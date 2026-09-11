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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

भारत की परमाणु ताकत में बड़ा उछाल, 190 न्यूक्लियर हथियारों के साथ पाकिस्तान पीछे छूटा, अब ब्रिटेन पर नजर

अब तक भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या बराबर बताई जा रही थी, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया है. भारत 190 न्यूक्लियर हथियारों के साथ अब ब्रिटेन को पीछे करने की तैयारी में जुट गया है. 

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Nitin Sharma

Updated : Sep 11, 2026, 11:05 AM IST

भारत की परमाणु ताकत में बड़ा उछाल, 190 न्यूक्लियर हथियारों के साथ पाकिस्तान पीछे छूटा, अब ब्रिटेन पर नजर

Credit Image-AI

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अमेरिका स्थित फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की एक रिसर्च के अनुसार, भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या 190 हो गई है, जो पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान से 20 ज्यादा है. यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत के महाशक्ति बनने की एक और बड़ी छलांग है. वहीं आने वाले दिनों में भारत ब्रिटेन से आगे निकल सकता है. आइए जानते हैं कि इस बढ़ोतरी का असल मायना क्या है और यह आम आदमी की जिंदगी व देश के भविष्य को कैसे प्रभावित करती है.

पाकिस्तान से फासला क्यों और कितना बढ़ा

लंबे समय से दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच सामरिक संतुलन को लेकर चर्चा होती रही है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत के पास अब पाकिस्तान से लगभग 20 परमाणु हथियार ज्यादा हैं, जब देश की सरहदें और रणनीतिक सुरक्षा मजबूत होती है, तो वैश्विक स्तर पर देश का दबदबा बढ़ता है. इससे देश के भीतर कारोबार और निवेश के लिए एक सुरक्षित माहौल बनता है. 

पाकिस्तान के बाद ब्रिटेन को पछाड़ने की तैयारी

अमेरिकी थिंक टैंक ने हाल ही में 'इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स-2026' नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की है है, जिसमें साफ किया गया दिन दोगुनी तेजी से भारत अपने परमाणु जखीरे को आधुनिक बना रहा है. हाल के कुछ सालों में इसमें कई नये हथियार सिस्टम तैनात किये गये हैं. इसके अलावा कई और बड़े और ताकतवार सिस्टम डेवलप किये जा रहे हैं, जो मौजूदा परमाणु सक्षम एयरक्राफ्ट, जमीन से लॉन्च होने वाले डिलीवरी सिस्टम की जगह लेंगे. इनमें से कई उनके साथ काम करेंगे. 

पाकिस्तान के बाद ब्रिटेन को पछाड़ने की तैयारी

यह सिर्फ पाकिस्तान से आगे निकलने की बात नहीं है, बल्कि भारत अब ग्लोबल पावर ब्रिटेन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है. सिपरी की रिपोर्ट की मानें तो ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं. वहीं भारत के पास 190 हैं. इसके साथ ही भारत के पास अभी 150 से 225 न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामान है. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही भारत ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ सकता है. भारत की यह तैयारी इस बात का प्रमाण है कि देश अब रक्षा मामलों में पूरी तरह आत्मनिर्भर और आधुनिक तकनीक से लैस हो रहा है. इस पूरी दौड़ के पीछे एक और बड़ा कारण देश की आर्थिक प्राथमिकताएं और स्वदेशी तकनीक (जैसे हाल ही में शुरू हुआ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर) हैं. रक्षा बजट बढ़ने और न्यूक्लियर आधुनिकीकरण से देश के भीतर ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है. यानी आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में युवाओं के लिए नौकरियों और रिसर्च के नये रास्ते खुलेंगे.

'नो फर्स्ट यूज' की नीति और असली शांति का मतलब

बहुत से लोग यह सोचकर डर जाते हैं कि परमाणु हथियारों के बढ़ने से युद्ध का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन सच इसके उलट है. भारत ने हमेशा 'नो फर्स्ट यूज़' (यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे) की नीति का पालन किया है. इसका सीधा मतलब यह है कि भारत की यह ताकत आक्राम नहीं, बल्कि डिफेंसिव है. एक मजबूत डिफेंस शील्ड होने का मतलब है कि कोई भी दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाने से पहले सौ बार सोचेगा.

रूस और अमेरिका के पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार

परमाणु हथियार के मामले में दुनिया के टॉप देशों में सबसे पहले नंबर पर रूस और दूसरे अमेरिका है. इन दोनों देशों के पास दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का करीब 86 प्रतिशत हिस्सा है. इनमें रूस के पास 5420 परमाणु हथियार हैं. वहीं अमेरिका के पास 5042 है. इसके बाद तीसरे नंबर पर चीन है, जिसके पास 620 वॉरहेड्स हैं. वहीं फ्रांस 370 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ चौथे स्थान पर है. इसके बाद ब्रिटेन 225 परमाणु हथियारों के साथ पांचवें नंबर पर है. वहीं परमाणु हथियारों की यह गिनती यह साबित करती है कि भारत अब कूटनीति और रक्षा के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है. ब्रिटेन को पछाड़ने पर भारत पांचवें नंबर पर आ सकता है.

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