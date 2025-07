दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा- पीएम मोदी

लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस ने 22 अप्रैल को हुए हमले का बदला 22 मिनट के अंदर ले लिया था. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था कि सरकार ने सेना को पाकिस्तान तो भेज दिया लेकिन उनके हाथ बांध दिए, उन्हें पूरी आज़ादी नहीं दी. इसका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने सेना को पूरी आज़ादी दी थी कि उन्हें जहां, जैसे, जिस पर अटैक करना है वो कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री के भाषण की बड़ी बातेंः

1. प्रधानमंत्री ने अपनी भाषण की शुरुआत में कहा, 'मैं भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ हूं. जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता उन्हें आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ हूं. '

2. पहलगाम हमला भारत में दंगे फैलाने की साजिश थी, मैं देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया. गर्व है कि आतंकियों को ऐसी सजा दी कि आतंक के आकाओं की नींद उड़ी हुई है .

3. भारत ने तीन सूत्र पक्के कर दिये हैं. पहला- भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों और अपने समय पर जवाब देंगे. दूसरा- कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा. तीसरा- हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग-अलग नहीं देखेंगे.

