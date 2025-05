ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए पाकिस्तान (India Pakistan War) ने भारत के कई शहरों और रिहायशी इलाकों पर कायराना मिसाइल और ड्रोन अटैक किया है. जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाकर पाकिस्तान के किए मिसाइल अटैक को भारत के S-400 ने नाकाम कर दिया है. पाकिस्तानी मिसाइलों को एस-400 ने हवा में ही मार गिराया है और एयरपोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित है. जम्मू का एयरपोर्ट एयरफोर्स का एयरबेस भी है और यह सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. एस-400 के पाकिस्तान के मिसाइल अटैक को नाकाम करने का वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया गया है.

पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों, एयरपोर्ट और गुरुद्वारों पर हमले की नाकाम कोशिश की है. इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर भारतीय सेना और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया था. एस-400 की अचूक मारक क्षमता ने हवा में ही पाकिस्तान के मिसाइल मार गिराए और एयरपोर्ट पूरी तरह से सुपक्षित है. जम्मू एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है और पूरे जम्मू में ब्लैकआउट है. आकाश में रह-रहकर सायरन गूंजने की आवाज आ रही है. लोगों को घरों में रहने की ही हिदायत दी गई है.

Russian S-400 not letting a single Pakistani drone land in Jammu.

We have not thanked Russia enough.🥺



• 🇮🇳 🤝 🇷🇺 •



pic.twitter.com/4S8qoT17qB