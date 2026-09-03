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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

भारत के मिराज 2000 ने PAK मिसाइल को कैसे दिया था चकमा? ऑपरेशन सफेद सागर से जुड़ी कहानी

पाकिस्तान की सेना ने 1999 में जब कारगिल युद्ध के दौरान ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया था, उसके बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के समर्थन में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था.

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Rishi Kant

Updated : Sep 03, 2026, 05:57 PM IST

भारत के मिराज 2000 ने PAK मिसाइल को कैसे दिया था चकमा? ऑपरेशन सफेद सागर से जुड़ी कहानी

ऑपरेशन सफेद सागर में मिराज की थी अहम भूमिका

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  • कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था.
  • IAF ने मिराज 2000 और मिग-29 जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था.
  • भारतीय वायुसेना ने पहाड़ियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानियों के ठिकानों पर अटैक किए थे.

कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना ने ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था, जिसे छुड़ाना भारतीय सेना के लिए बड़ी चुनौती साबित हुई. इसीलिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था. भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल रघुनाथ नांबियार  ने इससे जुड़ी एक कहानी सुनाई है. उन्होंने 'मोंक्स एंड वॉरियर्स' के साथ बातचीत में IAF के मिराज 2000 से जुड़ी बहुत ही डरावना किस्सा शेयर किया है. 

रघुनाथ नांबियार ने बताया कि वे जिस मिराज 2000 को उड़ा रहे थे, उस पर एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस (कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली) मिसाइल से हमला किया गया था, जिसे पाकिस्तानी स्टिंगर माना गया था. नांबियार ने याद करते हुए बताया कि ये घटना कारगिल सेक्टर के ऊपर उड़ान भरते समय की है. उन्होंने कहा कि मैंने को-पायलट मनीष को फाइटर जेट के बाईं ओर नजर रखने का निर्देश दिया. इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान ने मिराज की ओर ही मिसाइल दागी थी. 

पाकिस्तान मिसाइल को कैसे दिया था चकमा?

रिटायर्ड एयर मार्शल नांबियार ने बताया उन्होंने तुरंत फाइटर जेट की स्पीड कम की, फ्लेयर्स छोड़े और फिर तेजी से बाईं ओर मुड़ते हुए विमान को ऊपर की ओर चढ़ाना शुरू कर दिया. यह घटना इसलिए ज्यादा डरावनी थी क्योंकि उस समय मिराज 2000 में कोई मिसाइल-वॉर्निंग सिस्टम नहीं था, जो पायलट को आने वाली इंफ्रारेड मिसाइल के बारे में अलर्ट कर सके. इसके बजाय क्रूर मेंबर्स को अपनी आंखों से जो दिख रहा था और खतरे के बारे में जो जानकारी थी, उसी के भरोसे काम करना पड़ रहा था. 

रक्षा मामलों से जुड़ी वेबसाइट आईडीआरडब्ल्यू के मुताबिक, नांबियार ने टीओआई को बताया कि उनके को-पायलट मनीष ने कॉकपिट से मिसाइल को आते हुए देख लिया था. उन्होंने कहा कि वो ऐसा नजारा था मानों स्टिंगर जैसी मिसाइल मिराज की ओर बढ़ रही हो. मिसाइल संभवतः विमान की दिशा में ऊपर की ओर बढ़ती रही, लेकिन वह कभी विमान से टकराई नहीं और नीचे गिर गई. मिराज 2000 सुरक्षित रूप से आदमपुर एयरबेस पर लौट आया और यह मुकाबला सफल रहा.

ऑपरेशन सफेद सागर में मिराज 2000 की अहम भूमिका

यह तो ऑपरेशन सफेद सागर की सिर्फ एक ही घटना है, भारतीय वायुसेना के जवानों ने उस दौरान ना जाने कितने ऐसे मुकाबलों का सामना किया होगा. ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तैनात पाकिस्तानी सैनिक कंधे पर रखकर दागी जाने वाली हवाई रक्षा मिसाइलों (MANPADS) से लैस थे, जिनकी वजह से पहाड़ों के ऊपर भारतीय फाइटर जेट्स के लिए खतरा पैदा हो गया था. मिराज 2000 ऑपरेशन सफेद सागर के प्रमुख फाइटर जेट्स में से एक था, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में राफेल-सुखोई-30 ने अहम भूमिका निभाई थी. 

ऑपरेशन सफेद सागर क्या था?

पाकिस्तान की सेना ने 1999 में जब कारगिल युद्ध के दौरान ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया था, उसके बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के समर्थन में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था. 26 मई 1999 से भारतीय वायुसेना ने कारगिल, द्रास, बटालिक और मुश्कोह घाटी में ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों के ठिकानों के खिलाफ हवाई कार्रवाई शुरू की. इस अभियान में मिग-21, मिग-23, मिग-27, जगुआर, मिग-29 और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ. भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी चुनौती ऊंचाई पर उड़ान भरकर सटीक हमला करना थी खासकर इसलिए क्योंकि उसे एलओसी पार किए बिना कार्रवाई करनी थी.इस ऑपरेशन में मिराद 2000 ने लेजर-गाइडेड बमों से किए गए सटीक हमलों के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

ये भी पढ़ें- दुश्मन की मिसाइल से कैसे बचेगा Su-57? रूस ने बताई 2000 डिग्री सेल्सियस वाली ताकत, हिल जाएंगे चीन-अमेरिका!

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