बॉर्डर विवाद खत्म करने को तैयार था ड्रैगन, बदले में भारत से मांगी कोहिनूर से भी कीमती चीज, खौल उठा था हर हिंदुस्तानी का खून

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों से जारी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब चीन ने शांति के नाम पर भारत के सामने एक बेहद खतरनाक ऑफर रखा था?

भारत और चीन के बीच हिमालय की चोटियों पर खिंची सीमा रेखा सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह दशकों पुराने विवाद, विश्वासघात और कूटनीतिक पैंतरेबाजी की गवाह है. दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते भले ही कितने भी गहरे क्यों न हों, लेकिन सीमा पर फैला तनाव अक्सर 'दोस्ती' के तमाम दावों पर पानी फेर देता है.

इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक ऐसा दौर भी आया था जब चीन इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने का दिखावा कर रहा था. लेकिन इस शांति के बदले उसने जो कीमत मांगी, उसने न केवल भारतीय नेतृत्व को हैरान कर दिया, बल्कि हर हिंदुस्तानी का खून खौला दिया. चीन का वह बार्टर ऑफर इतना चालाकी भरा था कि भारत ने उसे सिरे से खारिज कर कूड़ेदान में फेंक दिया.

क्या था 1960 का वो समझौता?

यह बात 1959-60 की है, जब तिब्बत पर कब्जे के बाद भारत और चीन के रिश्ते तेजी से गर्त में जा रहे थे. इसी तनाव के बीच चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने भारत के सामने एक शांति प्रस्ताव रखा. चीन का प्रस्ताव सीधा और बेहद शातिर था- "भारत अक्साई चिन पर अपना दावा छोड़ दे और इसे औपचारिक रूप से चीन का हिस्सा मान ले. इसके बदले में चीन अरुणाचल प्रदेश (तत्कालीन NEFA) पर भारत के अधिकार को मान्यता दे देगा."

सीधे शब्दों में कहें तो चीन भारत की ही एक जमीन को पूरी तरह हड़पने के बदले भारत की ही दूसरी जमीन पर अपना दावा छोड़ने का नाटक कर रहा था. यह एक ऐसा सौदा था जिसमें भारत को खोना ही खोना था. भारत के लिए अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही संप्रभुता के अभिन्न अंग थे. उस वक्त भी भारतीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया था कि देश की अखंडता का सौदा नहीं हो सकता.

अक्साई चिन के पीछे चीन की बेचैनी का कारण

सवाल यह उठता है कि आखिर चीन अक्साई चिन के लिए इतना उतावला क्यों था? दरअसल, इसके पीछे चीन की एक बड़ी रणनीतिक मजबूरी थी. चीन को अपने दो सबसे अशांत और संवेदनशील इलाकों- झिंजियांग और तिब्बत, को जोड़ने के लिए एक सुरक्षित मार्ग चाहिए था. अक्साई चिन का पठार वह इलाका था जहां से चीन ने चुपके से शिंजियांग-तिब्बत हाईवे बना लिया था.

जब भारत को इस अवैध निर्माण का पता चला और विरोध दर्ज कराया गया, तब अपनी चोरी पकड़े जाने पर चीन ने यह बार्टर डील पेश की. उनका मकसद साफ था, सड़क उनके नियंत्रण में रहे और भारत कानूनी तौर पर इस कब्जे पर मुहर लगा दे.

मैकमोहन लाइन को खत्म करने की साजिश

चीन का यह ऑफर सिर्फ जमीन का टुकड़ा हथियाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक गहरी कूटनीतिक साजिश थी. अगर भारत अक्साई चिन दे देता, तो इसका सीधा मतलब होता कि भारत ऐतिहासिक मैकमोहन लाइन की प्रासंगिकता को खुद ही नकार रहा है. चीन की यह पुरानी आदत रही है कि वह पहले एक विशाल और नाजायज मांग रखता है, फिर बड़े दिल का दिखावा करते हुए समझौता करने का नाटक करता है ताकि वह अपनी मनचाही चीज छीन सके. भारत समझ चुका था कि यदि आज अक्साई चिन का सौदा किया गया, तो भविष्य में चीन अरुणाचल प्रदेश के लिए फिर से कोई नया विवाद खड़ा कर देगा.

बदलते समय में भारत का सख्त रुख

1960 के दशक का भारत और आज का भारत जमीन-आसमान का अंतर रखते हैं. आज भारत की सेना अक्साई चिन से लेकर अरुणाचल के तवांग तक, हर मोर्चे पर चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है. अब भारत सिर्फ डिफेंसिव' यानी रक्षात्मक नहीं है, बल्कि बॉर्डर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाकर प्रो-एक्टिव मोड में है.

वर्तमान सरकार का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है. सीमा पर यथास्थिति बहाल होनी चाहिए. जब तक चीन 2020 के गलवान संघर्ष से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं लौटता, तब तक किसी भी तरह की बातचीत या सौदेबाजी का प्रश्न ही नहीं उठता. भारत का संदेश साफ है- अरुणाचल हमारा है, अक्साई चिन हमारा है और अपनी संप्रभुता के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं.