भारत में बनेगा 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार, इस मुस्लिम देश से हुआ समझौता जमीन पर उतारने की तैयारी

India-UAE: भारत और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर एक विशाल स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएंगे. दोनों देश मिलकर लगभग 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार बनाएंगे. दोनों देश स्ट्रैटेजिक गैस रिजर्व फ्रेमवर्क बनाने पर भी बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं. इस तरह की किसी भी स्टोरेज व्यवस्था को भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रो

Strategic oil reserve: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने 15 मई, 2026 को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की आधिकारिक यात्रा की थी. इस दौरान उन्होंने अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ कई अहम मुद्दों पर बात की थी और भारत-UAE के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए थे. अब इन समझौतों को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है. पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ते हालात और सप्लाई चेन में रुकावट के खतरों के बीच भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

रणनीतिक क्रूड ऑयल भंडारण की क्षमता बढ़ाएगी

भारत ने देश में रणनीतिक कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) के भंडारण की क्षमता बढ़ाने और गैस रिजर्व के लिए एक ढांचा तैयार करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है. इकॉनमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े कच्चे तेल के भंडारण की क्षमता को मौजूदा 5.8 मिलियन बैरल से बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल करने की दिशा में काम शुरू किया जा रहा है. इसके लिए मौजूदा भूमिगत स्टोर का भी इस्तेमाल किया जाएगा और नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए जाएंगे. ET ने UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल के हवाले से बताया है कि भंडारण क्षमता को काफी हद तक बढ़ाने का लक्ष्य है, लेकिन नई सुविधाओं को चालू होने में कुछ साल लग सकते हैं. इस पहल में निवेश के साथ-साथ दोनों पक्षों की संयुक्त भागीदारी भी शामिल होगी.

तीसरे देश को भी बेचा जाएगा भारत में स्टोर कच्चा तेल

रिपोर्ट के अनुसार, भारत और यूएई कई तरह के स्टोरेज इंतजामों पर विचार कर रहे हैं. इसमें ऐसे कमर्शियल मॉडल भी शामिल हैं जिनके तहत कुछ खास हालात में भारत में स्टोर किए गए कच्चे तेल को तीसरे देशों को बेचा जा सके. नए स्ट्रैटेजिक रिजर्व कई तरह से देश के काम आ सकते हैं. इसके एक हिस्से को राष्ट्रीय आपातकालीन स्टॉक के तौर पर रखा जा सकता है. दूसरे हिस्से का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर किया जा सकता है. स्टोर किए गए कच्चे तेल को भारत के अंदर बेचा जा सकता है या दूसरे देशों को भी सप्लाई किया जा सकता है.

बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के पास अभी भारत में मैंगलोर SPR सुविधा में लगभग 5.86 मिलियन बैरल स्टोरेज क्षमता है. भविष्य में भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में ADNOC की भागीदारी बढ़ने वाली है. भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के पास विशाखापत्तनम और चंडीकोल में नई स्टोरेज साइट बनाने की भी योजना है.