FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

AI इम्पैक्ट समिट अब 21 फरवरी तक चलेगा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs PAK: T20 World Cup में एक बार फिर भिड़ सकते हैं भारत-पाकिस्तान, यहां समझें पूरा गणित

IND vs PAK: T20 World Cup में एक बार फिर भिड़ सकते हैं भारत-पाकिस्तान, यहां समझें पूरा गणित

AI समिट में प्रधानमंत्री मोदी से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की मुलाकात, PM को कहा थैंक यू

AI समिट में प्रधानमंत्री मोदी से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की मुलाकात, पीएम को कहा थैंक यू

महाराष्ट्र शिक्षा विभाग में बड़ा मामला, अल्पसंख्यक दर्जा देने में इतनी बड़ी गलती क्या हुई कि अफसर ही हट गया?

महाराष्ट्र शिक्षा विभाग में बड़ा मामला, अल्पसंख्यक दर्जा देने में इतनी बड़ी गलती क्या हुई कि अफसर ही हट गया?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल

Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल

दुनिया के 10 सबसे धार्मिक देश कौन से हैं? जानें इन आस्थावान देशों की लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के 10 सबसे धार्मिक देश कौन से हैं? जानें इन आस्थावान देशों की लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी

कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी

Homeभारत

भारत

AI समिट में प्रधानमंत्री मोदी से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की मुलाकात, PM को कहा थैंक यू

इस मौके पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एआई समिट में शिरकत करने के साथ ही दिग्गजों से मुलाकात की. उन्होंने एआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Feb 18, 2026, 03:52 PM IST

AI समिट में प्रधानमंत्री मोदी से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की मुलाकात, PM को कहा थैंक यू
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देश की राजधानी दिल्ली इस समय पूरी दुनिया के डिजिटल फ्यूचर सेंटर बनी हुई है. इस मौके पर तमाम बड़ी टेक कंपनियों के फाउंडर और अधिकारियों और राजनेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है. इसी एआई समीट में बुधवार को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने एआई के क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे काम और इस दिशा में भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी के संभावित सहयोग पर चर्चा की.

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई यहां भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' और प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आए हुए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ‘‘दिल्ली में एआई इम्पेक्ट समिट के इतर सुंदर पिचाई से मिलकर खुशी हुई. भारत द्वारा एआई के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और इस क्षेत्र में हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों व पेशेवरों के साथ गूगल किस प्रकार काम कर सकती है, इस पर चर्चा हुई.’’

पीएम मोदी का थैंक यू

इस मौके पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एआई समीट में शिरकत करने के साथ ही दिग्गजों से मुलाकात की. उन्होंने एआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की. साथ ही देश और दुनिया का एआई पर ध्यान​ खिंचने और ऐसी पहल करने के लिए सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया. 

पीएम ने सोमवार को भी किया इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का दौरा

बता दें कि प्रधानमंत्री ने सोमवार को 'इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो' का भी दौरा किया था, जिसमें 600 से ज्यादा संभावनाशील स्टार्टअप और एआई से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करने वाले 13 देशों के कैंप शामिल हैं. इस शिखर सम्मेलन में 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 वैश्विक एआई एक्सपर्ट्स ने भाग लिया है. 

20 फरवरी को पिचाई का मेगा संबोधन

पिचाई अभी दिल्ली में हैं और पूरी दुनिया की निगाहें 20 फरवरी को होने वाले उनकी स्पीच पर टिकी हुई हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि वो भारत के लिए गूगल के नए एआई निवेशों पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं.

समिट की खास बातें

यह समिट भारत की ग्लोबली ताकत का प्रमाण है, जिसे मोदी सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है. इस समिट में 100 से ज्यादा सरकारी प्रतिनिधि, जिनमें 20 से  ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और 60 मंत्री शामिल हैं. साथ ही दुनिया भर के नामी सीईओ, संस्थापक, शोधकर्ता और सीटीओ हिस्सा ले रहे हैं. यह समिट 'जन, दुनिया और प्रगति' के तीन पिलर्स पर बेस्ड है. सेफ्टी और भरोसा, एआई पर भारत का यह फ्रेमवर्क आने वाले समय में वैश्विक एआई नीति की दिशा तय कर सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल
Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल
दुनिया के 10 सबसे धार्मिक देश कौन से हैं? जानें इन आस्थावान देशों की लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के 10 सबसे धार्मिक देश कौन से हैं? जानें इन आस्थावान देशों की लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत
Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री
Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री
किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन
किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
अपनी राशि के अनुसार जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
अपनी राशि से जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
Horoscope 18 February: कन्या और वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Astro Tips: हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र
होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र
MORE
Advertisement