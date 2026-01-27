India-EU FTA: 263 अरब डॉलर के यूरोपीय टेक्सटाइल बाजार का खुला रास्ता, भारत-ईयू एफटीए से मिला बड़ा बूस्ट

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
क्या KL Rahul लेने वाले हैं संन्यास? भारतीय विकेटकीपर ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

263 अरब डॉलर के यूरोपीय टेक्सटाइल बाजार का खुला रास्ता, भारत-ईयू एफटीए से मिला बड़ा बूस्ट

भारत-EU के बीच अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील, PM Modi ने बताया-साझा समृद्धि का नया Blueprint

शादी को एक महीना लेकिन प्रेग्नेंसी डेढ़ महीने की? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ एक गलतफहमी?

अनमैरिड लड़का-लड़की लॉज में हों और पुलिस छापा मारे तो क्या करना चाहिए? क्या आप जानते हैं अपने अधिकार

कौन है UGC का पावर सेंटर? IITian दिमाग से क्रैक की थी UPSC, जानें इस अफसर का पूरा बैकग्राउंड

भारत

भारत

भारत-यूरोपीय संघ के बीच मंगलवार को हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देश के अधिकतम उपयोग वाले सेक्टर्स जैसे लेदर एंड फुटवियर, जेम्स एवं ज्वैलरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बड़ी सौगात लेकर आया है.

राजा राम

Updated : Jan 27, 2026, 04:13 PM IST

India-EU FTA (Image: AP)

India EU Trade Deal: दो दशकों से चली आ रही कोशिश आखिरकार अब कामयाब हो गई है. भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दोनों पक्षों के बीच आधिकारिक तौर पर सहमति बन गई है. 2007 में शुरू हुई बातचीत अब इस बहुप्रतीक्षित डील के साथ पूरी हुई है. भारत-यूरोपीय संघ (EU) के बीच मंगलवार को हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) देश के अधिकतम उपयोग वाले सेक्टर्स जैसे लेदर एंड फुटवियर, जेम्स एवं ज्वैलरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बड़ी सौगात लेकर आया है. अब यह सेक्टर जीरो ड्यूटी पर यूरोप के 27 देशों में आसानी से निर्यात कर पाएंगे. 

ईयू के 263 अरब डॉलर के टेक्सटाइल बाजार में सीधे प्रवेश

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट में कहा गया कि भारत-ईयू एफटीए से देश के अधिक श्रम उपयोग वाले सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा और उनके निर्यात में तेज वृद्धि देखने को मिलेगी. दरअसल, पोस्ट में बताया गया कि इस ट्रेड डील से यूरोप को भारत के टेक्सटाइल और अपैरल (परिधान) निर्यात पर जीरो ड्यूटी लगेगी. इससे भारतीय निर्यातकों को ईयू के 263 अरब डॉलर के टेक्सटाइल बाजार में सीधे प्रवेश मिल जाएगा. 

जीरो ड्यूटी पर निर्यात के मौके मिलेंगे

इससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी और भारतीय बुनकरों का सशक्तिकरण होगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत-ईयू एफटीए से लेदर एंड फुटवियर पर ड्यूटी जीरो हो गई है, जो कि पहले 17 प्रतिशत थी. इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोप के 100 अरब डॉलर के बाजार में जीरो ड्यूटी पर निर्यात के मौके मिलेंगे. इसके साथ ही इस एफटीए से रत्न और आभूषण उद्योग को भी फायदा होगा. इससे यूरोप के 79 अरब डॉलर के प्रीमियम मार्केट में नए अवसर खुलेंगे. वहीं, भारतीय निर्यातकों को यूरोप के 2 ट्रिलियन डॉलर के इंडस्ट्रियल बाजार में प्राथमिकता के आधार पर डायरेक्ट एंट्री मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: भारत-EU के बीच अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील, PM Modi ने बताया-साझा समृद्धि का नया Blueprint

साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट

गौरतलब है कि, भारत-यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह एफटीए केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है. प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक, यह ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों और हमारे छोटे उद्योगों के लिए यूरोपीय मार्केट तक पहुंच को आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा. 

इनपुट- आईएएनएस 

