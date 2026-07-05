समंदर में चीन के खतरे से निपटने के लिए ये खास तकनीक विकसित कर रहा है भारत, अदृश्य हो जाएंगी पनडुब्बियां

भारत छह स्वदेशी परमाणु हमलावर पनडुब्बियां (SSN) बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इनमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे दुश्मन की नजर में न आएं. इसके अलावा भारतीय नौसेना मानव रहित समुद्री ड्रोन भी शामिल करने वाली है.

Indian Navy: हिंद महासागर में चीन की दखल बढ़ने लगी है. चीन की नौसेना इस क्षेत्र में लगातार मौजूदगी बनाए रखती है. चीन, भारत को दबाव में रखने के लिए पाकिस्तान की नौसेनिक क्षमता भी बढ़ा रहा है. यही कारण है कि इंडियन नेवी इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए खास उपाय कर रही है. भारतीय नौसेना अपने बेड़े में नए युद्धपोत और पनडुब्बियां तो शामिल कर ही रही है, इसके साथ ही ऐसी तकनीक भी विकसित कर रही है जिससे पानी के नीचे सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफार्म आसानी से दुश्मन की नजर में न आएं. आइये जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

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क्या है भारतीय नौसेना की खास रणनीति

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ मिलकर भारतीय नौसेना उन्नत हाइड्रोडायनामिक्स तकनीक पर काम कर रही है. इससे पानी के नीचे गश्त कर रहीं पनडुब्बियों की आवाज कम हो जाएगी. पनडुब्बी जितनी कम आवाज करेगी, दुश्मन के सोनार के लिए उसे पकड़ना उतना ही मुश्किल होगा. इस तरह से नेवी पनडुब्बियों को स्टील्थ बनाने का प्रयास कर रही है. भारतीय नौसेना अपनी नई पनडुब्बियों के डिजाइन में ऐसे आकार और कोटिंग का इस्तेमाल कर रही है जो पानी के घर्षण और आवाज, दोनों को न्यूनतम कर देते हैं. इसके अलावा, विशाखापत्तनम में स्थित 'नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेट्री' उन्नत हाइड्रोडायनामिक परीक्षण सुविधाओं का उपयोग करके स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों को शांत बना रही है.

ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स का निर्माण

भारत अपनी नौसैनिक रणनीति के तहत ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स यानी कि पानी के अंदर काम करने वाले मानवरहित वाहनों का भी तेजी से विकास कर रहा है. भारतीय नौसेना बड़े आकार की ड्रोन पनडुब्बियों को शामिल करने की योजना पर काम कर रही है. ये बिना किसी इंसानी क्रू के हफ्तों या महीनों तक पानी के नीचे रहकर जासूसी कर सकती हैं. बारूदी सुरंगों का पता लगा सकती है. एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल्स दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर भी रख सकते हैं. DRDO और निजी रक्षा कंपनियां पानी के नीचे काम करने वाले ऐसे स्वायत्त वाहन बना रही हैं जो चुपचाप चीनी नौसेना की गतिविधियों की टोह ले सकें.

कैसे बना रहेगा हिंद महासागर में दबदबा

चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों और जासूसी जहाजों को भेज रहा है. भारत इस क्षेत्र में एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल्स को तैनात करके चीन को संदेश दे सकता है. ये उपाय सुनिश्चित केरेंगे कि भारत के पास पानी के नीचे इतनी ताकत हो कि कोई भी दुश्मन भारतीय समुद्री सीमा में घुसने से पहले सौ बार सोचे.