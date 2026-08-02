भारत-चीन रिश्तों में नया मोड़! 6 साल बाद खुला ऐतिहासिक ट्रेड रूट, जानिए आम लोगों को होगा क्या फायदा?

India China Trade News: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित ऐतिहासिक शिपकी ला दर्रा 6 साल के लंबे अंतराल के बाद व्यापारिक गतिविधियों के लिए दोबारा खोल दिया गया है.

शिपकी ला दर्रा 2020 के बाद व्यापार के लिए फिर से खोल दिया गया है.

लगभग 12,890 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मार्ग 30 नवंबर तक खुला रहेगा

यहां बिना करेंसी के, सदियों पुरानी सामान के बदले सामान की प्रणाली से कारोबार होता है

व्यापारियों को 3 दिन के भीतर अपना व्यापार पूरा करके भारतीय सीमा में वापस आना अनिवार्य है

भारत और चीन के रिश्तों में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक मोड़ आया है. डोकलाम विवाद, 2020 की गलवान घाटी की घटना और कोरोना महामारी के कारण जो सीमा व्यापार पिछले 6 सालों से पूरी तरह ठप्प पड़ा था, वह अब दोबारा शुरू हो गया है. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद ऐतिहासिक 'शिपकी ला दर्रा' (Shipki La Pass) से दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को हरी झंडी दे दी गई है.

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यह सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता खुलने की खबर नहीं है, बल्कि यह दो पड़ोसी मुल्कों के बीच बर्फ के पिघलने और स्थानीय लोगों की किस्मत बदलने का एक बड़ा संकेत है. आपको बताते हैं कि इस ऐतिहासिक फैसले से भारत और चीन के रिश्तों में क्या बदलाव आएगा और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा.

6 साल बाद क्यों खुला ये रास्ता?

शिपकी ला दर्रा समुद्र तल से करीब 3,930 मीटर की ऊंचाई पर सतलुज घाटी के किनारे स्थित है. ये रास्ता सदियों पुरानी सिल्क रूट परंपरा का हिस्सा रहा है, जो हिमाचल के किन्नौर को सीधे चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है. साल 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत और सीमा पर बढ़े तनातनी के माहौल के कारण इस रास्ते को बंद कर दिया गया था.

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत के बाद दोनों देशों ने सीमा पर सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. नतीजतन, 30 नवंबर तक चलने वाले इस सीजनल ट्रेड विंडो को फिर से शुरू कर दिया गया है.

पैसे नहीं, सामान के बदले सामान

शिपकी ला दर्रे से होने वाले व्यापार की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां ज्यादातर कारोबार नोटों या डिजिटल पेमेंट से नहीं, बल्कि सदियों पुरानी 'वस्तु विनिमय प्रणाली' यानी सामान के बदले सामान देकर होता है. व्यापारी अपने सामान को गाड़ियों में भरकर सीमा तक ले जाते हैं. इसके बाद सीमा के उस पार, तिब्बती इलाके में बने पॉइंट तक सामान को खच्चरों और याक जैसी स्थानीय जानवरों की मदद से पहुंचाया जाता है.

सुरक्षा के लिहाज से इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी चौकसी बरत रहे हैं. इसके लिए नया छुपन्न ट्रेड मार्ट शुरू किया गया है, जहां से व्यापारियों को परमिट दिया जाता है. परमिट मिलने के बाद भारतीय व्यापारियों को 72 घंटे के भीतर अपना व्यापार पूरा करके भारतीय सीमा में वापस लौटना होता है.

भारत से क्या जाएगा और चीन से क्या आएगा?

दोनों देशों ने मिलकर उन सामानों की सूची तय की है, जिनका लेन-देन किया जा सकता है-

भारत से जाने वाला सामान- किन्नौर और आसपास के इलाकों से सूखे मेवे, मसाले, चाय, कॉफी, अनाज, हाथ से बने कपड़े, तांबे के बर्तन, डिब्बाबंद खाना और दुर्लभ जड़ी-बूटियां चीन भेजी जाएंगी.

किन्नौर और आसपास के इलाकों से सूखे मेवे, मसाले, चाय, कॉफी, अनाज, हाथ से बने कपड़े, तांबे के बर्तन, डिब्बाबंद खाना और दुर्लभ जड़ी-बूटियां चीन भेजी जाएंगी. चीन (तिब्बत) से आने वाला सामान- तिब्बत से भारत में पश्मीना ऊन, कच्ची ऊन, याक के बाल, भेड़ की खाल, खूबसूरत कालीन, चीनी मिट्टी और पारंपरिक तिब्बती औषधियां आएंगी.

तिब्बत से भारत में पश्मीना ऊन, कच्ची ऊन, याक के बाल, भेड़ की खाल, खूबसूरत कालीन, चीनी मिट्टी और पारंपरिक तिब्बती औषधियां आएंगी. इस बार घोड़े, बकरी और भेड़ जैसे जीवित पशुओं के व्यापार पर रोक रहेगी, क्योंकि वहां अभी उनके स्वास्थ्य जांच के पूरे इंतजाम नहीं हैं.

आम लोगों और स्थानीय निवासियों को क्या फायदा होगा?

इस ऐतिहासिक व्यापार मार्ग के खुलने का सबसे सीधा और बड़ा फायदा हिमाचल प्रदेश और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम लोगों को मिलने वाला है.

स्थानीय कारोबारियों की आर्थिक मजबूती- 6 साल से ठप्प पड़े स्थानीय कारोबार को अब नया जीवन मिलेगा. किन्नौर के किसानों, बुनकरों और जड़ी-बूटी इकट्ठा करने वालों को अपनी उपज का सही दाम मिल सकेगा.

6 साल से ठप्प पड़े स्थानीय कारोबार को अब नया जीवन मिलेगा. किन्नौर के किसानों, बुनकरों और जड़ी-बूटी इकट्ठा करने वालों को अपनी उपज का सही दाम मिल सकेगा. रोजगार के नए अवसर- सामान की ढुलाई, पैकेजिंग, गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट और स्थानीय बाजारों में चहल-पहल बढ़ने से सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा.

सामान की ढुलाई, पैकेजिंग, गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट और स्थानीय बाजारों में चहल-पहल बढ़ने से सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा. सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा- भारत-चीन सीमा पर हलचल और व्यापार फिर से शुरू होने से किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे इलाकों में एडवेंचर और बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. इससे होटल, गाइड और होम-स्टे चलाने वालों की कमाई बढ़ेगी.

भारत-चीन सीमा पर हलचल और व्यापार फिर से शुरू होने से किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे इलाकों में एडवेंचर और बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. इससे होटल, गाइड और होम-स्टे चलाने वालों की कमाई बढ़ेगी. सस्ते और असली सामान की पहुंच- बाजार में असली पश्मीना, गर्म कपड़े और पारंपरिक कालीन जैसी चीजें आम ग्राहकों को सीधे और किफायती दामों पर मिल सकेंगी.

रिश्तों पर जमती बर्फ पिघली!

शिपकी ला दर्रे का दोबारा खुलना केवल दो देशों के बीच सामान का लेन-देन नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि कूटनीतिक बातचीत से बड़े से बड़े विवाद सुलझाए जा सकते हैं. उत्तराखंड के लिपुलेख और सिक्किम के नाथू ला दर्रे की तरह ही शिपकी ला का खुलना यह संकेत देता है कि आने वाले समय में भारत और चीन के संबंध फिर से पटरी पर लौट सकते हैं, जिससे पूरे दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

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