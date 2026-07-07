FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'भारत की स्थिति मजबूत, अगर खरीद ली ब्रह्मोस मिसाइल तो...', इंडिया-इंडोनेशिया की डिफेंस डील से क्यों खौफ में PAK एक्सपर्ट?

'भारत की स्थिति मजबूत, अगर खरीद ली ब्रह्मोस मिसाइल तो...', इंडिया-इंडोनेशिया की डिफेंस डील से क्यों खौफ में PAK एक्सपर्ट?

कितनी खतरनाक है भारत की अस्त्र मिसाइल? इंडोनेशिया के साथ हुई डील, जानिए रेंज, स्पीड और कीमत

कितनी खतरनाक है भारत की अस्त्र मिसाइल? इंडोनेशिया के साथ हुई डील, जानिए रेंज, स्पीड और कीमत

HTET Answer Key 2026 जारी! ऐसे डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट, जानें ऑब्जेक्शन फीस और पूरी प्रक्रिया

HTET Answer Key 2026 जारी! ऐसे डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट, जानें ऑब्जेक्शन फीस और पूरी प्रक्रिया

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कितनी खतरनाक है भारत की अस्त्र मिसाइल? इंडोनेशिया के साथ हुई डील, जानिए रेंज, स्पीड और कीमत

India-Indonesia Astra Missile Deal: पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस और भारत की सबसे घातक अस्त्र मिसाइल को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 07, 2026, 01:07 PM IST

कितनी खतरनाक है भारत की अस्त्र मिसाइल? इंडोनेशिया के साथ हुई डील, जानिए रेंज, स्पीड और कीमत

अस्त्र मिसाइल (Image Source- IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत की स्वदेशी ताकत और रक्षा तकनीकों का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है. इसी कड़ी में भारत और इंडोनेशिया के बीच मंगलवार (7 जुलाई 2026) को एक बेहद ऐतिहासिक डिफेंस डील हुई है. पीएम नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच जकार्ता में हुई हाई-लेवल मीटिंग के बाद इस समझौते पर मुहर लगी. इस डील के तहत भारत अब इंडोनेशिया को अपनी सबसे घातक अस्त्र (ASTRA) मिसाइलें सप्लाई करेगा.

इसके साथ ही इंडोनेशिया भारत से और ज्यादा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें भी खरीदने जा रहा है. ये डील भारत की रक्षा नीति और मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है. आपको बताते हैं कि ये अस्त्र मिसाइल आखिर क्या है, ये कितनी खतरनाक है और इसकी रेंज व स्पीड कितनी है. 

क्या है अस्त्र मिसाइल और क्यों है इतनी खास? 

अस्त्र भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी बियॉन्ड-विजुअल-रेंज (BVRAAM) एयर-टू-एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है. इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने खासतौर पर भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए तैयार किया है. बियॉन्ड-विजुअल-रेंज का सीधा सा मतलब है कि यह मिसाइल इतनी दूर मौजूद दुश्मन के विमान को मार गिरा सकती है, जो पायलट को आंखों से दिखाई भी न दे रहा हो.

ऑपरेशन सिंदूर में अपनी अचूक ताकत दिखाने के बाद इस मिसाइल ने वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमाई है. यह आसमान में छिपकर आ रहे दुश्मन के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों को ट्रैक करके पलक झपकते ही तबाह कर देती है.

रफ्तार, रेंज और कीमत- कितनी ताकतवर है अस्त्र?

इंडोनेशिया को दी जा रही अस्त्र मार्क-1 मिसाइल की ताकत के आंकड़े हैरान करने वाले हैं-

  • रफ्तार- इसकी स्पीड करीब मैक 4.5 है यानी यह आवाज की रफ्तार से भी साढ़े चार गुना तेजी से दुश्मन पर झपटती है. दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता.
  • रेंज- यह 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद दुश्मन के फाइटर जेट्स को अपना निशाना बना सकती है. यह आसमान में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर हमला करने में सक्षम है.
  • कीमत- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना और नौसेना के लिए ₹2,971 करोड़ का ऑर्डर दिया था. इसके तहत कुल 248 अस्त्र Mk 1 मिसाइलें और ग्राउंड सपोर्ट उपकरण शामिल थे. इस तरह एक मिसाइल की कीमत करीब ₹7 से ₹8 करोड़ है.
  • साइज और वजन- इसकी लंबाई 3.6 मीटर और व्यास 178 मिमी है. इसका वजन करीब 154 किलोग्राम है, जिससे इसे किसी भी आधुनिक फाइटर जेट में आसानी से फिट किया जा सकता है.

बिना भटके सीधे अपने टारगेट को करती है हिट

इस मिसाइल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई खास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटरमेजर्स तकनीक लगी है. इसका मतलब यह है कि अगर दुश्मन देश भारत की इस मिसाइल को रोकने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या जैमिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है, तो भी यह मिसाइल रुकने वाली नहीं है. यह बिना भटके सीधे अपने टारगेट को हिट करती है. 

इस मिसाइल का खास 'बडी लॉन्च मोड'

इसमें एक कमाल का 'बडी लॉन्च मोड' भी है यानी अगर एक लड़ाकू विमान इस मिसाइल को फायर करता है, तो दूसरा मित्र विमान सुरक्षित दूरी से इस मिसाइल को रास्ते में गाइड कर सकता है. इसमें धुंआ न छोड़ने वाला सॉलिड-फ्यूल इंजन लगा है, जिससे दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि मिसाइल किस तरफ से आ रही है. 

भविष्य की तैयारी 

भारत सिर्फ यहीं नहीं रुक रहा है, DRDO इसके और खतरनाक वर्जन पर काम कर रहा है-

  • अस्त्र Mk-2- इसमें डुअल-पल्स रॉकेट मोटर होगी, जिससे इसकी रेंज 160 से 240 किलोमीटर तक हो जाएगी. इसका वजन करीब 175 किलोग्राम होगा.
  • अस्त्र Mk-3 (गांडीव)- यह भारत का सबसे एडवांस मिसाइल प्रोजेक्ट है, जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक पर काम करेगा. इसकी रेंज 340 किलोमीटर तक होगी, जो इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों की लीग में खड़ा कर देगी.

जुलाई 2025 में सुखोई-30 MKI फाइटर जेट से इसके स्वदेशी रेडियों फ्रीक्वेंसी सीकर का सफल टेस्ट किया गया था, जिसने सटीक निशाना लगाकर अपनी विश्वसनीयता साबित की थी. इसे सुखोई के अलावा तेजस, मिग-29 और राफेल जैसे विमानों में भी तैनात किया जा रहा है. इंडोनेशिया के साथ हुई यह डील भारत को दुनिया के बड़े हथियार निर्यातक देशों की कतार में खड़ा करने जा रही है. 

ये भी पढृें- PM मोदी के इंडोनेशिया दौरे से भड़के PAK एक्सपर्ट, प्रबोवो सुबियंतो को बताया कमजोर शख्सियत, बोले- आप मुस्लिम, पाकिस्तान नहीं आते और इंडियंस के लिए...

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement