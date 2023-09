Adiya L1 Launch: सूरज की ओर चला भारत, सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ आदित्य L1

डीएनए हिंदी: भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO ने सूरज पर अपना पहला मिशन सफलापूर्वक भेज दिया है. श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे PSLV C 57 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है. यह मिशन सूरज के पास L1 प्वाइंट तक लगभग 4 महीने के बाद पहुंचेगा. इस मिशन के जरिए इसरो का लक्ष्य सूरज का अध्ययन करना है. इसीलिए इस मिशन के साथ कुल 7 पेलोड भेजे गए हैं, जो अलग-अलग डेटा इकट्ठा करके ISRO तक भेजते रहेंगे.

पहले कुछ दिनों तक यह आदित्य L1 मिशन पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा. इसके बाद इसे पृथ्वी की कक्षा से निकालकर सूरज की ओर भेजा जाएगा. वहां लैग्रेंज प्वाइंट पर पहुंचने के बाद यह रुक जाएगा. L1 प्वाइंट खास इसलिए है कि यहां से सूर्य ग्रहण की स्थिति में भी सूरज पर नजर रखी जा सकती है और इससे रिसर्च में किसी तरह की बाधा नहीं आती है.

क्या है लैग्रेंज प्वाइंट?

इस मिशन में सबसे ज्यादा चर्चा में L-1 प्वाइंट की ही हो रही है. बता दें कि धरती और सूरज के बीच कुल पांच प्वाइंट ऐसे हैं जहां सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस यानी शून्य हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है. यानी इस जगह पर कोई भी चीज पहुंचती है तो वह दोनों के बीच स्थिर हो जाती है और कम ऊर्जा खर्च होती है. बता दें कि यह प्वाइंट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है.

#WATCH | Visuals from Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota after the launch of Aditya-L1.



The third stage of the separation of PSLV has been completed. pic.twitter.com/b88rRvXNSr