'पाकिस्तान के खोखले दावे कश्मीर की हकीकत नहीं बदल सकते', संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने PAK को जमकर फटकारा

पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिष्ठित मंच का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए किया. भारत ने इसका करारा जवाब दिया. UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी.

India counters Pakistan at UN: संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से जम्मू-कश्मीर के बारे में भ्रम फैलाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है. UN जनरल असेंबली के सेशन में पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद भारत ने कड़ा जवाब दिया. भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र (UN) का इस्तेमाल 'पक्षपाती और झूठी बातें' फैलाने के लिए न करे. भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा.

UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान की जमकर बखिया उधेड़ी. शुक्रवार, 5 जून को भारत ने कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की पाकिस्तान की कोशिश पर आपत्ति जताई. पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह बार-बार अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल ऐसी बातें फैलाने के लिए करता है जिनका ज़मीनी हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने दो टूक कहा कि पाकिस्तान के खोखले दावे कश्मीर की हकीकत नहीं बदल सकते.

VIDEO | New York: Permanent Representative of India to the United Nations, Parvathaneni Harish (@AmbHarishP) delivered India's statement at the UN General Assembly Plenary on Annual Report of the Security Council.



"The unwarranted reference by Pakistan to a matter strictly… pic.twitter.com/DIeJR1GlfD — Press Trust of India (@PTI_News) June 6, 2026

UN में अपने भाषण में हरीश ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा भारत के पूरी तरह से आंतरिक मामले केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का अनावश्यक जिक्र करने के कारण मुझे जवाब देना पड़ रहा है. पाकिस्तान ने अपने बांटने वाले राजनीतिक हितों के लिए UN के सम्मानित मंचों का गलत इस्तेमाल करने की अपनी आदत को इस मंच पर भी जारी रखने का फैसला किया है. सुरक्षा परिषद में अपनी मौजूदगी का गलत इस्तेमाल करना, जिसमें कई गलत जानकारी वाले और गुमराह करने वाले संदेश फैलाना शामिल है, पाकिस्तान के इस रवैये को साबित करता है. UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि UN सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है. यह मंच पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने के लिए नहीं है.

पर्वथानेनी हरीश ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के सभी दावे बेबुनियाद और बिना किसी आधार के हैं. ये ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ हैं. पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और बेबुनियाद दावों से यह बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी.