FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Mesh Rashifal 2026: मेष राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा 2026, जानें कैसा रहेगा करियर, स्वास्थ्य और फाइनेंस

मेष राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा 2026, जानें कैसा रहेगा करियर, स्वास्थ्य और फाइनेंस

CG Police Result 2025: इस लिंक से चेक करें छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट, जानें अब आगे क्या होगा?

इस लिंक से चेक करें छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट, जानें अब आगे क्या होगा?

दिल्ली-NCR में आयरन डोम तैयार, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से आसमान के रास्ते परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर

दिल्ली-NCR में आयरन डोम तैयार, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से आसमान के रास्ते परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं 'शिव कैलाशों के वासी' गाकर वायरल हो रहे DM? बिट्स पिलानी से JNU तक यूं रहा IAS प्रतीक जैन का सफर

कौन हैं 'शिव कैलाशों के वासी' गाकर वायरल हो रहे DM? बिट्स पिलानी से JNU तक यूं रहा IAS प्रतीक जैन का सफर

जरा सा पेट अपसेट होते ही खाते हैं ये दवा तो रुकिए, हड्डियां खोखला कर शरीर से कई विटामिन्स तक सोख लेती है ये मेडिसिन

जरा सा पेट अपसेट होते ही खाते हैं ये दवा तो रुकिए, हड्डियां खोखला कर शरीर से कई विटामिन्स तक सोख लेती है ये मेडिसिन

तनाव की वजह से रातों को नहीं आती नींद तो सोने से पहले पी लें ये ड्रिंक्स, कम हो जाएगा स्ट्रेस हार्मोन लेवल

तनाव की वजह से रातों को नहीं आती नींद तो सोने से पहले पी लें ये ड्रिंक्स, कम हो जाएगा स्ट्रेस Cortisol Level हार्मोन लेवल

Homeभारत

भारत

दिल्ली-NCR में आयरन डोम तैयार, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से आसमान के रास्ते परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर

भारत दिल्ली-एनसीआर को हवाई खतरों से बचाने के लिए एक स्वदेशी इंटीग्रेटिड एयर डिफेंस वेपन सिस्‍टम (IADWS) तैनात करने की प्लानिंग पर आगे बढ़ रहा है. 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 10, 2025, 07:12 AM IST

दिल्ली-NCR में आयरन डोम तैयार, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से आसमान के रास्ते परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के इलाकों में मिसाइलों, ड्रोन और तेज़ हवाई उड़ान भरने वाले दुश्मन के विमानों जैसे हवाई खतरों से बचाने के लिए स्वदेशी इंटीग्रेटिड एयर डिफेंस वेपन सिस्‍टम (IADWS) तैयार किया है. IADWS एक मल्‍टी-लेयर एयर डिफेंस सिस्‍टम है, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इसके तहत कुल तीन प्रमुख सिस्‍टम विकसित किए हैं. 

बहुस्तरीय रक्षा वास्तुकला
यह बहुस्तरीय प्रणाली स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइलों, जिनमें त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां और अति लघु दूरी की वायु रक्षा प्रणालियां शामिल हैं. इसके साथ-साथ संबंधित सेंसर और उपकरणों के आधार पर बनाई जाएगी. सूत्रों ने बताया कि इस एकीकृत नेटवर्क को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हरकत

रक्षा मंत्रालय इस परियोजना पर ऐसे समय में विचार कर रहा है जब पाकिस्तान ने इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कथित तौर पर भारत को निशाना बनाने की कोशिश की थी. सूत्रों ने बताया कि यह फैसला हाल के क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाक्रमों के बाद वायु रक्षा तैयारियों को मज़बूत करने पर भारत के बढ़ते ध्यान को दर्शाता है.

अमेरिकी NASAMS सौदा रद्द

इससे पहले, भारत ने वाशिंगटन डीसी और व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए अमेरिका निर्मित नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम II की तैनाती पर विचार किया था. सूत्रों के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच बातचीत आगे बढ़ी थी, लेकिन अमेरिकी सिस्टम की कीमत बहुत ज़्यादा होने के कारण भारत सरकार ने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया. स्वदेशी समाधान की ओर इस बदलाव को मेक इन इंडिया रक्षा पहल को एक बड़ा बढ़ावा माना जा रहा है.

भारतीय वायुसेना महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करेगी

एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा जाएगा और इसका संचालन भारतीय वायु सेना द्वारा किया जाएगा. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) इस उन्नत वायु रक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक जटिल नेटवर्किंग और कमांड एवं नियंत्रण ढाँचा विकसित करने हेतु उत्पादन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा. सूत्रों ने कहा, "ऐसी जटिल वायु रक्षा प्रणाली के लिए प्रणालियों की आवश्यकता होती है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं 'शिव कैलाशों के वासी' गाकर वायरल हो रहे DM? बिट्स पिलानी से JNU तक यूं रहा IAS प्रतीक जैन का सफर
कौन हैं 'शिव कैलाशों के वासी' गाकर वायरल हो रहे DM? बिट्स पिलानी से JNU तक यूं रहा IAS प्रतीक जैन का सफर
जरा सा पेट अपसेट होते ही खाते हैं ये दवा तो रुकिए, हड्डियां खोखला कर शरीर से कई विटामिन्स तक सोख लेती है ये मेडिसिन
जरा सा पेट अपसेट होते ही खाते हैं ये दवा तो रुकिए, हड्डियां खोखला कर शरीर से कई विटामिन्स तक सोख लेती है ये मेडिसिन
तनाव की वजह से रातों को नहीं आती नींद तो सोने से पहले पी लें ये ड्रिंक्स, कम हो जाएगा स्ट्रेस हार्मोन लेवल
तनाव की वजह से रातों को नहीं आती नींद तो सोने से पहले पी लें ये ड्रिंक्स, कम हो जाएगा स्ट्रेस Cortisol Level हार्मोन लेवल
वह महिला जिन्होंने मर्दों के वर्चस्व वाले पेशे में लाई क्रांति, देश की पहली महिला CA से मिलिए
वह महिला जिन्होंने मर्दों के वर्चस्व वाले पेशे में लाई क्रांति, देश की पहली महिला CA से मिलिए
Nita Ambani के ज्वेलरी कलेक्शन में एक ऐसा डायमंड, जिसे पगड़ी में लगाता था ये मुगल बादशाह!
Nita Ambani के ज्वेलरी कलेक्शन में एक ऐसा डायमंड, जिसे पगड़ी में लगाता था ये मुगल बादशाह!
MORE
Advertisement
धर्म
Magh Mela 2026: कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Astro Remedies: घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन
घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन
Numerology: ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
Rashifal 08 December 2025: आज तुला और वृश्चिक वाले तनाव और चिंता में रहेंगे, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज तुला और वृश्चिक वाले तनाव और चिंता में रहेंगे, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement