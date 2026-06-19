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'पाकिस्तान का पाला राक्षस उसे ही खा रहा है', संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन को भी धोया, कश्मीर पर की थी टिप्पड़ी

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'पाकिस्तान का पाला राक्षस उसे ही खा रहा है', संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन को भी धोया, कश्मीर पर की थी टिप्पड़ी

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने सिंधु जल संधि पर भी अपना रुख साफ कर दिया. भारत के स्थानीय मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि 1960 की संधि अब पुरानी हो चुकी है, समय के साथ बदला न जाए, ऐसा नहीं हो सकता.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 19, 2026, 09:22 PM IST

'पाकिस्तान का पाला राक्षस उसे ही खा रहा है', संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन को भी धोया, कश्मीर पर की थी टिप्पड़ी

UNHRC में भारत ने कहा- अपना ही रचा हुआ राक्षस पाकिस्तान को काट रहा है. (फोटो- IANS)

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  • पाकिस्तान का प्रोपेगैंडा सच्चाई को छिपा नहीं सकता- भारत
  • अपना ही रचा हुआ राक्षस पाकिस्तान को काट रहा है- भारत
  • 1960 की सिंधु जल संधि अब पुरानी हो चुकी है- भारत

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत के स्थानीय मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) को खूब खरी-खरी सुनाई है. भारत ने दोहराया कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर देश का 'एक अभिन्न और अविभाज्य' हिस्सा है. इस सम्मेलन में ओआईसी और पाकिस्तान की तरफ से  जम्मू-कश्मीर का जिक्र किया गया था जिसका भारत ने जवाब दिया.   

पाकिस्तान का प्रोपेगैंडा सच्चाई को छिपा नहीं सकता- भारत

भारत का पक्ष रखते हुए प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा, "भारत को लेकर पाकिस्तान और ओआईसी द्वारा की गई टिप्पणियों के जवाब में भारत अपना उत्तर देने के लिए बाध्य है.  हम पाकिस्तान के लगाए बेबुनियाद और गलत इरादे वाले आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं. हम ओआईसी की तरफ से जम्मू और कश्मीर को लेकर की गई टिप्पणी को भी पूरी तरह से खारिज करते हैं. पाकिस्तान का यह प्रचार उसके घरेलू मोर्चे पर विफलताओं और आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन को छिपाने की कोशिश है. ओआईसी समन्वयक की भूमिका का उसका दुरुपयोग केवल इस भ्रामक अभियान को और उजागर करता है. ऐसे प्रचार को महत्व देने की हमारी कोई इच्छा नहीं है. लेकिन, हम कुछ बातें कहना चाहेंगे. रिकॉर्ड के लिए, जम्मू और कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा. कमात्र अनसुलझा मुद्दा भारतीय इलाकों पर पाकिस्तान का गैरकानूनी कब्जा और उसे वापस करना है. पाकिस्तान का प्रोपेगैंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में दमन की सच्चाई को छिपा नहीं सकता."

अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में फैली अशांति दशकों के दबाव, सैन्य नियंत्रण और बुनियादी अधिकारों से वंचित करने का नतीजा है. गैरकानूनी और गलत तरीके से किया गया नियंत्रण सिर्फ ताकत के दम पर ही कायम रह सकता है.

उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे प्रोटेस्ट का मुद्दा भी उठाया. अनुपमा सिंह ने कहा, रावलकोट में चल रही दुखद घटना, सैकड़ों आम लोगों की हत्या और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में बेरहमी से कार्रवाई, जबरदस्ती कब्जे और दबाव के जरिए बनाए गए सिस्टम का नतीजा है.  दशकों से पाकिस्तानी सेना द्वारा जमीन पर कब्जा, जनसंख्या संरचना में सुनियोजित बदलाव और बुनियादी आजादी से वंचित करने से हालात ऐसे हो गए हैं कि रोटी, बिजली, अधिकार और सम्मान की मांग कर रहे लोगों को भी गोलियों और क्रूरता का सामना करना पड़ रहा है. इससे किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए. एक गैर-कानूनी कब्जा सिर्फ जबरदस्ती से ही बनाए रखा जा सकता है. 

अपना ही रचा हुआ राक्षस पाकिस्तान को काट रहा है- भारत

भारत के स्थानीय मिशन की प्रथम सचिव ने पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाया कि वह आतंकवाद को सरकारी नीति के तौर पर अपना रहा है, जबकि साथ ही खुद को आतंकवाद का शिकार बता रहा है. अनुपमा सिंह ने कहा, "यह वह देश है जहां के मौजूदा रक्षा मंत्री आतंकवादियों को आश्रय देने, प्रशिक्षण देने और तैनात करने को सरकारी नीति बताते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित कहता है.  वास्तव में, यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे सिर्फ पाकिस्तान ही बनाए रख सकता है. यह एक 'फ्रेंकस्टीन राज्य' का जीता-जागता उदाहरण है, जिसे तब आश्चर्य होता है जब उसका अपना ही रचा हुआ राक्षस उसे काटने लगता है."

सिंधु जल संधि को लेकर सख्त रुख कायम

सिंधु जल संधि को लेकर टिप्पड़ी करते हुए अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के लिए सहयोग और सद्भावना का फायदा उठाना और आतंकवाद को सरकारी नीति के तौर पर इस्तेमाल करना गलत है और यह संधि पुरानी हो चुकी है. उन्होंने जोर देकर कहा, "सिंधु जल संधि पर हमारी राय सबको पता है. यह बात समझ से बाहर है कि जो देश नीति के तौर पर आतंक को एक्सपोर्ट करता है, वह गुडविल और दोस्ती पर आधारित सहयोग के खास अधिकारों की मांग करता रहे.  यह भी स्पष्ट है कि संधि अब पुरानी हो चुकी है. कोई भी तकनीकी प्रबंधन समय के साथ रुका नहीं रह सकता, जबकि उसके आस-पास की दुनिया बदल रही हो. 1960 में हुई संधि को हमेशा का हक नहीं माना जा सकता, जो जवाबदेही से अलग हो, आज की हकीकत से अलग हो और पिछले छह दशकों के बड़े बदलावों से अछूती हो." 

 

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