संरेखित स्किलिंग और सहयोग के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इंडिया स्किल्स ट्रेनिंग, इंडस्ट्री और परफॉर्मेंस का एक मज़बूत मेल है, जो उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करता है और साथ ही युवाओं को वास्तविक दुनिया की मांगों तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल से सुसज्जित करता है. 

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रो. राणा प्रताप सिंह ने कहा कि इंडिया स्किल्स जैसा प्लेटफॉर्म आजीवन सीखने को बढ़ावा देते हैं और छात्रों को स्किल को उच्च शिक्षा और फ्यूचर वर्कफोर्स की तैयारी का एक अभिन्न हिस्सा बनने में मदद करता है. उन्होंने आगे कहा कि एनईपी 2020 मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग और फ्लेक्सिबल एकेडमिक पाथवे के माध्यम से शिक्षा और कौशल के मजबूत एकीकरण को बढ़ावा देता है.

इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2025-26 साइकिल ने अपने इतिहास में सबसे बड़ी भागीदारी दर्ज की है. इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 3.65 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) के ज़रिए 63 स्किल कैटेगरी में मुकाबला कर रहे हैं. यह स्केल भारत के युवाओं में कौशल को एक व्यावहारिक और लाभकारी करियर बनाने की बढ़ती आकांक्षा को दर्शाता है. 

इंडिया स्किल्स की असली ताकत

इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता कौशल की एक असाधारण श्रृंखला को प्रदर्शित करती है. इनमें से कुछ स्किल्स जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेब टेक्नोलॉजीज़, और क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत ज़्यादा पहचान मिली है. इसके अतिरिक्त, कई अन्य उभरते और अत्यधिक विशिष्ट करियर का प्रतिनिधित्व करने वाले स्किल्स जैसे ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्री 4.0, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, डिजिटल कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग और केमिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में इंडस्ट्रीज़ को एक नया आकार देंगे.

इंडिया स्किल्स की असली ताकत इसके सहयोगी इकोसिस्टम में है, जो केंद्र और राज्य सरकारों, सेक्टर स्किल काउंसिल्स, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग भागीदारों को एक साथ लाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वास्तविक दुनिया की ज़रूरतों के साथ मज़बूती से जुड़ा हुआ है. मौजूदा दौर में, एक दर्जन से अधिक सेक्टर स्किल काउंसिल्स ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी–आईटीईएस, कंस्ट्रक्शन, रिटेल, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और हेल्थकेयर जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में होने वाली प्रतियोगिताओं में मदद कर रहे हैं. इसमें टोयोटा किर्लोस्कर, मारुति सुजुकी, जेके सीमेंट और लिंकन इलेक्ट्रिक सहित 200 से अधिक प्रमुख उद्योग भागीदार भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दिए गए कार्य और उनका मूल्यांकन इंडस्ट्री के मानकों के अनुसार हो रहा है.

अगले कुछ दिनों में, प्रतियोगियों का मूल्यांकन उद्योग विशेषज्ञों और डोमेन विशेषज्ञों द्वारा सटीकता, रचनात्मकता, दक्षता और वैश्विक मानकों के मापदंडों पर किया जाएगा. 63 श्रेणियों में से, 43 कौशल ऑन-साइट आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे तकनीकी दक्षता का लाइव प्रदर्शन किया जा सकेगा, जबकि 20 कौशलों का मूल्यांकन ऑफ-साइट प्रारूपों के माध्यम से किया जाएगा जिससे विभिन्न विषयों में व्यापक और समावेशी मूल्यांकन सुनिश्चित हो सकेगा.

विश्व कौशल प्रतियोगिता शंघाई 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विजेता

राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रतिष्ठित विश्व कौशल प्रतियोगिता शंघाई 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा, जिसे अक्सर 'ओलंपिक ऑफ स्किल्स' कहा जाता है. इस उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एसईईडी, असम; मनीष सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग, मध्य प्रदेश सरकार; ज़ुबेमो लोथा त्सांगलाओ, एडिशनल डायरेक्टर, नागालैंड सरकार; लीना पाधा, मिशन डायरेक्टर, जेएंडके कौशल विकास मिशन; प्रशांत सिन्हा, सीओओ, एनएसडीसी; राजेश स्वैका, सीएफओ, एनएसडीसी; जगदीश मित्रा, बोर्ड सदस्य, एनएसडीसी के साथ-साथ मंत्रालय और एनएसडीसी के वरिष्ठ अधिकारी, इंडस्ट्री लीडर्स और शिक्षा तथा स्किलिंग इकोसिस्टम के भागीदार शामिल थे. उनकी उपस्थिति ने भारत के स्किलिंग इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने वाली सहयोगात्मक भावना को रेखांकित किया.

यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2 अप्रैल, 2026 तक जारी रहेगी, जिसका समापन एक समारोह के साथ होगा, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा. स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ, इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता समावेशी, विकेंद्रीकृत और भविष्य-उन्मुख विकास के महत्व को और मज़बूत करती है. एमएसडीई देश के स्किलिंग लैंडस्केप को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. स्केल, स्पीड और मानकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एमएसडीई फ्यूचर-रेडी वर्कफोर्स बनाने और भारत को स्किल्ड टैलेंट के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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