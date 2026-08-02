भारत-चीन रिश्तों में नया मोड़! 6 साल बाद खुला ऐतिहासिक ट्रेड रूट, जानिए आम लोगों को होगा क्या फायदा?

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India China Trade News: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित ऐतिहासिक शिपकी ला दर्रा 6 साल के लंबे अंतराल के बाद व्यापारिक गतिविधियों के लिए दोबारा खोल दिया गया है.
भारत और चीन के रिश्तों में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक मोड़ आया है. डोकलाम विवाद, 2020 की गलवान घाटी की घटना और कोरोना महामारी के कारण जो सीमा व्यापार पिछले 6 सालों से पूरी तरह ठप्प पड़ा था, वह अब दोबारा शुरू हो गया है. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद ऐतिहासिक 'शिपकी ला दर्रा' (Shipki La Pass) से दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को हरी झंडी दे दी गई है.
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यह सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता खुलने की खबर नहीं है, बल्कि यह दो पड़ोसी मुल्कों के बीच बर्फ के पिघलने और स्थानीय लोगों की किस्मत बदलने का एक बड़ा संकेत है. आपको बताते हैं कि इस ऐतिहासिक फैसले से भारत और चीन के रिश्तों में क्या बदलाव आएगा और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा.
शिपकी ला दर्रा समुद्र तल से करीब 3,930 मीटर की ऊंचाई पर सतलुज घाटी के किनारे स्थित है. ये रास्ता सदियों पुरानी सिल्क रूट परंपरा का हिस्सा रहा है, जो हिमाचल के किन्नौर को सीधे चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है. साल 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत और सीमा पर बढ़े तनातनी के माहौल के कारण इस रास्ते को बंद कर दिया गया था.
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत के बाद दोनों देशों ने सीमा पर सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. नतीजतन, 30 नवंबर तक चलने वाले इस सीजनल ट्रेड विंडो को फिर से शुरू कर दिया गया है.
शिपकी ला दर्रे से होने वाले व्यापार की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां ज्यादातर कारोबार नोटों या डिजिटल पेमेंट से नहीं, बल्कि सदियों पुरानी 'वस्तु विनिमय प्रणाली' यानी सामान के बदले सामान देकर होता है. व्यापारी अपने सामान को गाड़ियों में भरकर सीमा तक ले जाते हैं. इसके बाद सीमा के उस पार, तिब्बती इलाके में बने पॉइंट तक सामान को खच्चरों और याक जैसी स्थानीय जानवरों की मदद से पहुंचाया जाता है.
सुरक्षा के लिहाज से इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी चौकसी बरत रहे हैं. इसके लिए नया छुपन्न ट्रेड मार्ट शुरू किया गया है, जहां से व्यापारियों को परमिट दिया जाता है. परमिट मिलने के बाद भारतीय व्यापारियों को 72 घंटे के भीतर अपना व्यापार पूरा करके भारतीय सीमा में वापस लौटना होता है.
दोनों देशों ने मिलकर उन सामानों की सूची तय की है, जिनका लेन-देन किया जा सकता है-
इस ऐतिहासिक व्यापार मार्ग के खुलने का सबसे सीधा और बड़ा फायदा हिमाचल प्रदेश और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम लोगों को मिलने वाला है.
शिपकी ला दर्रे का दोबारा खुलना केवल दो देशों के बीच सामान का लेन-देन नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि कूटनीतिक बातचीत से बड़े से बड़े विवाद सुलझाए जा सकते हैं. उत्तराखंड के लिपुलेख और सिक्किम के नाथू ला दर्रे की तरह ही शिपकी ला का खुलना यह संकेत देता है कि आने वाले समय में भारत और चीन के संबंध फिर से पटरी पर लौट सकते हैं, जिससे पूरे दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
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