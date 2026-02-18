India AI Impact Summit 2026: डर्बी रेस में दौड़ रहे गर्दभ!

India AI Impact Summit 2026: एक विश्वविद्यालय ने रोबो-डॉग प्रदर्शित किया, जिसे उन्होंने भारतीय इनोवेशन और एस्पिरेशनल इंडिया का प्रतीक बताया, लेकिन किसी ने पोल खोल दी कि ये चीनी कंपनी का बना उत्पाद है.

दिल्ली में चार दिनों के इंटरनेशनल एआई इंपैक्ट समिट में भारत की जिस तरह से भद पिट गई, क्या वो गर्व के लायक है? एआई के नाम पर अपने नए-नए दावे और संकल्प किए गए. एक विश्वविद्यालय ने रोबो-डॉग प्रदर्शित किया, जिसे उन्होंने भारतीय इनोवेशन और एस्पिरेशनल इंडिया का प्रतीक बताया, लेकिन किसी ने पोल खोल दी कि ये चीनी कंपनी का बना उत्पाद है. चीन की कंपनी और वहां के आईटी सेक्टर के लोगों ने इस पर भारत का बहुत मजाक उड़ाया. पूरा देश शर्मसार हो गया. टेलीविजन चैनलों और सोशल मीडिया से इस कंपनी के दावे हटा लेने पड़े.

हम उसी देश के वासी हैं, जहां लोग खेती की जमीन बेचकर बर्थडे पार्टी का जश्न मनाते हैं. बेहतर होता कि उत्पादक कार्य में लगी जमीन बेची ही नहीं जाती और अगर बेचनी भी पड़ गई हो, तो उससे बच्चों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती, जिससे उनकी कई पीढ़ियां तर जाती. इसके विपरीत हमें नारेबाजी और दिखावे का इतना शौक है कि हम दूर तक की नहीं सोच पाते. ऐसे में आखिर हम करें तो क्या करें? हम कड़ी मेहनत से बचते हैं, दीर्घकालीन योजनाओं को बनाने की जहमत नहीं उठाते. कुल मिलकर हम परिश्रम से बचने वाला समाज बनते जा रहे हैं, ऐसा समाज जिसके लिए केवल तात्कालिक फायदे ही सबसे महत्वपूर्ण हैं. सोशल मीडिया में दुनिया भर के लोग लिख रहे हैं कि कहाँ तो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे थे, और कहाँ रिवर्स इमेज सर्च ने 2 मिनट में पोल खोल दी. दिखावे और वास्तविकता की ये खाई शर्मनाक है.

हमारी आईटी कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर में से हैं. इनका मुख्य काम सर्विस देना, कंसल्टेशन देना और आउटसोर्स में मदद करना है. ये सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, जो वैश्विक ग्राहक कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आदि की सेवा प्रदान करती हैं. इनमे से कुछ कंपनियों के प्रमुख तो ये भाषण भी देते रहे हैं कि हमें हर हफ्ते बिना अवकाश के 80 घंटे सेवा देने के लिए तैयार रहना चाहिए! अब आप ही सोचिए कि हर सप्ताह इतना काम करने वाला व्यक्ति दिमाग का उपयोग नई खोजों के लिए करेगा, तो नौकरी बचाने के लिए.

हमारी दूरदृष्टि अच्छी नहीं है, हमारी कंपनियां प्रोडक्ट बेस कंपनियां बनकर रह गई हैं. इनके मॉडल अलग है और ग्लोबल कंपनियों के मॉडल अलग. हम और हमारी कंपनियां दूसरी कंपनियों के लिए काम करती हैं और खुद के लिए इनोवेशन कम करती हैं. हमारी कंपनियों की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि हम रिसर्च पर बहुत कम खर्च करते हैं. भारत की कंपनियां और संस्थान हमारे जीडीपी का केवल 0 .64% ही खर्च करती है यानी हमारी जीडीपी के एक प्रतिशत से भी कम ! जबकिअमेरिका और चीन की कंपनियां आर एंड डी में जो निवेश करती है, वो वहां के जीडीपी का 3 से 4% तक है. एक तो उनका जीडीपी ज्यादा है हमसे कई गुना और उसमें भी वो आर एंड डी पर ज्यादा प्रतिशत खर्च करते हैं.

एआई के क्षेत्र में काम करने के लिए खरबों रुपये की जरूरत है. ट्रेनिंग की जरूरत है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुनून की जरूरत है. कड़े काम करने की जरूरत है. हम यहां जातिवादी मामलों में ही उलझे हैं. आरक्षण और अनाक्षण में फंसे हैं. क्षुद्र मामलों में ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं और हमारे टॉप रिसर्चर दूसरे देशों में चले जाते हैं. हमें रिसर्च करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा चाहिए वह हमारे पास नहीं है. हमारे पास क्वालिटी डाटा की कमी है.

ये बात सौ फीसदी सच है कि अगर हमें एआई के क्षेत्र में आगे जाना है तो हमें अपना रिसर्च का खर्च बढ़ाना पड़ेगा. प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बढ़ानी पड़ेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. डाटा सेंटर पर बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और अपना निजी टैलेंट डेवलप करना पड़ेगा. जो संस्थान झूठे दावे करते हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाना चाहिए, ताकि पता रहे कि सरकार इस बारे में कितनी गंभीर है! अभी हमारे देश में एआई को लेकर पॉलिसी और रेगुलेशन में भी कमी बताई जाती है. डाटा प्राइवेसी को लेकर भी सवाल उठते हैं और एथिकल एआई गाइड लाइंस को लेकर भी प्रश्न होते हैं.

इसके लिए भारत की बड़ी-बड़ी कंपनियों को आगे आना पड़ेगा. अपना ज्यादा रेवेन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करना पड़ेगा. चाहे वो टीसीएस हो या इंफोसिस, एचसीएल टेक हो या विप्रो, टेक महिंद्रा हो या एलटीमाइंडट्री! हमारी कई कंपनियां केवल फाउंडेशन मॉडल पर ही सीमित हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उन्हें आगे ले जाने के लिए सरकार से मदद की दरकार रहती ही है. इन कंपनियों के नीति नियमों को में भी वो बात होनी चाहिए जिससे वो अमेरिकी और चीनी कंपनियों का मुकाबला कर सके.

