भारत

पाकिस्तान में बढ़ी बेचैनी… भारत की सैन्य ताकत को मिलेगा जबरदस्त बूस्ट, 114 राफेल और 6 P-8I की खरीद को मिली मंजूरी

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DSC) ने 114 राफेल और 6 P-8I विमानों की खरीद को मंजूरी दी है. इस फैसले से वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता और नौसेना की समुद्री निगरानी ताकत बढ़ेगी.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 12, 2026, 03:36 PM IST

पाकिस्तान में बढ़ी बेचैनी… भारत की सैन्य ताकत को मिलेगा जबरदस्त बूस्ट, 114 राफेल और 6 P-8I की खरीद को मिली मंजूरी
चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच भारत ने अपनी वायु और समुद्री शक्ति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया है. रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों और 6 P-8I Poseidon समुद्री निगरानी विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है. इसे हाल के वर्षों के सबसे बड़े रक्षा प्रस्तावों में गिना जा रहा है. अब यह प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के पास भेजा जाएगा. 

क्यों अहम हैं 114 राफेल?

भारतीय वायुसेना लंबे समय से अपनी स्क्वाड्रन संख्या की कमी से जूझ रही है. मौजूदा समय में वायुसेना के पास करीब 30 स्क्वाड्रन हैं, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की बताई जाती है. 114 राफेल शामिल होने पर करीब 6 से 7 नए स्क्वाड्रन तैयार हो सकेंगे. राफेल 4.5 जनरेशन का आधुनिक लड़ाकू विमान है, जिसे तेज प्रतिक्रिया और मल्टी-रोल क्षमता के लिए जाना जाता है. इसमें AESA रडार, लंबी दूरी की Meteor मिसाइल, SCALP क्रूज मिसाइल और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे फीचर हैं. इन तकनीकों की मदद से यह विमान हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन प्रभावी ढंग से कर सकता है. वायुसेना पहले से 36 राफेल का संचालन कर रही है और इसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म मानती है. 

नौसेना को भी मिलेगी नई ताकत

DAC ने भारतीय नौसेना के लिए 6 अतिरिक्त P-8I Poseidon विमान खरीदने को भी मंजूरी दी है. ये विमान समुद्र में लंबी दूरी की गश्त, दुश्मन पनडुब्बियों की पहचान और निगरानी में अहम भूमिका निभाते हैं. भारतीय नौसेना के पास पहले से 12 P-8I विमान हैं, जिन्होंने 40,000 से अधिक दुर्घटना-मुक्त उड़ान घंटे पूरे किए हैं. नए विमान शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता और मजबूत होगी. 

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश चुनाव में भारत के लिए भी काफी कुछ दांव पर, शेख हसीना की गैरमौजूदगी में किसकी ओर देख रहा भारत?

भू-राजनीतिक हालात में रणनीतिक कदम

हाल के समय में चीन की एलएसी पर बढ़ती मौजूदगी और पाकिस्तान की सक्रिय सैन्य गतिविधियों ने सुरक्षा माहौल को जटिल बनाया है. ऐसे में वायुसेना और नौसेना दोनों की क्षमता बढ़ाना रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. अब सभी की नजर CCS की अंतिम मंजूरी पर टिकी है.  यदि वहां से हरी झंडी मिलती है, तो यह सौदा भारत की रक्षा तैयारी को नई ऊंचाई दे सकता है. 

