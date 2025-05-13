FacebookTwitterYoutubeInstagram
AI Impact Summit 2026: 'भारत के विजन की दुनिया भर में तारीफ...', एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर बोला MEA

India AI Impact Summit 2026: विदेश मंत्रालय ने कहा कि समिट में दुनिया भर के लीडर्स और डेलीगेशन्स ने हिस्सा लिया. जिससे ग्लोबल AI लैंडस्केप में एक अहम प्लेयर के तौर पर भारत की बढ़ती भूमिका को और मजबूती मिली.

रईश खान

Updated : Feb 21, 2026, 12:31 AM IST

AI Impact Summit 2026: 'भारत के विजन की दुनिया भर में तारीफ...', एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर बोला MEA

India AI Impact Summit 2026

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के समाप्त होने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि ग्लोबल समिट सफल रहा. इसमें दुनिया भर के लीडर्स और कॉन्टिनेंट्स के डेलीगेशन्स ने हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि दुनिया भर की लीडर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेमोक्रेटिक और इनक्लूसिव बनाने के भारत के विजन की बहुत प्रशंसा की.

MEA के प्रवक्ता ने कहा कि समिट में दुनिया भर के लीडर्स और डेलीगेशन्स ने हिस्सा लिया. जिससे ग्लोबल AI लैंडस्केप में एक अहम प्लेयर के तौर पर भारत की बढ़ती भूमिका को और मजबूती मिली.

दुनिया के कितने लीडर्स हुए शामिल?
जायसवाल ने कहा, "यह इवेंट बहुत सफल रहा. इस AI समिट में 20 वर्ल्ड लीडर्स शामिल हुए. इसके अलावा दुनिया भर से मिनिस्टीरियल लेवल पर 45 डेलीगेशन्स ने रिप्रेजेंट किया. इस खास समिट में सौ देशों ने भी रिप्रेजेंट किया."

हालांकि, ग्लोबल साउथ पर ज्यादा फोकस था, लेकिन समिट असल में ग्लोबल नेचर का था. जिसमें यूरोप से भी अहम पार्टिसिपेशन को हाईलाइट किया गया. यूरोप से ऑफिशियल लेवल पर 30 डेलीगेशन आए थे और उस कॉन्टिनेंट से कई हेड ऑफ़ स्टेट और गवर्नमेंट भी थे.

MEA के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट के दौरान दुनिया के 16 लीडर्स के साथ बाइलेटरल मीटिंग की और कई दूसरे देशों से भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि एक बात जो बहुत साफ तौर पर सामने आई, वह यह है कि उन सभी ने भारत के विजन, प्रधानमंत्री के 'MANAV' के विज़न की तारीफ की, जो उन्होंने AI को सच में डेमोक्रेटिक, ह्यूमन-सेंट्रिक और सच में इनक्लूसिव बनाने के लिए दिया था." 

