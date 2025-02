भारत के अधिकांश शहरों में जाम की समस्या आम बात हो गई है. जाम की वजह से लोग कई-कई घंटे सड़कों पर फंसे रहते हैं. लेकिन अब विदेश की तरह भारत में भी ट्रांसपोर्टेशन का तरीका बदलने वाला है. बुलेट ट्रेन के बाद अब ऐसा हाइपरलूप ट्रैक बनाया गया है. जिससे मात्र 30 मिनट में दिल्ली से जयपुर पहुंचा जा सकेगा. इस हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को IIT मद्रास और भारतीय रेलवे ने मिलकर तैयार किया है.

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 422 मीटर लंबे हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का वीडियो शेयर किया है. उन्होंने कहा कि सरकार और शिक्षण संस्थान मिलकर भविष्य के ट्रांसपोर्ट में इनोवेशन कर रहे हैं. यह ऐसा ट्रैक होगा जिसमें 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है.

देश में बनाए जा रहे इस हाइपरलूप ट्रैक से लगभग 300 किलोमीटर की दिल्ली से जयपुर की दूरी मात्र 30 मिनट में पूरी की जा सकेगी. वहीं, दिल्ली से हरिद्वार का करीब 200 किलोमीटर का सफर 20 मिनट में तय किया जा सकेगा.

क्या है Hyperloop Track

हाइपरलूप एक अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली है. वैक्यूम ट्यूब में रेलवे ट्रैक बनाया जाता है. जिसके अंदर स्पीड में ट्रेन चलती है. इसके लिए ट्रैक तैयार किया जाता है. जिसमें बगैर रुके ट्रेन 1100 किलोमी प्रति घंटे स्पीड तक ट्रेनें चल सकती हैं. कई देशों में इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है. अमेरिका के लास वेगास में 9 नवंबर 2020 हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पर पहली बार ट्रेन दौड़ाई गई थी.

