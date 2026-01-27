India-EU FTA: ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ से बदलेगी भारत के इन राज्यों की किस्मत, एक्सपोर्ट और रोजगार को मिलेगा बड़ा बूस्ट

India-EU FTA: भारत-ईयू एफटीए सिर्फ निर्यात बढ़ाने का समझौता नहीं, बल्कि राज्यों की अर्थव्यवस्था, रोजगार और स्थानीय उद्योगों को वैश्विक मंच से जोड़ने की रणनीति है. राज्य सरकारें और उद्योग इस मौके का सही इस्तेमाल करें, तो भारत के कई हिस्से आने वाले वर्षों में नए एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं.

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) सिर्फ एक कारोबारी डील नहीं, बल्कि भारत के राज्यों के लिए बड़े मौके का दरवाजा है. वैश्विक अनिश्चितता, टैरिफ वॉर और सप्लाई चेन में बदलाव के दौर में यह समझौता भारतीय निर्यातकों को यूरोप के बड़े बाजार से जोड़ता है. इससे एमएसएमई, किसान, कारीगर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सीधा फायदा मिलेगा. खास बात यह है कि इसके असर अलग-अलग राज्यों में अलग रूप में दिखेंगे.

करीब 64 लाख करोड़ रुपये तक का इजाफा हो सकता है

गौरतलब है कि, भारत-ईयू एफटीए को "मदर ऑफ ऑल डील्स" भी कहा जा रहा है. यह भारत के निर्यात पर लंबे समय से लगे भारी टैरिफ को लगभग खत्म करता है. करीब 9,425 टैरिफ लाइनों को हटाने का प्रस्ताव है, जिससे 99 फीसदी से ज्यादा भारतीय निर्यात यूरोपीय बाजार में बिना शुल्क के पहुंच सकेंगे. बताया जा रहा है कि, इससे यूरोपीय यूनियन को भारत के निर्यात में आने वाले वर्षों में करीब 64 लाख करोड़ रुपये तक का इजाफा हो सकता है.

दुनिया भर में व्यापार बाधाएं बढ़ी हैं

यह डील ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका की टैरिफ नीतियों और वैश्विक तनावों के चलते दुनिया भर में व्यापार बाधाएं बढ़ी हैं. ऐसे में यूरोपीय यूनियन के साथ मजबूत साझेदारी भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से अहम मानी जा रही है. इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्यों के स्तर पर छोटे कारोबार, एमएसएमई, किसान और कारीगर भी इससे जुड़ेंगे.

Our states are set to reap big benefits from the #IndiaEUTradeDeal pic.twitter.com/3H7Rtt3qBf — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) January 27, 2026

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र इस एफटीए का बड़ा लाभार्थी बन सकता है. कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे सेक्टर्स में टैरिफ शून्य होने से इचलकरंजी के टेक्सटाइल हब, पुणे के इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर को नए ऑर्डर मिलने की संभावना है. मुंबई के रत्न-आभूषण और ठाणे-रायगढ़ के फार्मा निर्यात से रोजगार के नए अवसर बनेंगे.

गुजरात

गुजरात की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को इस डील से सीधा फायदा होगा. सूरत में कपड़ा और आभूषण, भरूच-वडोदरा में केमिकल्स और राजकोट में इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में तेजी आ सकती है. समुद्री उत्पादों पर शुल्क घटने से वेरावल जैसे तटीय इलाकों को भी फायदा मिलेगा.

तमिलनाडु

तमिलनाडु पहले से ही ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत है. तिरुप्पुर के गारमेंट एक्सपोर्ट, वेल्लोर-अंबूर के लेदर और फुटवियर सेक्टर को यूरोप में बेहतर कीमत और बाजार मिलेगा. चेन्नई और कोयंबटूर के इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों से पूरी वैल्यू चेन मजबूत होगी.

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के लिए यह डील आजीविका से सीधे जुड़ी है. दार्जिलिंग चाय को यूरोप में ज्यादा पहचान और बेहतर बाजार मिल सकता है. दीघा और हल्दिया से झींगा और मछली के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, राज्य के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी नया बाजार मिलेगा.

असम

असम के चाय और मसालों को यूरोपीय प्रीमियम बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी. डिब्रूगढ़-जोरहाट की चाय, ऊपरी असम के मसाले और बांस आधारित उत्पादों के लिए यह डील नई संभावनाएं खोलती है. इससे किसानों और कारीगरों की आय बढ़ सकती है.

केरल

केरल को झींगा, टूना और मसालों से फायदा होगा. कोच्चि और अलाप्पुझा के बंदरगाहों से यूरोप को निर्यात बढ़ सकता है. काली मिर्च और इलायची जैसे मसालों को बेहतर कीमत मिलने से किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा.

कर्नाटक

कर्नाटक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा के लिए तैयार है. बेंगलुरु-तुमकुरु बेल्ट से हाई-टेक निर्यात बढ़ने की उम्मीद है. साथ ही परिधान उद्योग को भी नई बाजार पहुंच मिलेगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा.

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

आंध्र प्रदेश में समुद्री खाद्य निर्यात, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा मिलेगा. तेलंगाना में हैदराबाद केंद्रित फार्मा, मेडिकल डिवाइस और टेक्सटाइल उद्योगों को यूरोपीय बाजार में मजबूत जगह मिल सकती है. वहीं, उत्तर भारत के राज्य को एमएसएमई और कारीगरों का लाभ

पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह डील एमएसएमई और कारीगरों के लिए खास है. लुधियाना के टेक्सटाइल, जालंधर के खेल सामान, जयपुर के आभूषण, जोधपुर के फर्नीचर और कानपुर-आगरा के लेदर उद्योग को नया विस्तार मिलेगा. कुल मिलाकर भारत-ईयू एफटीए सिर्फ निर्यात बढ़ाने का समझौता नहीं, बल्कि राज्यों की अर्थव्यवस्था, रोजगार और स्थानीय उद्योगों को वैश्विक मंच से जोड़ने की रणनीति है. अगर राज्य सरकारें और उद्योग इस मौके का सही इस्तेमाल करें, तो भारत के कई हिस्से आने वाले वर्षों में नए एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं.

