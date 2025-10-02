भारत-चीन के बीच 5 साल बाद हवाई सेवा बहाल, अक्टूबर में इस तारीख से शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट

India-China direct flights: भारत और चीन दोनों देशों के बीच लंबे समय के बाद फिर से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है. अब लगभग 5 सालों बाद सीधे हवाई उड़ानों से दोनों देशों के यात्रियों को फायदा मिलेगा.

India-China direct flights: भारत और चीन के बीच लंबे से समय से कोई भी सीधी उड़ान उपलब्ध नही थी. लेकिन अब लगभग 5 सालों बाद सीधे हवाई उड़ानों को फिर से शुरू करने पर सहमति दी है. बता दें कि गालवान संघर्ष के करीब 5 साल पूरे हो चुके है और तभी से भारत और चीन के बीच डायरेक्ट उड़ाने बंद थीं. अब विदेश मंत्रालय ने गुरूवार को भारत से चीन के बीच डायरेक्ट उड़ानों के शुरू करने की आधिकारिक घोषणा कर दी हैं.

दोनों देशों के बीच हवाई सेवा फिर से शुरू

विदेश मंत्रालय ने कहा, “इस साल की शुरुआत से ही भारत और चीन के बीच संबंधों को धीरे-धीरे सामान्य करने के सरकार के दृष्टिकोण के तहत दोनों देशों के नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों ने तकनीकी स्तर पर वार्ता की है ताकि सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू किया जा सके और एयर सर्विसेज एग्रीमेंट में संशोधन किया जा सके.” बता दें कि डोकलाम विवाद के कारण सीधी उड़ानें प्रतिबंधित कर दी गई थी और कोविड-19 के आने से इसे और बढ़ा दिया गया था.

26 अक्टूबर से होगी उड़ान चालू

विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार तय हुआ है कि भारत और चीन के चुनिंदा हवाई मार्गों पर सीधी उड़ानें अक्टूबर 2025 के अंत तक शुरू हो जाएंगी. रिपोर्ट की मानें तो 26 अक्टूबर से ये उड़ानें शुरू हो सकती हैं. यह उड़ानें दोनों देशों की एयरलाइंस की व्यावसायिक मंजूरी और सभी संचालन नियमों के पालन पर निर्भर होंगी. बता दें कि सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने की पहली घोषणा पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री वांग यी की नई दिल्ली यात्रा के बाद की गई थी.

इंडिगो के विमान भरेंगे उड़ान

इंडिगो एयरलाइन ने बताया कि वह जल्द ही दिल्ली और ग्वांगझू के बीच सीधी उड़ानें भी शुरू करेगी. इंडिगो इन उड़ानों के लिए अपने एयरबस ए320 नियो विमानों का इस्तेमाल करेगी, जिससे सीमा पार व्यापार और रणनीतिक व्यापारिक साझेदारियों के रास्ते फिर से खुलेंगे और दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

