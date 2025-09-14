Add DNA as a Preferred Source
पहलगाम हमले के जख्मों पर नमक छिड़क रहा भारत-पाकिस्तान मैच, पीड़ित परिवार बोला- 'ऑपरेशन सिंदूर व्यर्थ लगता है'

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला एशिया कप का मुकाबला पहलगाम पीड़ितों के जख्मों में नमक छिड़क रहा है, लोग इसके बहिष्कार की मांग कर रहे हैं, एक परिवार ने तो ऑपरेशन सिंदूर को व्यर्थ बताते हुए पीएम मोदी से भी सवाल पूछे हैं...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 14, 2025, 10:51 AM IST

सावन परमार (पहलगाम हमले के पीड़ित परिवार का सदस्य)

पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवार में भारत और पाकिस्तान के बीच आगामी क्रिकेट मैच को लेकर काफी गुस्सा है. उन्होंने इसके लिए सरकार की आलोचना की और कहा कि जब उन्हें इस मैच की खबर मिली तो पूरा परिवार बेहद परेशान हो गया. इस हमले में अपने पिता और भाई को खोने वाले सावन परमार ने इस मैच पर अपना दर्द बयां करते हुए कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर अब व्यर्थ लगने लगा है.'

उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'जब हमें पता चला कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच आयोजित किया जा रहा है तो हम बहुत परेशान हो गए. पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रहना चाहिए. अगर आप मैच खेलना चाहते हैं तो मेरे 16 साल के भाई को वापस ले आइए जिसे इतनी गोलियां लगी थीं. ऑपरेशन सिंदूर अब बेकार लगता है.'

यह भी पढ़ें- IND vs PAK: एशिया कप भारत-पाकिस्तान मैच पर आज शनि और मंगल की गहरी छाया, जानें भारत की जीत के कितने हैं आसार

'हमारे घाव अभी भरे नहीं हैं'

सावन की मां किरण यतीश परमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो यह मैच क्यों कराया जा रहा है?उन्होंने आगे कहा कि पीड़ित परिवारों के घाव अभी तक भरे नहीं हैं. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, 'यह मैच नहीं होना चाहिए. मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहती हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है तो फिर भारत बनाम पाकिस्तान मैच क्यों हो रहा है? मैं देश के हर व्यक्ति से कहना चाहती हूं कि वे उन परिवारों से मिलें जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपने प्रियजनों को खोया है और देखें कि वे कितने दुखी हैं. हमारे घाव अभी भरे नहीं हैं.'

यह भी पढ़ें- India vs Pakistan: एशिया कप में कितनी बार हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, देखें T20I में किसका पलड़ा भारी?

लोग कर रहे मैच के बहिष्कार की मांग

टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर यह गुस्सा पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से है जिसमें  22 अप्रैल को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 26 टूरिस्ट को मार डाला था. भारत पाकिस्तान मैच को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है.

इससे पहले पूर्व ऑलराउंडर और बीजेपी नेता केदार जाधव ने इस मैच का विरोध किया था. जाधव ने अपनी राय व्यक्त की कि भारत को इस मैच में भाग नहीं लेना चाहिए और पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मेरे अनुसार यह मैच नहीं खेला जाना चाहिए.'

