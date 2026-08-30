सिर्फ दोस्त नहीं...रणनीतिक साझेदार बनेंगे भारत-उज़्बेकिस्तान, यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता, पीएम मोदी ने की ये घोषणाएं

पीएम मोदी ने बताया कि 2026 में भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ है और दोनों पक्षों ने इस रिश्ते को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा देने का फैसला किया है. आपसी व्यापार भी 2030 तक 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 30 अगस्त को ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की. इस चर्चा के दौरान दोनों नेताओं ने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति जताई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत और उज़्बेकिस्तान अपने संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक ले जाएंगे और यूरेनियम की सप्लाई के लिए एक लंबी अवधि की व्यवस्था करेंगे.

इस बैठक में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, विदेश मंत्रालय के पश्चिम विभाग के सचिव सिबी जॉर्ज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष हम अपनी रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं. मुझे खुशी है कि इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने जा रहे हैं. हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे.

विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान आपसी सहयोग को रणनीतिक दिशा देने के लिए विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाएंगे. दोनों देश अपने मौजूदा जॉइंट कमीशन को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाकर मंत्री स्तर पर ले जाएंगे. पीएम मोदी ने मोदी ने बिजनेस-टू-बिजनेस जुड़ाव बढ़ाने की योजनाओं की भी घोषणा की और कहा कि दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट आयोजित करेंगे, जिसमें भारत और उज़्बेकिस्तान के बिज़नेस लीडर्स शामिल होंगे.

पीएम मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस (सख्त रुख) का साझा संकल्प रखते हैं. उन्होंने कहा, "दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है. आने वाले समय में, हम दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सीधे संपर्क, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त विकास को बढ़ावा देंगे. हमारा मानना ​​है कि आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौतियां हैं. इन तीनों के विरुद्ध हमारा जीरो टॉलरेंस का साझा संकल्प है."

पीएम मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ‘ओली दराजली दोस्तलिक’ ऑर्डर से सम्मानित किया गया है. प्रधानमंत्री मोदी ने यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सदियों पुरानी दोस्ती और साझा विरासत को समर्पित किया. उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है. पीएम मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान पाकर मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है. आपने ‘दोस्तलिक’ शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे भारत के लोग भी बहुत अच्छी तरह परिचित हैं. हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां ‘दोस्त’ शब्द दिन में कई बार इस्तेमाल न होता हो. ‘दोस्तलिक’ का मतलब है दोस्ती. यही शब्द भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्तों की असली भावना को सबसे बेहतर तरीके से बयान करता है.