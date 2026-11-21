नेशनल HPV वैक्सीनेशन कैंपेन के तहत भारत में अब तक 14 साल की एक करोड़ से ज्यादा लड़कियों को HPV वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है. जानें किस बीमारी से बचाता है यह टीका और किस उम्र की महिलाओं को बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा...

India HPV Vaccination: भारत के हेल्थ सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है. देशभर में चल रहे नेशनल HPV वैक्सीनेशन कैंपेन के तहत अब तक 14 साल की एक करोड़ से ज्यादा लड़कियों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, यह आंकड़ा कैंपेन शुरू होने के नौ महीने से भी कम समय में हासिल किया गया है. इसके साथ ही देश ने अपने सालाना वैक्सीनेशन टारगेट का करीब 87 फीसदी हिस्सा पूरा कर लिया है. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) के 2021 के जनसंख्या अनुमानों के आधार पर इस कैंपेन के लिए हर साल करीब 1.2 करोड़ लड़कियों का टारगेट तय किया गया है.

फरवरी 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी ने देशभर में HPV वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत की थी. इस कैंपेन का मकसद लड़कियों को ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) के हाई-रिस्क टाइप से बचाना है. HPV के कुछ प्रकार सर्वाइकल कैंसर की वजह बनते हैं. इस प्रोग्राम के तहत 14 साल की लड़कियों को अभिभावक की सहमति से तय सरकारी हेल्थ सेंटर पर मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है. यह वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है और इसमें सिंगल डोज दी जाती है.

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 𝗖𝗿𝗼𝘀𝘀𝗲𝘀 𝟭 𝗖𝗿𝗼𝗿𝗲 𝗛𝗣𝗩 𝗩𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗼𝘀𝗲𝘀, 𝗖𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀 𝗡𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 𝟴𝟳% 𝗼𝗳 𝗔𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗵𝗼𝗿𝘁 𝗼𝗳 𝗘𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗚𝗶𝗿𝗹𝘀! In less than nine months since its launch by Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji, the National HPV Vaccination Campaign has achieved this historic milestone in protecting India’s daughters against cervical cancer. Congratulations to Gujarat, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Mizoram, Madhya Pradesh and Bihar for achieving 100% coverage, with 12 States surpassing 80%. This remarkable progress reflects the collective commitment of States/UTs, healthcare professionals, frontline health workers and parents across the country. With free, safe and effective single-dose HPV vaccination available for eligible 14-year-old girls through Government health facilities and U-WIN, India is moving closer to a future free from cervical cancer. — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) November 21, 2026

UP-बिहार समेत 6 राज्यों में 100% वैक्सीनेशन

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश के छह राज्यों ने अपने तय टारगेट के मुकाबले 100% वैक्सीनेशन कवरेज हासिल कर लिया है. इनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल हैं. दूसरे राज्यों में भी वैक्सीनेशन का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है. असम में 95.63 फीसदी कवरेज दर्ज किया गया है. इसके बाद तेलंगाना में 95.28 फीसदी, कर्नाटक में 93.16 फीसदी और उत्तराखंड में 90.17 फीसदी लड़कियों को वैक्सीन दी जा चुकी है.

छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने भी 80 फीसदी से ज्यादा वैक्सीनेशन कवरेज हासिल किया है. यहां 86.21 फीसदी और 85.23 फीसदी लड़कियों को टीका लगाया गया है. वहीं केरल में 77.02 फीसदी, तमिलनाडु में 76.12 फीसदी और ओडिशा में 74.90 फीसदी कवरेज दर्ज किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के साथ दमन और दीव में यह आंकड़ा 72.99 फीसदी रहा है.

यूपी में सबसे ज्यादा लड़कियों को लगी HPV वैक्सीन

वैक्सीनेशन की कुल संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. यहां अब तक 29.33 लाख से ज्यादा लड़कियों को HPV वैक्सीन लगाई जा चुकी है. दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां 13.70 लाख से ज्यादा लड़कियों का वैक्सीनेशन हुआ है. वहीं गुजरात में 7.75 लाख से ज्यादा लड़कियों को यह टीका लगाया गया है. मंत्रालय के मुताबिक, इस उपलब्धि के पीछे केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, जिला प्रशासन, हेल्थकेयर वर्कर्स, शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय समुदायों की अहम भूमिका रही है.

U-WIN प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं वैक्सीनेशन स्लॉट

HPV वैक्सीनेशन कैंपेन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सरकार U-WIN डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद ले रही है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए वैक्सीनेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है. साथ ही लाभार्थियों की जानकारी और उनके डिजिटल वैक्सीनेशन रिकॉर्ड को भी मैनेज किया जाता है.

माता-पिता और अभिभावक U-WIN के जरिए अपनी बेटी के वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं. वैक्सीन लगने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सुविधा भी मिलती है. इस प्लेटफॉर्म की मदद से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यह भी पता लगा सकते हैं कि किन इलाकों में वैक्सीनेशन का कवरेज कम है और किन योग्य लड़कियों को अभी तक टीका नहीं लगा है. इससे आगे की प्लानिंग करने और जरूरी संसाधनों को सही जगह पहुंचाने में मदद मिलती है.

क्या है HPV वायरस और किस बीमारी का खतरा कम करती है वैक्सीन?

HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमावायरस एक तरह का वायरस है. इसके कई प्रकार होते हैं, जिनमें कुछ हाई-रिस्क टाइप सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं. सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला कैंसर है, जो गर्भाशय के निचले हिस्से यानी गर्भाशय ग्रीवा को प्रभावित करता है.

HPV वैक्सीनेशन इस वायरस के उन प्रकारों से बचाव करता है, जो सर्वाइकल कैंसर के ज्यादातर मामलों के लिए जिम्मेदार हैं. इसलिए कम उम्र में लड़कियों का वैक्सीनेशन करना बेहद जरूरी है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, दुनियाभर में HPV वैक्सीन की 80 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं. करीब दो दशकों की साइंटिफिक रिसर्च और वास्तविक परिस्थितियों में वैक्सीन के इस्तेमाल से मिले अनुभव बताते हैं कि यह वैक्सीन अपने टारगेट HPV संक्रमण और उनसे जुड़ी कैंसर से पहले की असामान्य स्थितियों से बचाव में असरदार है.

किस उम्र में HPV वैक्सीन लगवाना ज्यादा जरूरी है?

WHO के मुताबिक, HPV वैक्सीनेशन के लिए 9 से 14 साल की लड़कियां प्राइमरी टारगेट ग्रुप में आती हैं. इस उम्र में वैक्सीनेशन का मकसद HPV संक्रमण के संपर्क में आने से पहले ही शरीर को सुरक्षा देना है. भारत के नेशनल HPV वैक्सीनेशन कैंपेन में फिलहाल 14 साल की लड़कियों को शामिल किया गया है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सभी योग्य लड़कियों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए राज्यों, जिला प्रशासन, हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम जारी रहेगा. मंत्रालय ने 14 साल की लड़कियों के माता-पिता और अभिभावकों से वैक्सीनेशन की जानकारी लेने के लिए तय सरकारी हेल्थ सेंटर जाने या U-WIN प्लेटफॉर्म के जरिए स्लॉट बुक करने की अपील की है.