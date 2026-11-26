अमेरिका का आरोप है कि भारत की मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) जैसी योजनाएं घरेलू मांग से ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने को प्रोत्साहित करती हैं.

अमेरिका भारत पर भारत पर 25% तक एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की तैयारी में है

अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने पर ट्रैफिक को 17 फीसदी किया जा सकता है

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन (स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी) को लेकर विवाद बढ़ गया है. भारत ने अमेरिका के आरोपों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि देश के किसी भी सेक्टर में स्ट्रक्चरल रूप से जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन क्षमता नहीं है.

मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 25 नवंबर को जारी बयान में कहा कि भारत ने अमेरिका की जांच प्रक्रिया में रचनात्मक तरीके से हिस्सा लिया है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) की ओर से जारी नोटिस की फिलहाल समीक्षा की जा रही है.

अमेरिका ने भारत की किन नीतियों पर उठाए सवाल?

अमेरिका का आरोप है कि भारत की मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) जैसी योजनाएं घरेलू मांग से ज्यादा उत्पादन क्षमता बढ़ाने को प्रोत्साहित करती हैं. अमेरिका का मानना है कि इससे इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन प्रभावित होता है और अमेरिकी कारोबार को नुकसान पहुंचता है.

किन सेक्टरों को लेकर अमेरिका को आपत्ति?

अमेरिकी रिपोर्ट में भारत के फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, सोलर और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सेक्टर का जिक्र किया गया है. अमेरिका का दावा है कि इन सेक्टरों में भारतीय उत्पादन और निर्यात से अमेरिकी कंपनियों के सामने कंपटीशन की चुनौती पैदा हो रही है.

भारत ने क्या दिया जवाब?

भारत का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने का उद्देश्य घरेलू जरूरतें पूरी करना और महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना है. सरकार के मुताबिक प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन मार्केट की मांग, ऑर्डर और कारोबारी परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हैं. इन्हें सरकार की ओर से तय एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के तौर पर नहीं देखा जा सकता.

भारत पर 25% तक टैरिफ लगाने की तैयारी

अमेरिका ने USTR की सेक्शन 301 जांच के तहत भारतीय सामानों पर 25% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है. वहीं भारत के साथ ट्रेड डील होने की स्थिति में इसे घटाकर 17% करने का प्रस्ताव है. अमेरिका की जांच में भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, ताइवान, स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को शामिल किया गया है.

भारत ने ट्रेड डील पर क्या कहा?

भारत ने कहा है कि व्यापार से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान दोनों देशों के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की बातचीत के तहत होना चाहिए. सरकार ने अमेरिका के साथ जल्द समझौता पूरा करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है. प्रस्तावित टैरिफ पर लिखित टिप्पणियां देने की लास्ट डेट 5 जनवरी 2027 और सुनवाई 25 जनवरी से शुरू होनी है.

ये भी पढ़ें - पहले ठोके 367 रन, अब लिए 7 विकेट.. मुल्डर का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड! टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा