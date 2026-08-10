ब्रह्मोस तो सिर्फ शुरुआत! पूरी दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार है भारत का अगला हथियार

भारत का रक्षा निर्यात अब सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये नए दौर के स्मार्ट हथियारों, लॉन्ग-रेंज ड्रोनों और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ तेजी से बढ़ रहा है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ के ऑल-टाइम हाई पर पहुंचा

भारत अब 80 से अधिक देशों को रक्षा सामान बेच रहा है

दुनिया भर में भारत निर्मित लॉन्ग-रेंज ड्रोन, पिनाका-आकाश जैसे सिस्टम्स की मांग बढ़ी

सरकार का लक्ष्य है कि 2029-30 तक डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ रु तक पहुंच जाए

भारत के हथियार निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट की कहानी जब भी सामने आती है, सबके जहन में सबसे पहला नाम ब्रह्मोस का आता है. यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सालों से इस बात का सबूत रही है कि भारत दुनिया के लिए आधुनिक हथियार बना भी सकता है और बेच भी सकता है. लेकिन आने वाले समय में यह कहानी सिर्फ किसी एक बड़ी मिसाइल तक सीमित नहीं रहने वाली.

रक्षा निर्यात में 62% का उछाल

अब असली खेल ड्रोन, सटीक निशाना लगाने वाले गोला-बारूद, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बिना इंसानों के चलने वाले ऑटोमैटिक सिस्टम्स का है. यह बदलाव अब कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखने लगा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात उछलकर रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल के 23,622 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 62% से भी ज़्यादा की बढ़त दिखाता है.

बदलते युद्ध और हथियारों का नया बाजार

आज भारत 80 से भी अधिक देशों को रक्षा सामान सप्लाई कर रहा है, और इन्हें बेचने वाली कंपनियों की संख्या भी बढ़कर 145 हो चुकी है. लेकिन असली कहानी सिर्फ इन बड़े आंकड़ों में नहीं, बल्कि इस बात में छुपी है कि भारत अब बेच क्या रहा है. आज के दौर में युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल चुका है. अब जंग सिर्फ महंगे फाइटर जेट्स, टैंकों या करोड़ों की मिसाइलों के भरोसे नहीं लड़ी जाती.

दुनिया को चाहिए कम कीमत वाले असरदार हथियार

हाल के सालों में हुई जंगों ने यह साबित कर दिया है कि कम लागत वाले ड्रोन, या सुसाइड ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर-डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सैन्य रणनीति का मुख्य केंद्र बन चुके हैं. दुनिया को अब ऐसे हथियार चाहिए जो दूर तक जा सकें, सटीक हमला करें, खुद-ब-खुद काम कर सकें और सबसे जरूरी, जिनकी कीमत पारंपरिक हथियारों की तुलना में बेहद कम हो.

इसी राह पर आगे बढ़ रही डिफेंस इंडस्ट्री

भारत की डिफेंस इंडस्ट्री इसी राह पर आगे बढ़ रही है. नोएडा की कंपनी आईजी डिफेंस का 'काल' (KAL) ड्रोन इसका बड़ा उदाहरण है. यह एक लॉन्ग-रेंज वन-वे अटैक ड्रोन है. कंपनी का दावा है कि यह 50 किलो का बारूद लेकर 1,000 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और 7-8 घंटे तक हवा में रह सकता है. सरकारी मंजूरी मिलते ही इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतारने की तैयारी है.

भविष्य के युद्ध का नतीजा तय करेंगे ये हथियार

सस्ते ड्रोनों ने यह साबित कर दिया है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह करने के लिए हर बार करोड़ों डॉलर की मिसाइल दागने की जरूरत नहीं होती. जंग का अर्थशास्त्र बदल रहा है. आईजी डिफेंस के सीईओ बोधिसत्व संघप्रिया का मानना है कि भविष्य के युद्ध बिना इंसान के चलने वाले और दूर तक सटीक वार करने वाले हथियारों से तय होंगे.

ड्रोन तो बस एक शुरुआत

उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि जो मित्र देश अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, वे ऐसे मेक-इन-इंडिया हथियारों को तरजीह देंगे जो सस्ते हों और जिन्हें तुरंत तैनात किया जा सके. ड्रोन तो बस एक शुरुआत है. भारत के निर्यात सूची में अब काउंटर-ड्रोन सिस्टम, रडार, तोपें, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश एयर-डिफेंस सिस्टम और स्वाति रडार जैसे आधुनिक हथियार शामिल हो चुके हैं यानी ब्रह्मोस ने अगर दुनिया के दरवाजे खोले थे, तो अब भारत की बाकी टेक्नोलॉजी उस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है.

हथियारों का 'दिमाग' भी भारत में बन रहा है

इस कहानी का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है जो अक्सर नजरों से छुप जाता है- हथियारों के अंदर लगी टेक्नोलॉजी. मिसाइल या तोप का गोला बाहर से दिखता जरूर है, लेकिन उसका असली दम इस बात में होता है कि उसके अंदर सेंसर, गाइडेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे लगे हैं, जो उसे बिल्कुल सटीक निशाने पर ले जाते हैं.

अम्यूनिक सिस्टम्स की सीईओ प्रियंका सिंघल का कहना है कि भारत का असली पोटेंशियल सिर्फ बने-बनाये हथियारों में नहीं, बल्कि उस इलेक्ट्रॉनिक्स और 'फ़्यूज' में है जो इन हथियारों को स्मार्ट बनाते हैं. भारत ने हथियारों की बाहरी बॉडी बनाने में महारत हासिल कर ली है, लेकिन अब ध्यान उस दिमाग को विकसित करने पर है जो यह तय करता है कि हथियार काम कैसे करेगा.

डीआरडीओ भी आईआईटी मद्रास और म्यूनिशन्स इंडिया के साथ मिलकर साधारण तोप के गोलों को आधुनिक सटीक गोलों में बदलने पर काम कर रहा है. आने वाले समय में भारत सिर्फ पूरी मिसाइल बेचने के बजाय उसके अंदर की यह क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी दुनिया को बेचेगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार है.

2030 तक का बड़ा लक्ष्य

भारत सरकार ने 2029-30 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. रक्षा सचिव के मुताबिक, जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है, यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होगा. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक FY26 में अकेले प्राइवेट कंपनियों ने 17,353 करोड़ रुपये का निर्यात किया, जबकि सरकारी डिफेंस उपक्रमों का योगदान 21,071 करोड़ रुपये रहा.

आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट और तोपें खरीदी हैं, फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल ली है, और इसके अलावा डॉर्नियर विमान, हेलीकॉप्टर, बॉट, टॉरपीडो और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स भी कई देशों को बेचे जा रहे हैं. साफ है कि भारत अब सिर्फ हथियार असेंबल करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि उनके अंदर की टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस खुद तैयार कर रहा है.

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