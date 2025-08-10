अरब सागर में एक साथ उतरेंगी भारत-पाक नौसेनाएं, तनाव के बीच सैन्य शक्ति का होगा जबरदस्त प्रदर्शन, जारी हुआ अलर्ट
खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस
Rashifal 11 August 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
जंगल का राजा या डरपोक? इंसान को देखते ही शेर हुआ नौ-दो-ग्यारह, Video Viral
22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू, सिर्फ 1,460 दिन बाद 600 करोड़ की कंपनी तैयार; आप भी लीजिए करोड़पति बनने की सीख
IAF: भारतीय वायुसेना के 5 ऐतिहासिक ऑपरेशन, जिनसे कांप उठा था दुश्मन
AUS vs SA 1st T20 Highlights: रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, साउथ अफ्रीका को 17 रनों से दी करारी शिकस्त
ED की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप, 58 करोड़ की अवैध कमाई का खुलासा
Keyboard पर F और J के नीचे क्यों होती है छोटी लाइन? यहां समझिए इसका गणित
FASTag Annual Pass पाने का सबसे आसान तरीका, 15 अगस्त से इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध
भारत
भारत और पाकिस्तान की नौसेनाएं अरब सागर में एक साथ सब-सर्फेस फायरिंग ड्रिल करेंगी. NAVAREA WARNING जारी, समुद्री यातायात पर पाबंदी. यह अभ्यास 11 से 13 अगस्त तक अलग-अलग स्थानों पर होगा.
भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही समुद्री मोर्चे पर तनाव बना हुआ है. अब यह तनाव एक बार फिर बढ़ने वाला है, क्योंकि दोनों देशों की नौसेनाएं अरब सागर में एक ही समय पर फायरिंग ड्रिल करने जा रही हैं. इसको लेकर दोनों देशों की ओर से NAVAREA WARNING जारी की गई है, जिसमें समुद्री यातायात को निर्धारित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है. यह अभ्यास अपने-अपने इलाकों में सब-सर्फेस फायरिंग ड्रिल के रूप में होगा.
भारतीय नौसेना ने इसको लेकर तीन अलग-अलग चेतावनियां जारी की हैं. पहली चेतावनी ओखा तट के पास 11 अगस्त को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होने वाले अभ्यास के लिए है. दूसरी चेतावनी 12 अगस्त को पोरबंदर तट के पास रात 12:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक होने वाली फायरिंग ड्रिल के लिए जारी की गई है. तीसरी चेतावनी 13 अगस्त को मोरमुगाओ तट के पास रात 1:30 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए दी गई है. इन सभी इलाकों में अभ्यास के दौरान किसी भी प्रकार के मरीन ट्रैफिक पर रोक होगी.
वहीं पाकिस्तान की नौसेना ने भी अपनी तरफ से NOTAM जारी की है. इसके मुताबिक, 11 अगस्त की सुबह 4 बजे से 12 अगस्त की शाम 4 बजे तक अभ्यास के इलाके में समुद्री यातायात को पूरी तरह से दूर रहने की चेतावनी दी गई है.
यह भी पढ़ें: India US Trade Deal: भारत के विकास से परेशान हैं कुछ देश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना
विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच समुद्री मोर्चे पर तनाव पहले से मौजूद है, इस तरह का एक साथ सैन्य अभ्यास एक बड़ा संदेश देता है. हालांकि ये नियमित प्रशिक्षण का हिस्सा हैं, लेकिन इनका रणनीतिक महत्व भी कम नहीं है. अरब सागर में एक साथ दोनों देशों की नौसेनाओं की मौजूदगी से सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.