भारत से बांग्लादेश को मिला बड़ा झटका, रेडीमेड कपड़ों से लेकर इन चीजों के इम्पोर्ट को किया बैन

भारत ने एक बार फिर से बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है. यह झटका बांग्लादेश से लैंड रूट से इम्पोर्ट किए जाने वाले सामान बैन करके दिया गया है.

भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ समय से तनाव बना हुआ है. शेख हसीना की सरकार के जाते ही दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ गई है. अब इसका असर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट व्यापार पर भी पड़ता दिख रहा है. बांग्लादेश की हरकतों को देखते हुए भारत ने लैंड रूट के जरिए इम्पोर्ट किए जाने वाले रेडीमेड कपड़ों से लेकर जूट के बैग समेत कई बांग्लादेशी सामान के इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया है.

भारत ने लैंड इम्पोर्ट पर लगाया बैन

जानकारी के अनुसार, भारत बांग्लादेश सीमा पर अब किसी भी लैंड पोर्ट से बांग्लादेश से आने वाले सामन को इम्पोर्ट की अनुमति नहीं मिलगी, जिन चीजों पर लैंड रूट के जरिए इम्पोर्ट बैन किया गया है. उसमें जूट के बैग से लेकर कपड़े, बास्ट फाइबर के ब्लीच और बिना ब्लीच बुने हुए कपड़े शामिल हैं. इनके अलावा रस्सी, डोरी, जूट की रस्सी और जूट के बोरों का इम्पोर्ट भी बैन कर दिया गया है.

इससे पहले भी लगाया गया है बैन

यह पहली बार नहीं है, जब भारत बांग्लादेश के लैंड रूट को बैन किया हो, इससे पहले भी 27 जून 2025 को भारत ने बांग्लादेश से लैंड रूट से आने वाली जूट से बनी कई चीजों को बैन कर दिया था. हालांकि, ये इम्पोर्ट अभी भी महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से किए जा सकते हैं. अप्रैल और मई में भी भारत ने बांग्लादेश से आयात पर इसी तरह के बैन की घोषणा की थी.

रेडिमेट कपड़ों और प्रोसेसिस्ड फूड पर भी लगाया बैन

आपको बता दें कि 17 मई 2025 को भारत ने पड़ोसी देश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेसिस्ड फूड जैसी कई चीजों के इम्पोर्ट पर बंदरगाह से बैन लगा दिया था. 9 अप्रैल को भारत ने मध्य पूर्व, यूरोप और नेपाल व भूटान को छोड़कर कई अन्य देशों को विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के लिए बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी वापस ले ली थी. भारत ने यह कदम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के चीन में दिए गए विवादास्पद बयानों के बाद उठाये गये थे.

भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में ऐसे आई दरार

शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट होते ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमला किया गया. ​इसमें विशेषक हिंदुओं पर अत्याचार करने से लेकर मंदिरों को तोड़ दिया गया है. इस पर भारत ने लगातार टिप्पणी की. इसमें यूनुस द्वारा अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हमलों को रोकने में विफल रहने के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में दरार पड़ गई. कपड़ा क्षेत्र में बांग्लादेश भारत का एक बड़ा प्रतिस्पर्धी है. 2023-24 में भारत-बांग्लादेश व्यापार 12.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था. 2024-25 में भारत का निर्यात 11.46 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा है, जबकि आयात 2 बिलियन अमरीकी डॉलर हुआ.

