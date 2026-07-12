चीन-पाकिस्तान की तरह नहीं होगी भारत की रॉकेट फोर्स, लंबी दूरी के सटीक हमले के लिए इंडियन आर्मी बना रही ये प्लान

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पास पहले से ही एक शक्तिशाली 'पीएलए रॉकेट फोर्स' है. वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की इसी ताकत को संतुलित करने के लिए भारत एक खास योजना पर काम कर रहा है.

Indian Army Rocket Force: लंबे समय से भारतीय सेना में एक समर्पित रॉकेट फोर्स बनाने की चर्चा हो रही है. लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता को और भी घातक और प्रभावी बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी समझा जा रहा है. धीरे-धीरे भारतीय रॉकेट फोर्स का कॉन्सेप्ट रणनीतिक सोच से आगे बढ़कर ऑपरेशनल रूप भी ले रहा है. हालांकि भारत ने अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन, ये माना जा रहा है कि इंडियन आर्मी की रॉकेट फोर्स चीन की 'पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स' से बेहद अलग होगी. आइये जानते हैं इसके बारे में.

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भारत की रॉकेट फोर्स कैसी होगी?

चीन ने एक ऐसी रॉकेट फोर्स बनाई है जो पूरी तरह से लंबी दूरी के हमलों को अंजाम देने के लिए है. पीपल्स लिबरेशन आर्मी की इस खास यूनिट के पास पारंपरिक और परमाणु हमले, दोनों की जिम्मेदारी है. ये पूरी तरह से एक अलग ब्रांच के रूप में गठित की गई है. लेकिन भारत की रॉकेट फोर्स ऐसी नहीं होगी. इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट में रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एक अलग रॉकेट फोर्स के औपचारिक गठन का इंतजार करने के बजाय, भारतीय सेना धीरे-धीरे एक शुरुआती पारंपरिक रणनीतिक स्ट्राइक क्षमता विकसित कर रही है. इसके लिए लंबी दूरी के रॉकेट और टैक्टिकल मिसाइलों को ऐसे खास यूनिट्स में शामिल किया जा रहा है जिन्हें पहले से ही डीप प्रिसिजन वॉरफेयर का अनुभव है.

भारतीय सेना के लिए ये काम 'रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी' करेगी. ये यूनिट पहले से ही ब्रह्मोस और पिनाका जैसे हथियारों को ऑपरेट कर रही है. इसका काम आगे बढ़ती ज़मीनी सेनाओं को सपोर्ट देना है. लेकिन अब 'रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी' में कई आधुनिक हथियार भी शामिल किए जाएंगे. लंबी दूरी तक हमला करने वाले ये हथियार अब युद्ध के अंत में नहीं बल्कि शुरुआत में ही इस्तेमाल किए जाएंगे.

रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को आने वाले समय में ये खास हथियार मिलेंगे.

प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल- प्रलय 150 से 500 किलोमीटर की रेंज वाली एक टैक्टिकल मिसाइल है. यह दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदते हुए हवा में ही अपना रास्ता बदलने में सक्षम है. इसे विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात करने के लिए तैयार किया गया है. प्रलय में तीन तरह के वॉरहेड इस्तेमाल किए जा सकते हैं. ये दुश्मन के रनवे, कमांड सेंटर और भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है.

निर्भय क्रूज मिसाइल- भारत लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों पर भी काम कर रहा है. हाल ही में एक सबसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है जो 1500 किमी दूर से लक्ष्यों को तबाह कर सकती है. ये मिसाइल भारक के निर्भय प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है जिसका मकसद लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का निर्माण करना है.

पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर- पिनाका के नए गाइडेड वेरिएंट्स की रेंज अब 70 से 90 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है. ये दुश्मन के लिए चिंता की बात है. पिनाका के अलावा भारतीय सेना ने 300 किमी तक हमला करने में सक्षम सूर्यास्त्र को भी शामिल किया है.

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल- ब्रह्मोस की ताकत पहले ही पूरी दुनिया देख चुकी है. इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हवा-जमीन और समुद्र, तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है. ब्रह्मोस पहले से ही भारतीय सेना के पास है. इसकी रेंज भी बढ़ा कर अब 450 से 800 किमी तक कर दी गई है.