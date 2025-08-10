अरब सागर में एक साथ उतरेंगी भारत-पाक नौसेनाएं, तनाव के बीच सैन्य शक्ति का होगा जबरदस्त प्रदर्शन, जारी हुआ अलर्ट

भारत और पाकिस्तान की नौसेनाएं अरब सागर में एक साथ सब-सर्फेस फायरिंग ड्रिल करेंगी. NAVAREA WARNING जारी, समुद्री यातायात पर पाबंदी. यह अभ्यास 11 से 13 अगस्त तक अलग-अलग स्थानों पर होगा.

भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही समुद्री मोर्चे पर तनाव बना हुआ है. अब यह तनाव एक बार फिर बढ़ने वाला है, क्योंकि दोनों देशों की नौसेनाएं अरब सागर में एक ही समय पर फायरिंग ड्रिल करने जा रही हैं. इसको लेकर दोनों देशों की ओर से NAVAREA WARNING जारी की गई है, जिसमें समुद्री यातायात को निर्धारित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है. यह अभ्यास अपने-अपने इलाकों में सब-सर्फेस फायरिंग ड्रिल के रूप में होगा.

तीन अलग-अलग चेतावनी

भारतीय नौसेना ने इसको लेकर तीन अलग-अलग चेतावनियां जारी की हैं. पहली चेतावनी ओखा तट के पास 11 अगस्त को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होने वाले अभ्यास के लिए है. दूसरी चेतावनी 12 अगस्त को पोरबंदर तट के पास रात 12:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक होने वाली फायरिंग ड्रिल के लिए जारी की गई है. तीसरी चेतावनी 13 अगस्त को मोरमुगाओ तट के पास रात 1:30 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए दी गई है. इन सभी इलाकों में अभ्यास के दौरान किसी भी प्रकार के मरीन ट्रैफिक पर रोक होगी.

समुद्री यातायात को पूरी तरह से दूर रहने की चेतावनी

वहीं पाकिस्तान की नौसेना ने भी अपनी तरफ से NOTAM जारी की है. इसके मुताबिक, 11 अगस्त की सुबह 4 बजे से 12 अगस्त की शाम 4 बजे तक अभ्यास के इलाके में समुद्री यातायात को पूरी तरह से दूर रहने की चेतावनी दी गई है.

समुद्री मोर्चे पर तनाव पहले से मौजूद

विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच समुद्री मोर्चे पर तनाव पहले से मौजूद है, इस तरह का एक साथ सैन्य अभ्यास एक बड़ा संदेश देता है. हालांकि ये नियमित प्रशिक्षण का हिस्सा हैं, लेकिन इनका रणनीतिक महत्व भी कम नहीं है. अरब सागर में एक साथ दोनों देशों की नौसेनाओं की मौजूदगी से सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं.

