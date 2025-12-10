दिल्ली-NCR में आयरन डोम तैयार, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से आसमान के रास्ते परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर

भारत दिल्ली-एनसीआर को हवाई खतरों से बचाने के लिए एक स्वदेशी इंटीग्रेटिड एयर डिफेंस वेपन सिस्‍टम (IADWS) तैनात करने की प्लानिंग पर आगे बढ़ रहा है.

भारत की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के इलाकों में मिसाइलों, ड्रोन और तेज़ हवाई उड़ान भरने वाले दुश्मन के विमानों जैसे हवाई खतरों से बचाने के लिए स्वदेशी इंटीग्रेटिड एयर डिफेंस वेपन सिस्‍टम (IADWS) तैयार किया है. IADWS एक मल्‍टी-लेयर एयर डिफेंस सिस्‍टम है, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इसके तहत कुल तीन प्रमुख सिस्‍टम विकसित किए हैं.

बहुस्तरीय रक्षा वास्तुकला

यह बहुस्तरीय प्रणाली स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइलों, जिनमें त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां और अति लघु दूरी की वायु रक्षा प्रणालियां शामिल हैं. इसके साथ-साथ संबंधित सेंसर और उपकरणों के आधार पर बनाई जाएगी. सूत्रों ने बताया कि इस एकीकृत नेटवर्क को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हरकत

रक्षा मंत्रालय इस परियोजना पर ऐसे समय में विचार कर रहा है जब पाकिस्तान ने इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कथित तौर पर भारत को निशाना बनाने की कोशिश की थी. सूत्रों ने बताया कि यह फैसला हाल के क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाक्रमों के बाद वायु रक्षा तैयारियों को मज़बूत करने पर भारत के बढ़ते ध्यान को दर्शाता है.

अमेरिकी NASAMS सौदा रद्द

इससे पहले, भारत ने वाशिंगटन डीसी और व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए अमेरिका निर्मित नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम II की तैनाती पर विचार किया था. सूत्रों के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच बातचीत आगे बढ़ी थी, लेकिन अमेरिकी सिस्टम की कीमत बहुत ज़्यादा होने के कारण भारत सरकार ने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया. स्वदेशी समाधान की ओर इस बदलाव को मेक इन इंडिया रक्षा पहल को एक बड़ा बढ़ावा माना जा रहा है.

भारतीय वायुसेना महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करेगी

एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा जाएगा और इसका संचालन भारतीय वायु सेना द्वारा किया जाएगा. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) इस उन्नत वायु रक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक जटिल नेटवर्किंग और कमांड एवं नियंत्रण ढाँचा विकसित करने हेतु उत्पादन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा. सूत्रों ने कहा, "ऐसी जटिल वायु रक्षा प्रणाली के लिए प्रणालियों की आवश्यकता होती है."

