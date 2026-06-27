अगले 12 से 24 महीनों में हो सकता है भारत से युद्ध! पाकिस्तानी मिलिट्री थिंक टैंक ने किया चौंकाने वाला दावा

भारत ने हाल ही में कई मिसाइल परीक्षण किए हैं. भारत ने अपनी लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमताओं को काफी बढ़ाया है. भारत के सैन्य आधुनिकीकरण की गति देखकर पाकिस्तान घबराया हुआ है.

पाकिस्तान को सता रहा है भारत की सैन्य कार्रवाई का डर.

पाकिस्तानी थिंक टैंक ने युद्ध की संभावना 59.32 प्रतिशत बताई.

युद्ध के परमाणु स्तर तक पहुंचने का जोखिम भी बताया गया.

सैन्य और भू-राजनीतिक मामलों पर अध्ययन करने वाले पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक 'सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक स्टडीज' अपने एक आकलन में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगले 12 से 24 महीनों में युद्ध हो सकता है. CISS के अनुसार, अगले 12 से 24 महीनों के भीतर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष होने की संभावना 59.32 प्रतिशत है. पाकिस्तानी थिंक टैंक के इस आकलन ने सबका ध्यान खींचा है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पीछे के कारणों की चर्चा शुरू हो गई है.

CISS का मुख्य दावा क्या है?

पाकिस्तानी मिलिट्री से जुड़े थिंक टैंक 'सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक स्टडीज' ने रणनीतिक मॉडलों का उपयोग करके यह अनुमान लगाया है. इसके अनुसार, दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव, क्षेत्रीय समीकरणों और आंतरिक राजनीतिक दबावों के चलते अगले एक से दो साल के भीतर एक सैन्य टकराव या युद्ध होने की संभावना लगभग 60 प्रतिशत है.

पाकिस्तान को किस बात का डर है?

पाकिस्तानी रणनीतिकारों का मानना है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनेगी. इसमें कहा गया है कि भारत पाकिस्तानी सीमा या पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) के भीतर सीमित सैन्य कार्रवाई कर सकता है. जबकि, पाकिस्तान की सैन्य नीति यह कहती है कि वह भारत की ओर से किए गए किसी भी छोटे हमले को सीमित नहीं मानेगा. पाकिस्तान उसे अपनी संप्रभुता पर पूर्ण हमला मानकर बड़े पैमाने पर जवाब देगा. इस तरह से एक छोटा सा टकराव भी देखते ही देखते बड़े युद्ध में बदल सकता है.

युद्ध के परमाणु स्तर तक पहुंचने का जोखिम

'सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक स्टडीज' के आकलन में ये भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच पारंपरिक युद्ध शुरू होने पर इसके परमाणु स्तर तक पहुंचने का जोखिम बहुत अधिक है. थिंक टैंक के विश्लेषण में यह रेखांकित किया गया है कि सीमा पर कोई बड़ी आतंकी घटना या भारत द्वारा किया गया कोई सीमित सैन्य एक्शन दोनों देशों की सेनाओं, वायुसेना और नौसेना को आमने सामने ला सकती है. इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगला टकराव केवल कश्मीर सीमा तक सीमित न रहकर राजस्थान, गुजरात और समुद्री सीमाओं तक फैल सकता है.

पाकिस्तान के दावे में दम या सिर्फ दिखावा?

भारत में सामरिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अक्सर खुद को एक परमाणु संपन्न देश और भारत को एक आक्रामक राष्ट्र के रूप में दिखाने के लिए ऐसे पैंतरे चलता रहता है. इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है, कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाना. पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट और आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है. ऐसे में भारत से युद्ध का डर दिखाकर ही जनता और सेना को एकजुट रखा जा सकता है.