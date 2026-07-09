जिस यूरेनियम को लेकर लड़ रहे ईरान-अमेरिका, उसी को लेकर भारत ने की बड़ी डील, चीन की नींद उड़ना तय!

अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐतिहासिक यूरेनियम डील की है.

भारत-ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम को लेकर समझौते का आधिकारिक ऐलान किया

ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार मौजूद है

भारत को अब लंबे समय तक यूरेनियम मिलता रहेगा

भारत की आने वाले दशकों की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ये डील है बेहद अहम

अमेरिका और ईरान के बीच चलने वाला तनाव सिर्फ दो देशों का आपसी मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका गहरा असर पड़ता है. जब भी इन दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ती है, तो सबसे बड़ी मार दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर पड़ती है. खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वाले समुद्री रास्ते पर इसका सीधा असर होता है. जब भी होर्मुज बंद होने की नौबत आती है, तो पेट्रोल, डीजल से लेकर एलपीजी गैस तक के लिए हाहाकार मच जाता है. ऐसे में होर्मुज का संकट भारत की रातों की नींद उड़ा देता है. यही वजह है कि भारत अब इस रास्ते पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भविष्य का एक बड़ा दांव खेल रहा है.

यूरेनियम पर भारत-ऑस्ट्रेलिया की बड़ी डील

इस पूरी भू-राजनीतिक उठापटक के बीच भारत ने एक बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया है. जिस परमाणु ऊर्जा और यूरेनियम को लेकर अमेरिका और ईरान आपस में उलझे हुए हैं, उसी यूरेनियम को सुरक्षित करने के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण समझौता किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने गुरुवार (9 जुलाई 2026) को इस सहयोग को आगे बढ़ाने का आधिकारिक ऐलान किया है. यह डील भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से गेमचेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इसके बाद भारत के परमाणु बिजलीघरों को बिना किसी रुकावट के ईंधन मिल सकेगा.

इस डील से भारत को क्या हासिल होगा?

इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम की सप्लाई बेहद भरोसेमंद तरीके से और लंबे समय तक मिलती रहेगी. ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है. ईरान और होर्मुज के संकट को देखते हुए, भारत तेल और गैस के अलावा बिजली बनाने के अन्य मजबूत विकल्पों पर तेजी से काम कर रहा है.

पर्याप्त यूरेनियम मिलने से भारत में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चलाना और उनका विस्तार करना काफी आसान हो जाएगा. परमाणु ऊर्जा की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कोयले या गैस की तरह प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, जिससे भारत को अपनी बढ़ती बिजली की मांग को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पूरा करने में मदद मिलेगी.

रणनीतिक रूप से क्यों जरूरी है यह कदम?

भारत आज भी अपनी जरूरत का लगभग 70 से 80 प्रतिशत कच्चा तेल खाड़ी देशों, जैसे सऊदी अरब, इराक, यूएई, से आयात करता है, और ये सारे जहाज होर्मुज के रास्ते ही भारत आते हैं. वहां जरा भी तनाव हुआ तो भारत में तेल संकट खड़ा हो जाता है. ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मिलने के बाद, जब भारत में परमाणु बिजली का दायरा बढ़ेगा, तो पारंपरिक ईंधनों पर हमारी निर्भरता धीरे-धीरे कम होने लगेगी.

क्या तुरंत मिल जाएगा समाधान?

हालांकि, यहां एक बात साफ तौर पर समझने की है कि इस यूरेनियम डील से देश में पेट्रोल-डीजल के दाम या उनका आयात तुरंत कम नहीं होने वाला. परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने में होता है, जबकि गाड़ियों और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की जरूरत बनी रहेगी. इसलिए यह कोई शॉर्टकट या तुरंत मिलने वाला समाधान नहीं है, बल्कि यह भारत की आने वाले कई दशकों की ऊर्जा सुरक्षा और नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ाया गया एक बेहद मजबूत कदम है.

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