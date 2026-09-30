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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

एक व्यक्ति-एक वोट-एक वैल्यू और छह मांगें, INDIA ब्लॉक की मीटिंग में खड़गे ने CEC ज्ञानेश कुमार पर क्या कहा?

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि 13.3 करोड़ वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि अगर किसी वोटर का नाम हटाया जाता है तो यह क्लीयर होना चाहिए कि किसका नाम और क्यों हटाया गया.

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Rishi Kant

Updated : Sep 30, 2026, 04:00 PM IST

एक व्यक्ति-एक वोट-एक वैल्यू और छह मांगें, INDIA ब्लॉक की मीटिंग में खड़गे ने CEC ज्ञानेश कुमार पर क्या कहा?

खरगे का 6 सूत्रीय एजेंडा (फोटो-PTI)

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  • विपक्ष 2 से 8 अक्टूबर तक सेव डेमोक्रेसी मार्च निकालेगा
  • 6 मार्च को ईसी दफ्तर तक निकलेगा विपक्षी सांसदों का मार्च
  • खड़गे ने कहा कि विपक्ष की पांच बड़ी रैलियां होंगी 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार (30 सितंबर) को INDIA ब्लॉक की मीटिंग में कहा कि फ्यूचर में होने चुनावों में एसआईआर से पहले की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल होना चाहिए. उन्होंने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी दोहराई. दिल्ली में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर हुई विपक्षी गठबंधन की इस मीटिंग में 19 दल शामिल हुए. आम आदमी पार्टी और डीएमके इस मीटिंग में नहीं आए, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से दो सांसद इसमें शामिल हुए.

खड़गे ने कहा, 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक वैल्यू' भारत के लोकतंत्र की बुनियाद है और इसे कमजोर नहीं होने दिया जा सकता. उन्होंने कहा कि विपक्ष लंबे समय से ईवीएम, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और बदलावों को लेकर सवाल उठा रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी की ओर से कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र में कथित गड़बड़ी के सबूतों का भी हवाला दिया और कहा, 'इंडिया गठबंधन के दलों ने भी इसको लेकर सवाल और आपत्ति उठाईं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया.'

एसआईआर का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि निर्वाचन आयोग इस वोटर लिस्ट को साफ और अपडेट करने की प्रोसेस बता रहा है, लेकिन अगर इसकी वजह से बड़ी संख्या में वोटर्स को लिस्ट से बाहर किया जाता है तो उन्हें दोबारा अपनी एलिजिबलिटी साबित करनी पड़ती है. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सिस्टम की है कि कोई वास्तविक और एलिजिबल वोटर वोटिंग के अधिकार से वंचित न हो.

किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा तो वजह पता हो: कांग्रेस अध्यक्ष

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि 13.3 करोड़ वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि अगर किसी वोटर का नाम हटाया जाता है तो यह क्लीयर होना चाहिए कि किसका नाम और क्यों हटाया गया. कोई भी वास्तविक भारतीय नागरिक मनमानी या अपारदर्शी तरीके से वोटिंग सिस्टम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए. 

अगर नैतिकता बची है तो इस्तीफा दें सीईसी: खड़गे

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विश्वसनीय चुनाव के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग जरूरी है. उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के वर्किंग स्टाइल पर भी सवाल उठाया और दावा किया कि आयोग के दो अन्य सदस्यों ने 10 महीने में 14 बार उनके साथ मतभेद जताए हैं. खड़गे ने सीईसी को पद से हटाने की मांग करते हुए कहा कि उनमें संवैधानिक या नैतिक शर्म बची है तो उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए. 

राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सुप्रिया सुले । फोटो- PTI
राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सुप्रिया सुले । फोटो- PTI 

खड़गे ने कहा कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका स्वतंत्र दिखाई देना भी जरूरी है. उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं का मुद्दा भी उठाया और कहा कि हर साल लाखों युवा मतदान के योग्य होते हैं. उन्होंने कहा कि पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं के लिए ऐसी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए जो उन्हें वोटिंग से हतोत्साहित करें.

कांग्रेस अध्यक्ष ने रखीं ये 6 मांगें

1-भविष्य में होने वाले चुनावों में SIR से पहले वाली वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया जाए. वोटर लिस्ट के संशोधन में पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र और बूथवार रूप से नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की जानकारी हो.
2-किसी भी वैध मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाने से पहले कारण बताया जाए. उसके खिलाफ अपील का एक सिस्टम हो.
3- प्रशासनिक खामियों, अपर्याप्त दस्तावेजों या जानकारी की कमी के कारण योग्य मतदाताओं को बाहर होने से बचाना.
4- चुनावों में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो.
5-हमारे युवा नागरिकों, खासकर पहली बार वोट देने वालों के लिए आसान और सुलभ वोटर रजिस्ट्रेशन.
6-संस्थागत जवाबदेही और एक ऐसा चुनाव आयोग जिस पर सभी राजनीतिक दलों का भरोसा हो.

2 से 8 अक्टूबर तक सेव डेमोक्रेसी मार्च निकालेगा विपक्ष 

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया ब्लॉक सेव डेमोक्रेसी मार्च निकालेगा. उन्होंने कहा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जिला लेवल पर ये मार्च निकाला जाएगा. 6 अक्टूबर को विपक्षी पार्टियों के सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालेंगे. इसके बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में भारत की राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा जाएगा. इसके बाद इंडिया ब्लॉक पांच बड़ी रैलियों का आयोजन करेगा. एक नवंपर को दिल्ली में बड़ी रैली होगी, जिसमें वोट चोरी से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा.

लोकतंत्र बर्बाद करने वालों को सजा मिले: राहुल गांंधी

INDIA गठबंधन की बैठक के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, 'INDIA गठबंधन के सभी नेताओं का यह पक्का वादा है कि हम यह पक्का करेंगे कि जिन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद किया है, उन्हें सजा मिले. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने सीनियर हैं या कौन हैं, भारतीय लोकतंत्र इस देश के हर व्यक्ति से बड़ा है.'

राहुल गांधी बोले- CEC का करते हैं इस्तेमाल PM मोदी

इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल 'चुनाव चोरी करने' के लिए करते हैं. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सीईसी ज्ञानेश कुमार ही ऐसे एकमात्र भारतीय क्यों हैं जिन्हें आजीवन पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्राप्त है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनका इस्तेमाल चुनाव चोरी के लिए करते हैं.' राहुल गांधी ने ये आरोप सीईसी और ईसी को कानूनी संरक्षण देने वाले 2023 के कानून की वजह से लगाया है. इस कानून की धारा 16 के तहत किसी मौजूदा या पूर्व सीईसी या फिर किसी निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ किसी भी आधिकारिक कार्य को लेकर केस दर्ज नहीं किया जा सकता.

INDIA ब्लॉक का हिस्सा नहीं AAP: संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है. उन्होंने कहा कि AAP ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया था. निर्वाचन आयोग की खामियों के खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ रही है. AAP सांसद ने 18 जुलाई 2025 को INDIA ब्लॉक से अलग होने का ऐलान किया था. संजय सिंह ने कहा था कि यह गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था.

DMK बोली- हम कांग्रेस के साथ नहीं

डीएमके ने कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में वैचारिक रूस से तो एकजुट है, लेकिन इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में वो शामिल नहीं हुई. डीएमके प्रवक्ता  एलंगोवन ने कहा, 'कांग्रेस ने दो मंत्री पदों के लिए तमिलनाडु में टीवीके को चुना था. इसलिए हम ऐसा नहीं रक सके. उन्होंने कि कांग्रेस हमारे गठबंधन में नहीं है. हम उनका समर्थन कैसे कर सकते हैं.  हम उनकी बुलाई गई मीटिंग में कैसे जा सकते हैं?' इससे पहले जून में हुई इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में भी डीएमके शामिल नहीं हुई थी.

इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शामिल हुए 19 दल 

इंडिया ब्लॉक की इस मीटिंग में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और के. सी. वेणुगोपाल के अलावा ममता बनर्जी, सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हुए. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि इस मीटिंग में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, AITC (ममता), एनसीपी (SP), शिवसेना (UBT), आरजेडी, सीपीआईएम, सीपीआई, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई एमएल, एआईएमएल, केसीएम, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केसीजे और फॉरवर्ड ब्लॉक शामिल हुए. 

ये भी पढ़ें- बीवी-बच्चे का जिक्र करने पर कहासुनी, AK-47 लेकर पहुंच गया CISF जवान, 4 साथियों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग

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