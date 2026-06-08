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भारत

INDIA ब्लॉक की बैठक के एजेंडे में क्या-क्या? DMK और AAP ने बनाई दूरी, विपक्षी कुनबे में दरार या नई शुरुआत!

पिछले कुछ राज्यों के चुनावी झटकों और आपसी कड़वाहट के बीच राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव समेत 23 दलों के नेता दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुट रहे हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 08, 2026, 10:57 AM IST

INDIA ब्लॉक की बैठक के एजेंडे में क्या-क्या? DMK और AAP ने बनाई दूरी, विपक्षी कुनबे में दरार या नई शुरुआत!

दिल्ली में विपक्षी पार्टियों की बैठक (Image- INC)

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दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज (8 जून 2026) विपक्षी पार्टियों की एक बहुत ही अहम बैठक होने जा रही है. लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं है. पिछले कुछ महीनों में हुए चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों, जैसे बंगाल में TMC और तमिलनाडु में DMK को करारा झटका लगा है. इस हार की वजह से इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के बीच आपसी मतभेद और पावर गेम पूरी तरह बदल चुका है.

इस अहम बैठक में 23 विपक्षी पार्टियों के जुटने की उम्मीद है. खबरों के मुताबिक, इसमें कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, TMC से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, RJD के तेजस्वी यादव और शिव सेना (UBT) से उद्धव ठाकरे शामिल हो रहे हैं. इनके अलावा वामपंथी और कुछ छोटी पार्टियों के नेता भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे.

बैठक में गैर-हाजिर कौन है और क्यों?

इस बैठक से दो बड़ी पार्टियां DMK और आम आदमी पार्टी दूरी बना रही हैं. तमिलनाडु में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने DMK से नाता तोड़ लिया और वहां विजय की पार्टी TVK से हाथ मिला लिया. DMK इसे पीठ में छुरा घोंपना मान रही है और इसी गुस्से में वह बैठक का बहिष्कार कर रही है. अब TVK इस बैठक में शामिल हो सकती है. वहीं आम आदमी पार्टी ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से ही इस गठबंधन से दूरी बना ली है. उनका कहना है कि कांग्रेस, बीजेपी को टक्कर देने में पूरी तरह नाकाम रही है.

इस मीटिंग का एजेंडा क्या है?

विपक्षी पार्टियों के सामने इस समय अपनी साख बचाने की बड़ी चुनौती है. बैठक में मुख्य रूप से इन चार-पांच मुद्दों पर बात होगी-

  • नई रणनीति तैयार करना- हालिया चुनावी झटकों के बाद अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए एक नए प्लान की जरूरत है. नेता इस बात पर माथापच्ची करेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के खिलाफ एकजुट कैसे दिखा जाए.
  • आपसी मतभेद सुलझाना- राज्यों में चुनाव के दौरान जो कड़वाहट पैदा हुई है, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी. खासकर बंगाल में TMC की हार के बाद, ममता बनर्जी को भी इस गठबंधन की जरूरत महसूस हो रही है.
  • 2029 का टारगेट- यह बैठक केवल आज की नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए बुलाई गई है.
  • लंबे समय बाद मुलाकात- 1 जून 2024 को इस गठबंधन की आखिरी अधिकारिक बैठक हुई थी. उसके बाद संसद में तो नेता मिले, लेकिन इस तरह की कोई साझा रणनीतिक बैठक नहीं हुई.

अंदरूनी कलह और टूट की बड़ी चुनौतियां

भले ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि 23 पार्टियां आ रही हैं और गठबंधन मजबूत है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. गठबंधन के अंदर इस समय भारी अविश्वास का माहौल है.

TMC में बड़ी बगावत

ममता बनर्जी के लिए मुसीबतें कम नहीं हैं. उनकी पार्टी TMC के 80 में से 58 विधायकों ने बगावत कर दी है. बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने तो बंगाल विधानसभा के स्पीकर से मुलाकात भी कर ली है और उन्हें सदन में विपक्ष का नेता चुन लिया गया है. ऐसे में ममता बनर्जी खुद अपनी पार्टी बचाने के संकट से जूझ रही हैं.

AAP का कांग्रेस पर सीधा हमला

AAP नेता प्रियंका कक्कड़ ने सीधे-सीधे कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, "कांग्रेस किसी भी पार्टी से गठबंधन सिर्फ खुद को मजबूत करने के लिए करती है, देश के लिए नहीं. हम युवाओं के विरोधी दल के साथ नहीं जा सकते." उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने महज एक दिन में अपने साथी (DMK) की पीठ में छुरा घोंप दिया. वहीं, AAP नेता सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी अंदरखाने मिले हुए हैं, ताकि दोनों मिलकर देश की क्षेत्रीय और छोटी पार्टियों को खत्म कर सकें और बारी-बारी से राज कर सकें.

लेफ्ट और कांग्रेस में ठनी

केरल में इस बार वामपंथी पार्टियों (CPI-M) को कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ (UDF) के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी है. अब लेफ्ट के नेता कांग्रेस से इस बात पर जवाब मांगेंगे कि चुनाव के दौरान उन पर यह आरोप क्यों लगाया गया कि उनका बीजेपी के साथ कोई गुप्त समझौता था. साफ है कि मोदी सरकार को घेरने के इरादे से बुलाई गई यह बैठक असल में विपक्षी कुनबे को बिखरने से बचाने की ज्यादा लग रही है. देखना होगा कि आपस में लड़ रहे ये नेता दिल्ली की टेबल पर बैठकर कोई बीच का रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं.

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