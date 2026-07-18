साल 2070 तक उड़ान भरते रहेंगे भारत के राफेल लड़ाकू विमान! फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन देगी ये खास सर्विस

भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रनों की संख्या घटकर केवल 29 रह गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 42 है. इस कमी को दूर करने के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाने हैं.

40 साल तक अपग्रेड सपोर्ट देगी डसॉल्ट एविएशन.

भारत में ही एक समर्पित MRO हब बनाया जाएगा.

फ्रांस से बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा.

Indian Air Force Rafale fleet: भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट अगले 40 सालों तक आसमान में गरजते रहेंगे. भारत सरकार द्वारा IAF के लिए 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बाद, इस सौदे की शर्तों और भविष्य के रोडमैप को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. राफेल को बनाने वाली फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भरोसा दिलाया है कि राफेल जेट्स के लिए 2070 तक जरूरी स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और अपग्रेड सपोर्ट मिलता रहेगा.

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बनने वाले हर राफेल जेट को डिलीवरी या रोलआउट की तारीख से पूरे 40 साल तक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEM) का खास सपोर्ट मिलेगा. इस मेगा डील के तहत जो राफेल विमान भारत में बनेंगे, उनकी कारखाने से बनकर बाहर निकलने की प्रक्रिया साल 2030 से शुरू होने की उम्मीद है.

कितने विमान भारत में बनेंगे?

भारतीय वायुसेना के लिए कुल 114 राफेल विमान खरीदने की योजना है. इसमें से एक स्क्वाड्रन या 18 जेट फ्रांस से सीधे 'फ्लाई-अवे' स्थिति में आएंगे. बाकी सभी विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा. इसके लिए फ्रांसीसी कंपनी Dassault Aviation और भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के बीच साझेदारी हो चुकी है. भारत में बनने वाले विमानों के मुख्य ढांचे का निर्माण हैदराबाद में किया जाएगा.

हर जेट के लिए 40 साल का OEM सपोर्ट मिलेगा

इस सौदे की सबसे महत्वपूर्ण शर्त ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी मूल निर्माता कंपनी द्वारा मिलने वाला लाइफ-टाइम सपोर्ट है. भारत में बनने वाले प्रत्येक राफेल जेट को उसके रोलआउट से लेकर अगले 40 वर्षों तक डसॉल्ट द्वारा तकनीकी सहायता, कलपुर्जे और मेंटेनेंस का पूरा बैकअप दिया जाएगा. इससे भारतीय वायुसेना को अगले चार दशकों तक विमानों के रखरखाव, अपग्रेड और किसी भी तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए किसी तीसरे देश या किसी अन्य समस्या पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. इस खास सुविधा से विमानों की (उड़ान के लिए हमेशा तैयार रहने की दर बहुत ऊंची रहेगी.

पुराने सौदे से कैसे अलग है नया सौदा?

2016 में हुए 36 राफेल विमानों के सौदे की तुलना में यह नया 114 विमानों का सौदा काफी अलग है. इसमें फ्रांस से बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा. नई डील के तहत भारत में ही एक समर्पित MRO हब बनाया जाएगा. इसका मतलब है कि विमानों को मरम्मत और ओवरहॉलिंग के लिए फ्रांस भेजने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा, लड़ाकू विमानों के शक्तिशाली M88 इंजन के निर्माण और असेंबली के लिए भी भारत में व्यवस्थाएं स्थापित करने पर बातचीत चल रही है.