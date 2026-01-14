ईरान संकट के बीच जानिए भारत के प्रमुख रेस्क्यू ऑपरेशन, किन-किन देशों से कराई गई थी भारतीयों की वतन वापसी

ईरान में हिंसक प्रदर्शन और अस्थिरता के बीच भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है. इस बीच जानते हैं, भारत सरकार का प्रमुख रेस्क्यू ऑपरेशन जब फंसे हुए भारतीयों की हुई थी वतन वापसी

ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन और अस्थिरता के बीच भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है. कुछ महीने पहले ही भारत ने ईरान से नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ‘ऑपरेशन सिंधु’ शुरू किया था. दरअसल, यह पहली बार नहीं है जब संकट की घड़ी में भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हो.

भारतीय को सुरक्षित स्वदेश वापस लाना

दरअसल, 2025 में इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक, खासकर छात्र, ईरान में फंसे हुए थे. उस दौरान ‘ऑपरेशन सिंधु’ के तहत 110 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित दिल्ली लाया गया था. विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास के समन्वय से चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य संकटग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हर भारतीय को सुरक्षित स्वदेश वापस लाना है.

भारतीयों को 59 दिनों में सुरक्षित निकाला गया

भारत का इतिहास ऐसे कई रेस्क्यू अभियानों से भरा रहा है, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर देश की मानवीय और कूटनीतिक क्षमता को हमेशा साबित किया है. साल 1990 में इराक-कुवैत युद्ध के दौरान भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाया था. लगभग 1.7 लाख भारतीयों को 59 दिनों में सुरक्षित निकाला गया, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया.

जटिल मिशन को सफल बनाया

2006 में इज़राइल-लेबनान संघर्ष के दौरान भारतीय नौसेना ने अहम भूमिका निभाई. युद्धपोतों के जरिए न केवल भारतीय नागरिकों बल्कि पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया. लीबिया में 2011 के गृहयुद्ध के समय ‘ऑपरेशन सेफ होमकमिंग’ के तहत करीब 15 हजार भारतीयों की वापसी कराई गई. वायुसेना और नौसेना की संयुक्त कार्रवाई ने इस जटिल मिशन को सफल बनाया.

हजारों लोगों की जान बचाई

2015 में यमन युद्ध के दौरान ‘ऑपरेशन राहत’ भारत की कूटनीतिक सफलता का बड़ा उदाहरण बना. इस अभियान में हजारों भारतीयों के साथ-साथ 40 से अधिक देशों के विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला गया. इसी साल नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद ‘ऑपरेशन मैत्री’ के जरिए भारत सबसे पहले राहत पहुंचाने वाला देश बना और हजारों लोगों की जान बचाई.

यह भी पढ़ें: 'तुरंत छोड़ें Iran...', MEA ने भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, इन हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं मदद

संकट में अपने नागरिकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता

कोरोना महामारी की शुरुआत में वुहान से भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाने का फैसला जोखिम भरा जरूर था, लेकिन भारत ने इसे भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया. वहीं रूस-यूक्रेन युद्ध में ‘ऑपरेशन गंगा’ और सूडान संकट में ‘ऑपरेशन कावेरी’ ने एक बार फिर साबित किया कि भारत संकट में अपने नागरिकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता. बहरहाल, इन सभी अभियानों से साफ है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से