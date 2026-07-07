कितनी खतरनाक है भारत की अस्त्र मिसाइल? इंडोनेशिया के साथ हुई डील, जानिए रेंज, स्पीड और कीमत

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India-Indonesia Astra Missile Deal: पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस और भारत की सबसे घातक अस्त्र मिसाइल को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है.
भारत की स्वदेशी ताकत और रक्षा तकनीकों का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है. इसी कड़ी में भारत और इंडोनेशिया के बीच मंगलवार (7 जुलाई 2026) को एक बेहद ऐतिहासिक डिफेंस डील हुई है. पीएम नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच जकार्ता में हुई हाई-लेवल मीटिंग के बाद इस समझौते पर मुहर लगी. इस डील के तहत भारत अब इंडोनेशिया को अपनी सबसे घातक अस्त्र (ASTRA) मिसाइलें सप्लाई करेगा.
इसके साथ ही इंडोनेशिया भारत से और ज्यादा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें भी खरीदने जा रहा है. ये डील भारत की रक्षा नीति और मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है. आपको बताते हैं कि ये अस्त्र मिसाइल आखिर क्या है, ये कितनी खतरनाक है और इसकी रेंज व स्पीड कितनी है.
अस्त्र भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी बियॉन्ड-विजुअल-रेंज (BVRAAM) एयर-टू-एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है. इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने खासतौर पर भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए तैयार किया है. बियॉन्ड-विजुअल-रेंज का सीधा सा मतलब है कि यह मिसाइल इतनी दूर मौजूद दुश्मन के विमान को मार गिरा सकती है, जो पायलट को आंखों से दिखाई भी न दे रहा हो.
ऑपरेशन सिंदूर में अपनी अचूक ताकत दिखाने के बाद इस मिसाइल ने वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमाई है. यह आसमान में छिपकर आ रहे दुश्मन के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों को ट्रैक करके पलक झपकते ही तबाह कर देती है.
इंडोनेशिया को दी जा रही अस्त्र मार्क-1 मिसाइल की ताकत के आंकड़े हैरान करने वाले हैं-
इस मिसाइल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई खास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटरमेजर्स तकनीक लगी है. इसका मतलब यह है कि अगर दुश्मन देश भारत की इस मिसाइल को रोकने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या जैमिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है, तो भी यह मिसाइल रुकने वाली नहीं है. यह बिना भटके सीधे अपने टारगेट को हिट करती है.
इसमें एक कमाल का 'बडी लॉन्च मोड' भी है यानी अगर एक लड़ाकू विमान इस मिसाइल को फायर करता है, तो दूसरा मित्र विमान सुरक्षित दूरी से इस मिसाइल को रास्ते में गाइड कर सकता है. इसमें धुंआ न छोड़ने वाला सॉलिड-फ्यूल इंजन लगा है, जिससे दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि मिसाइल किस तरफ से आ रही है.
भारत सिर्फ यहीं नहीं रुक रहा है, DRDO इसके और खतरनाक वर्जन पर काम कर रहा है-
जुलाई 2025 में सुखोई-30 MKI फाइटर जेट से इसके स्वदेशी रेडियों फ्रीक्वेंसी सीकर का सफल टेस्ट किया गया था, जिसने सटीक निशाना लगाकर अपनी विश्वसनीयता साबित की थी. इसे सुखोई के अलावा तेजस, मिग-29 और राफेल जैसे विमानों में भी तैनात किया जा रहा है. इंडोनेशिया के साथ हुई यह डील भारत को दुनिया के बड़े हथियार निर्यातक देशों की कतार में खड़ा करने जा रही है.
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