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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

मानसून की धीमी चाल! महाराष्ट्र-गुजरात समेत 7 राज्यों में 60% कम बरसे बदरा, जानिए दिल्ली-NCR में कब होगी एंट्री?

देश के कई हिस्सों में प्री-मानसून की दस्तक के बावजूद भीषण गर्मी और उमस का सितम जारी है. केरल में समय पर एंट्री करने के बाद मानसून अचानक उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर आकर अटक गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 19, 2026, 12:03 PM IST

मानसून की धीमी चाल! महाराष्ट्र-गुजरात समेत 7 राज्यों में 60% कम बरसे बदरा, जानिए दिल्ली-NCR में कब होगी एंट्री?

मानसून की रफ्तार पर ब्रेक! (Image Source- IANS)

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  • केरल में समय पर एंट्री के बाद मानसून यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर अटक गया
  • महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में सामान्य से 75% से भी कम पानी गिरा है
  • दिल्ली-एनसीआर में मानसून की सामान्य तारीख 27 जून है, लेकिन इस बार होगी लेट एंट्री
  • मानसून की रफ्तार धीमी होने के पीछे पांच बड़े कारण बताए जा रहे हैं

देश के बड़े हिस्से में इस समय मौसम के दो बिल्कुल अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ जहां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर जैसे इलाकों में प्री-मानसून की छिटपुट फुहारों ने दस्तक दी है, वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है. केरल के रास्ते समय पर एंट्री करने के बावजूद, मानसून पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर आकर ठिठक गया है.

IMD के अनुसार, मानसून की यह सुस्ती चिंता का सबब बन रही है, क्योंकि जून के शुरुआती हफ्तों में देश के कई राज्यों में सामान्य से काफी कम पानी बरसा है. अगर हम जमीनी हकीकत को देखें, तो जून के शुरुआती पखवाड़े में पूरे देश के भीतर सामान्य के मुकाबले करीब 41% कम बारिश दर्ज की गई है. मौसम की सबसे ज्यादा मार पश्चिमी और मध्य भारत पर पड़ी है. 

किन राज्यों में कम हुई बारिश?

महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में बादलों की बेरुखी इस कदर रही कि वहां सामान्य से 75% से भी ज्यादा कम पानी गिरा है. इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मेघालय, गोवा में कम बारिश हुई है. हालांकि, मौसम विभाग का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं है, पिछले दो सालों (2024 और 2025) में भी जून के महीने में मानसून ने ऐसा ही लंबा ब्रेक लिया था, लेकिन बाद में अच्छी रिकवरी हुई थी. इस साल भी उम्मीदें टिकी हुई हैं, लेकिन फिलहाल हालात बेहद गर्म बने हुए हैं.  

दिल्ली-NCR में मानसून कब आएगा?

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में मानसून आने की सामान्य तारीख 27 जून है, हालांकि इस साल की मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए इस बार दिल्ली में मानसून की एंट्री जुलाई के पहले हफ्ते तक हो सकती है.  

क्यों सुस्त पड़ी मानसून की रफ्तार? 

मौसम विशेषज्ञों और सैटेलाइट डेटा के विश्लेषण से साफ होता है कि मानसून के अटकने के पीछे पांच बड़े वैज्ञानिक कारण हैं-

  • कमजोर समुद्री हवाएं- अरब सागर से जो तेज नमी वाली हवाएं भारत की मुख्य भूमि की तरफ आती हैं, वे इस बार काफी सुस्त हैं.
  • नमी की कमी- दक्षिण-पश्चिमी हवाओं की रफ्तार धीमी होने से महाराष्ट्र के तटीय और अंदरूनी इलाकों तक पर्याप्त बादल नहीं पहुंच पा रहे हैं.
  • कम दबाव के क्षेत्र का न बनना- बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में इस समय कोई मजबूत लो-प्रेशर सिस्टम या चक्रवाती घेरा नहीं बन रहा है, जो मानसून को आगे खींच सके.
  • MJO और अल-नीनो का असर- बादलों को गति देने वाला वैश्विक सिस्टम मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) इस समय कमजोर है. साथ ही, प्रशांत महासागर में अल-नीनो की बनती परिस्थितियां भी मानसूनी हवाओं का रास्ता रोक रही हैं.
  • जेट स्ट्रीम का अड़ंगा- वायुमंडल की ऊपरी परत में चलने वाली तेज हवाएं यानी जेट स्ट्रीम जब तक कमजोर नहीं होंगी, तब तक मानसूनी बादलों को उत्तर भारत की तरफ बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा. 

एक तरफ आंधी-पानी, दूसरी तरफ 40°C का टॉर्चर

उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अजीब बना हुआ है. हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में जहां तेज आंधी के साथ पेड़ गिरने और ओले पड़ने की खबरें आईं, वहीं उत्तर प्रदेश का बांदा इलाका 43.2°C तापमान के साथ सबसे गर्म रहा. बिहार, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कई शहरों में अब भी पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है, जिससे उमस और लू का मिलाजुला टॉर्चर जनता को झेलना पड़ रहा है. 

अगले कुछ दिनों का मौसम का हाल 

मौसम विभाग के ताजा अनुमानों के मुताबिक, अगले दो से तीन दिनों (20 से 22 जून) में पूर्वी भारत यानी बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं (50 से 70 किमी प्रति घंटा) के साथ अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है. असम, मेघालय और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है. राहत की बात यह है कि अगले 4-5 दिनों में जेट स्ट्रीम का पैटर्न बदलने की उम्मीद है, जिसके बाद मानसूनी हवाएं दोबारा रफ्तार पकड़ेंगी और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों को तरबतर करते हुए आगे बढ़ेंगी.

 

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