RRB JE Answer Key 2026: आरआरबी ने जारी की जूनियर इंजीनियर परीक्षा की आंसर की, जानें कब तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो

क्या होती है 'Condolence Book?', जिसपर खामेनेई की मौत के बाद भारत ने किए हस्ताक्षर

NEET UG 2026 का रजिस्ट्रेशन जल्द हो रहा खत्म, ये रही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

Surya Nakshatra Gochar 2026: इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ

भारत

क्या होती है 'Condolence Book?', जिसपर खामेनेई की मौत के बाद भारत ने किए हस्ताक्षर

India Condoles Khamenei Death: भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास पहुंचकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए.

रईश खान

Updated : Mar 05, 2026, 05:43 PM IST

क्या होती है 'Condolence Book?', जिसपर खामेनेई की मौत के बाद भारत ने किए हस्ताक्षर

भारत ने खामेनेई की मौत पर जताया दुख (Photo: ANI)

भारत ने आखिरकार ईरान के सु्प्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर दुख जता दिया है. विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने गुरुवार को खामेनेई की 'शोक पुस्तिका' पर हस्ताक्षर किए. खामेनेई 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में मारे गए थे. इस हमले की दुनिया के कई देशों में आलोचना हो रही थी. भारत सरकार पर भी विपक्ष दवाब बना रहा था कि वह भी इसकी निंदा करे.  

विदेश सचिव विक्रम मिस्री (Vikram Misri) नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास पहुंचे,जहां उन्होंने खामेनेई की शोक पुस्तिका (Condolence Book) पर हस्ताक्षर किए. उन्होंने भारत सरकार की ओर से यह साइन किए. जिसमें भारत ने हालिया घटना पर अपनी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की. भारत सरकार ने खामेनेई की मौत पर शोक संवेदना प्रकट की.

क्या होती है शोक पुस्तिका?

शोक पुस्तिका (Condolence Book) एक ऐसी बुक होती है, जिसमें किसी व्यक्ति के निधन पर उनके परिजनों, मित्रों और परिचितों के शोक संदेश और श्रंद्धांजलि संग्रहीत की जाती है. देशों से हस्ताक्षर कराने का उद्देश्य मृतक के प्रति सम्मान और श्रंद्धाजलि व्यक्त करना होता है. इस पुस्तिका पर देशों से हस्ताक्षर तभी कराए जाते हैं, जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, राजनेता, राजदूत या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शख्सियत हो. 

शोक पुस्तिका क्या लिखा होता है?

  • मृतक की एक तस्वीर शोक पुस्तिका के कवर पेज पर या अंदर लगाई जाती है.
  • उनके जीवन, कार्यों, और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी लिखी होती है.
  • मृतक के परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी होती है, जैसे- उनके माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, बच्चे आदि.
  • यह पुस्तिका मृतक के जीवन और कार्यों को याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है.
  • जो देश इस पुस्तिका पर हस्ताक्षर करता है, वो उस व्यक्ति को शोक संदेश देने के लिए कुछ शब्द भी लिख सकता है.

भारत-ईरान के बीच पुराने संबंध

दरअसल, भारत से उम्मीद जताई जा रही थी कि वह US-इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले की निंदा करे. लेकिन भारत सरकार ने चुप्पी साध ली. भारत और ईरान के बीच संबंध बहुत पुराने रहे हैं. दोनों देशों के बीच व्यापारिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी रहे हैं. ईरान के शाह रजा पहलवी ने 1969 में पहली बार भारत का दौरा किया था. इसके बाद तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी 1973 में ईरान गई थीं. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यस्ता का मुद्दा हो या अफगानिस्तान का, कई मौकों पर उसने हिंदुस्तान का समर्थन किया है.

यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर हो रहा है. बुधवार को अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत IRIS Dena को टॉपीडो से हमला कर डुबो दिया. जिसमें उसके 87 नौसैनिक मारे गए. ईरान का यह वॉरशिप भारत के बुलावे पर 'मिलन युद्धाभ्यास 2026' शामिल होने के लिए विशाखापट्टनम आया था. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह ईरान लौट रहा था, तभी श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास Indian Ocean में अमेरिकी नौसेना ने हमला कर डुबा दिया. 

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने हिंद महासागर में अमेरिकी अटैक पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि इतनी 'डरपोक और भयभीत' सरकार पहले कभी नहीं देखी. हमारे मेहमान मारे गए और मोदी खामोश हैं.'

