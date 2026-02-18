AI समिट में प्रधानमंत्री मोदी से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की मुलाकात, PM को कहा थैंक यू

इस मौके पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एआई समिट में शिरकत करने के साथ ही दिग्गजों से मुलाकात की. उन्होंने एआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की.

देश की राजधानी दिल्ली इस समय पूरी दुनिया के डिजिटल फ्यूचर सेंटर बनी हुई है. इस मौके पर तमाम बड़ी टेक कंपनियों के फाउंडर और अधिकारियों और राजनेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है. इसी एआई समीट में बुधवार को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने एआई के क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे काम और इस दिशा में भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी के संभावित सहयोग पर चर्चा की.

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई यहां भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' और प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आए हुए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ‘‘दिल्ली में एआई इम्पेक्ट समिट के इतर सुंदर पिचाई से मिलकर खुशी हुई. भारत द्वारा एआई के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और इस क्षेत्र में हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों व पेशेवरों के साथ गूगल किस प्रकार काम कर सकती है, इस पर चर्चा हुई.’’

पीएम मोदी का थैंक यू

इस मौके पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एआई समीट में शिरकत करने के साथ ही दिग्गजों से मुलाकात की. उन्होंने एआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की. साथ ही देश और दुनिया का एआई पर ध्यान​ खिंचने और ऐसी पहल करने के लिए सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया.

पीएम ने सोमवार को भी किया इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का दौरा

बता दें कि प्रधानमंत्री ने सोमवार को 'इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो' का भी दौरा किया था, जिसमें 600 से ज्यादा संभावनाशील स्टार्टअप और एआई से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करने वाले 13 देशों के कैंप शामिल हैं. इस शिखर सम्मेलन में 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 वैश्विक एआई एक्सपर्ट्स ने भाग लिया है.

20 फरवरी को पिचाई का मेगा संबोधन

पिचाई अभी दिल्ली में हैं और पूरी दुनिया की निगाहें 20 फरवरी को होने वाले उनकी स्पीच पर टिकी हुई हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि वो भारत के लिए गूगल के नए एआई निवेशों पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं.

समिट की खास बातें

यह समिट भारत की ग्लोबली ताकत का प्रमाण है, जिसे मोदी सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है. इस समिट में 100 से ज्यादा सरकारी प्रतिनिधि, जिनमें 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और 60 मंत्री शामिल हैं. साथ ही दुनिया भर के नामी सीईओ, संस्थापक, शोधकर्ता और सीटीओ हिस्सा ले रहे हैं. यह समिट 'जन, दुनिया और प्रगति' के तीन पिलर्स पर बेस्ड है. सेफ्टी और भरोसा, एआई पर भारत का यह फ्रेमवर्क आने वाले समय में वैश्विक एआई नीति की दिशा तय कर सकता है.

