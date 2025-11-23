India Poverty Reduction: भारत जल्द ही 'गरीबी' से छुटकारा पा लेगा! 248 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आ चुके हैं

भारत ने गरीबी कम करने में प्रगति की है. यह 2030 के अंत तक सतत विकास लक्ष्य 1.2 प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का एक मज़बूत संकेतक है, जबकि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में बाल कल्याण में निवेश रुका हुआ है.

भारत 2030 की समय-सीमा से पहले बहुआयामी गरीबी को आधा करने के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्त करने की राह पर है . 2013-14 और 2022-23 के बीच, 24.8 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले और राष्ट्रीय गरीबी दर 29.2 प्रतिशत से घटकर 11.3 प्रतिशत हो गई. सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2015 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64.3 प्रतिशत हो गई है. सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़कर 94 करोड़ नागरिकों तक पहुँच गया है, जिसने अर्थव्यवस्था के परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.



बुनियादी सेवाएं मिल रही हैं

हालाँकि, लाखों बच्चे अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ जल जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच से वंचित हैं. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अनुमानित 20.6 करोड़ बच्चे, जो देश की बाल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है, छह आवश्यक सेवाओं में से कम से कम एक तक पहुँच से वंचित हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छ जल और स्वच्छता. इनमें से एक तिहाई से भी कम बच्चे (6.2 करोड़) दो या उससे अधिक बुनियादी सेवाओं तक पहुँच नहीं पाते हैं और उन्हें इन कमियों को दूर करने के लिए अभी भी मदद की ज़रूरत है.

गरीबी कम करने में प्रगति

भारत के 46 करोड़ बच्चों में से आधे से ज़्यादा बच्चों को अब बुनियादी सेवाएँ मिल रही हैं, लेकिन प्रगति असमान है. भारत ने गरीबी कम करने में प्रगति की है. 2030 तक सतत विकास लक्ष्य 1.2 प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का एक मज़बूत संकेतक, बाल कल्याण में निवेश दुनिया के अधिकांश हिस्सों में रुका हुआ है. बाल गरीबी कम करने में भारत की प्रगति उल्लेखनीय है.

बच्चों में निवेश करना बेहतर है

यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंधिया मैककैफी ने कहा कि बच्चों में निवेश से बेहतर कोई निवेश नहीं है. भारत की प्रगति दर्शाती है कि प्रभावी कार्यक्रमों का विस्तार करके अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने और भारत के विज़न 2047 को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है. बच्चों की भलाई में सुधार केवल संसाधनों से नहीं है... यह सामूहिक इच्छाशक्ति और नेतृत्व से जुड़ा है ताकि हम अपने हर फैसले में बच्चों को प्राथमिकता दें. भारत में पोषण अभियान, समग्र शिक्षा, पीएम-किसान, मध्याह्न भोजन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, आय सहायता और वित्तीय समावेशन जैसी सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से