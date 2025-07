'भारत आज भी सारे जहां से अच्छा...', पृथ्वी पर लौटने से पहले शुभांशु शुक्ला का दिल को छू लेने वाला संदेश

Shubhanshu Shukla: भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सिओम-4 मिशन की समाप्ति के बाद अपने दिल को छू लेने वाले संदेश में कहा कि अंतरिक्ष से भारत आज भी 'सारे जहां से अच्छा' नजर आता है. उन्होंने इस यात्रा को अविस्मरणीय बताते हुए अपने साथियों और मिशन दल को इसके सफल संचालन का श्रेय दिया. विदाई समारोह के दौरान, एक विशेष सांस्कृतिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें अंतरिक्ष यात्री विभिन्न देशों से अपनी पारंपरिक डिश लेकर आए. शुक्ला ने भारतीय स्वादों का प्रतिनिधित्व करते हुए आम रस और गाजर का हलवा साझा किया जबकि पोलैंड के स्लावोज ने पिएरोगी (गोभी और मशरूम से बनी डिश) प्रस्तुत की.

शुक्ला ने कहा, 'आज की यात्रा सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन सकती है. हमारी यात्रा अभी लंबी है, लेकिन अगर हम एकजुट होकर लक्ष्य पर ध्यान दें, तो हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं. शुक्ला ने 41 साल पहले अंतरिक्ष यात्रा पर गए पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की याद करते हुए कहा कि तब दुनिया ने जाना था कि अंतरिक्ष से भारत कैसे दिखता है और आज यह आत्मविश्वास से भरा और गौरवमयी भारत है.

🗣 "41 years ago, an Indian went to space and told us how India looks like from space.

...and I can again tell you that today's India still appears Saare Jahan Se Accha" 🇮🇳



Watch this clip from the Axiom-4 Farewell Ceremony on the ISS 🎥 pic.twitter.com/nQMyfBy0YR